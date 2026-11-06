Tự mua thuốc trị đau răng, người đàn ông 41 tuổi sốc phản vệ nguy kịch

Chỉ khoảng 2 giờ sau khi uống thuốc tự mua, người đàn ông 41 tuổi ngất xỉu, hôn mê, tím tái toàn thân, rơi vào tình trạng sốc phản vệ nguy kịch.

Hôn mê, tím tái sau 2 giờ tự mua thuốc uống

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa, anh Đ.M.D (41 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) bị đau răng nên tự đến nhà thuốc gần nhà mua thuốc uống, không có chỉ định của bác sĩ.

Khoảng 2 giờ sau khi uống thuốc, người bệnh bắt đầu ngứa toàn thân, đỏ da lan tỏa rồi nhanh chóng ngất xỉu. Gia đình lập tức đưa anh đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa.

Thời điểm nhập viện, người bệnh trong tình trạng hôn mê, tím tái toàn thân, SpO₂ tụt sâu còn 60%, mạch ngoại vi không bắt được, huyết áp không đo được. Đây là những dấu hiệu cho thấy suy hô hấp cấp và trụy tuần hoàn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Các bác sĩ đánh giá người bệnh bị sốc phản vệ độ 3 do dị ứng thuốc, cần cấp cứu ngay lập tức. Kíp trực kích hoạt quy trình báo động, phân loại người bệnh ở mức Triage 1 – mức ưu tiên cấp cứu cao nhất.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ triển khai đồng thời những biện pháp hồi sức nhằm kiểm soát phản ứng phản vệ và phục hồi tuần hoàn, hô hấp.

Ảnh BVCC

Người bệnh được tiêm bắp adrenaline, thiết lập đường truyền adrenaline liên tục, kiểm soát đường thở khẩn cấp, cung cấp oxy liều cao và bù dịch nhanh để chống sốc. Adrenaline là thuốc quan trọng hàng đầu trong xử trí phản vệ, cần được sử dụng kịp thời khi xuất hiện phản ứng nghiêm trọng.

Nhờ can thiệp khẩn cấp, mạch và huyết áp của người bệnh cơ bản được phục hồi, vượt qua giai đoạn nguy kịch ban đầu.

Sau cấp cứu, người bệnh được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi và điều trị chuyên sâu. Tại đây, các bác sĩ duy trì theo dõi huyết động liên tục bằng monitor, đồng thời sử dụng corticoid và thuốc kháng histamine hỗ trợ điều trị, theo dõi nguy cơ phản vệ tái phát.

Sau 24 giờ điều trị tích cực, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, đường thở thông thoáng, các chỉ số mạch, huyết áp và SpO₂ trở về ngưỡng bình thường. Tình trạng ổn định cho phép chuyển về khoa Nội tim mạch tiếp tục theo dõi.

Sau 3 ngày điều trị, người bệnh được xuất viện.

Tự ý dùng thuốc: Nguy cơ không thể xem nhẹ

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cho biết, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính nghiêm trọng, có thể xảy ra sau khi cơ thể tiếp xúc với thuốc hoặc các dị nguyên khác. Phản ứng này diễn tiến nhanh, khó dự đoán và có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Khi phản vệ xảy ra, các chất trung gian hóa học được giải phóng khiến mạch máu giãn, tăng tính thấm thành mạch, gây tụt huyết áp và giảm tưới máu các cơ quan. Đồng thời, người bệnh có thể bị co thắt phế quản, phù nề đường thở, dẫn đến khó thở, suy hô hấp.

Đáng chú ý, phản vệ không chỉ biểu hiện bằng nổi mề đay hay ngứa. Người bệnh có thể nhanh chóng xuất hiện chóng mặt, ngất, khó thở, tụt huyết áp hoặc mất ý thức. Một số trường hợp diễn tiến rất nhanh, khiến việc cấp cứu trở nên khó khăn.

Ảnh BVCC

Để hạn chế nguy cơ, người dân không nên tự ý mua kháng sinh, thuốc giảm đau, kháng viêm hoặc sử dụng thuốc theo đơn của người khác. Khi cần điều trị, nên được bác sĩ thăm khám và chỉ định thuốc phù hợp.

Người có tiền sử dị ứng thuốc cần chủ động thông báo với bác sĩ trước khi kê đơn hoặc thực hiện các can thiệp y tế. Sau khi uống thuốc, nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường như nổi mề đay, ngứa toàn thân, khó thở, tức ngực, chóng mặt hoặc vã mồ hôi, cần nghĩ đến nguy cơ phản vệ.

Khi nghi ngờ sốc phản vệ, cần gọi cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu hồi sức ngay lập tức. Không chờ triệu chứng tự hết, không tự tìm cách điều trị tại nhà.

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