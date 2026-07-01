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TS Trần Quốc Thiện từ phụ mẹ bán xôi đến chinh phục học thuật ở Mỹ

Hành trình từ cậu nhóc phụ mẹ bán xôi đến tiến sĩ của Trần Quốc Thiện truyền cảm hứng về nghị lực và khát vọng học tập.

Thu Cúc (tổng hợp)

Theo Tiền Phong, ở tuổi 33, Tiến sĩ (TS) Trần Quốc Thiện vừa nhận lời làm Giáo sư bậc I (Assistant Professor) tại Đại học Georgia Southern (Mỹ).

Ngay sau khi nhận vị trí mới, TS Thiện thông báo tuyển học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh cho nhóm nghiên cứu của mình. Anh cho biết trường cấp các suất học bổng toàn phần cho học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ do anh trực tiếp hướng dẫn.

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TS Trần Quốc Thiện. Ảnh: Tiền Phong.

Ấp ủ tạo nên các loại xi măng xanh có thể hạn chế thải CO2

TS Thiện có tuổi thơ đầy khó khăn. Theo Giáo Dục Thời Đại, cha anh mất khi anh chưa đầy 2 tuổi, mẹ một mình làm nhiều nghề để nuôi hai con ăn học. Từ thời THCS và THPT, anh Thiện cùng em trai phụ mẹ bán xôi để trang trải cuộc sống.

Sau khi đỗ vào ngành Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), TS Thiện vừa đi học vừa đi làm bốc vác trang trải cuộc sống và chi phí học tập. Tốt nghiệp, anh vừa đi làm kỹ sư vừa nuôi ước mơ du học. Năm 2017, anh Thiện nhận học bổng toàn phần theo học thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc).

Năm 2019, anh bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Hàn Quốc, rồi trở về Việt Nam làm trợ giảng tại Khoa Xây dựng cầu đường, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng). Năm 2021, anh giành học bổng tiến sĩ toàn phần của Đại học Bách khoa Virginia (hạng 6 nước Mỹ về chuyên ngành Xây dựng).

Tháng 10/2023, anh Thiện bảo vệ thành công chương trình tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng ở Đại học Bách khoa Virginia cùng tấm bằng thạc sĩ song song chuyên ngành Khoa học Vật liệu.

Trong thời gian nghiên cứu tiến sĩ, điều khiến anh Thiện tự hào nhất là phát triển một mô hình thí nghiệm mới trong đo đạc khả năng hấp thụ CO2 của bê tông xi măng. Theo anh, quá trình sản xuất một tấn xi măng phát thải khoảng một tấn CO2 vào khí quyển. Vì vậy, nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới đang nỗ lực tìm giải pháp làm tăng khả năng hấp thụ CO2 của vật liệu có sử dụng chất kết dính thủy hóa.

Để xác định lượng CO2 mà vật liệu hấp thụ, các nhà khoa học cần đến một chiếc máy có giá vài chục đến hàng trăm nghìn USD (Thermogravimetric analysis) để đo đạc. Vì vậy, anh Thiện cùng Giáo sư hướng dẫn kết hợp với Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật quốc gia Mỹ (NIST) phát triển mô hình thí nghiệm hóa học đơn giản hơn có tên “digestion-titration method”. Mô hình giúp tiết kiệm 80% thời gian đo đạc, ra kết quả chính xác tương đương và có chi phí rẻ hơn nhiều lần.

Anh cho biết: “Giảm chi phí nghiên cứu đồng thời đem lại kết quả tương đương mang ý nghĩa lớn, đặc biệt cho các nước đang phát triển, nơi còn hạn chế về cơ sở vật chất phòng thí nghiệm như Việt Nam”.

Trong cuộc phỏng vấn với Báo Đà Nẵng, TS Trần Quốc Thiện cho biết, anh ấp ủ tạo nên các loại xi măng xanh có thể giảm thiểu, hạn chế thải CO2 và thân thiện với môi trường. “Trong tương lai gần, chúng tôi hy vọng kết quả nghiên cứu của mình được chuyển giao công nghệ và triển khai tại Việt Nam mà đặc biệt là tại quê hương Đà Nẵng”, anh Thiện cho hay.

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TS Thiện cùng mẹ trong ngày nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Chonnam (Hàn Quốc). Ảnh: Giáo Dục Thời Đại.

Tích cực tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng trí thức Việt

TS Thiện cũng tích cực tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng trí thức Việt. Anh từng giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bách khoa Virginia. TS Thiện còn là thành viên Ban điều hành Mạng lưới Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu (Global VYSA) do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, đồng thời phụ trách các nhiệm vụ học thuật của Hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ (VPS).

TS Thiện cũng sáng lập cộng đồng học thuật PhD.Hub, chia sẻ thông tin học bổng, kinh nghiệm nghiên cứu và cơ hội học thuật. Từ nguồn kinh phí cá nhân, anh thành lập Quỹ học bổng PhD.Hub Foundation nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi con đường học tập và nghiên cứu.

Nhìn lại hành trình của mình, TS Trần Quốc Thiện chia sẻ rằng muốn thực hiện được hoài bão, các bạn trẻ cần xây dựng kế hoạch cụ thể, kế hoạch rõ ràng cho từng giai đoạn và đặc biệt là tìm được một người thầy tốt để đồng hành.

Mời quý độc giả xem video: "Xu hướng giới trẻ chưa vội về nhà". Nguồn VTV.
#Trần Quốc Thiện #hành trình vượt khó #học bổng toàn phần #đào tạo quốc tế #cộng đồng trí thức #quỹ học bổng

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