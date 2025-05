Tai nạn giữa xe khách và xe tải dưa hấu, tài xế tử vong

Chiều tối 10/5, tài xế xe tải chở dưa hấu bị lật xe sau khi tông nhau với xe khách (ở TP Vinh, Nghệ An) đã trút hơi thở cuối cùng. Vợ của tài xế xe tải cũng bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Camera hành trình của xe người dân ghi lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải chở dưa hấu.



Vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải chở dưa hấu xảy ra sáng nay (10-5), tại điểm giao nhau giữa đường 72m và Đại lộ Lê Nin (TP Vinh, Nghệ An).

Vào thời điểm nêu trên, chiếc xe tải chở đầy dưa hấu do anh Nguyễn Văn Dũng (trú Nghi Sơn, Thanh Hóa) điều khiển cùng vợ vào TP Vinh để bán dưa hấu thì tông nhau với xe khách.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh khiến chiếc xe tải bị lật nghiêng, dưa hấu đổ ra đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe tải có vợ chồng anh Dũng cùng một người cháu. Anh Dũng bị mắc kẹt trong cabin, vợ anh là chị Lê Thị Thúy và người cháu được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Lực lượng công an và cơ quan chức năng đã nỗ lực cứu, đưa anh Dũng đi bệnh viện.

Người dân chung tay giúp đỡ vợ chồng xe tải, giải cứu dưa hấu.

Sau khi xảy ra tai nạn người dân địa phương không “hôi của” mà chung tay gom từng trái dưa hấu còn nguyên vào vỉa hè rồi cùng nhau mua “giải cứu dưa hấu”. Nhiều người mua dưa và quyên góp giúp đỡ thêm gia đình nạn nhân.

Anh Võ Quốc Bảo (trú TP Vinh) cho biết tổng số tiền bán dưa hấu và người dân quyên góp được là hơn 76 triệu đồng và đã trao tận tay cho gia đình nạn nhân.

Đến chiều tối hôm nay, mặc dù được các y, BS nỗ lực cứu chữa, nhưng do bị thương quá nặng, anh Dũng đã tử vong. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn.