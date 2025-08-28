Hà Nội

Kiến thức cần biết

Trường hợp nào không được chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 9/2025?

Một số trường hợp sẽ bị tạm dừng hoặc chấm dứt chi trả, gồm: Người hưởng xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích, không xác minh được thông tin hoặc qua đời.

Thúy Nga - Bà Nguyễn Thị Ngọc

Hỏi: Xin KH&ĐS cho biết, chính sách mới về lịch chi trả lương hưu 9/2025. Đối tượng nào bị tạm dừng, chấm dứt chi trả?

Nguyễn Thị Loan (Hà Nội)

diem-chi-tra-luong-huu.jpg
Lương hưu và trợ cấp được chi trả qua hai hình thức, chuyển khoản và tiền mặt - Ảnh minh họa nguồn Internet

Trả lời: Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH, lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân ngày mùng 2 hằng tháng.

Tuy nhiên, trong trường hợp ngày này rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, lịch chi trả sẽ được dời sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên. Do kỳ chi trả tháng 9/2025 trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh, BHXH Việt Nam thông báo lịch chi trả chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 3/9 thay ngày 2/9 hàng tháng.

Lương hưu và trợ cấp được chi trả qua hai hình thức, chuyển khoản và tiền mặt. Với hình thức chuyển khoản, người hưởng sẽ nhận tiền chậm nhất vào ngày 5 hằng tháng. Với hình thức tiền mặt, cơ quan chi trả thực hiện từ ngày 2 - 10 tại các điểm chi trả cố định, mỗi ngày tối thiểu 6 giờ.

Trong trường hợp danh sách chi trả đã được giải quyết xong, việc phát tiền có thể kết thúc sớm trước ngày 10. Từ ngày 11 - 25, việc chi trả tiếp tục tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả cấp huyện, tùy theo điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp cần lưu ý các quy định khi có nguyện vọng thay đổi hình thức hoặc địa điểm nhận. Theo đó, người hưởng phải gửi văn bản đề nghị tới cơ quan BHXH nơi đang chi trả. Trong vòng 5 ngày làm việc, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết hoặc trả lời bằng văn bản nếu không thể thực hiện.

Một số trường hợp sẽ bị tạm dừng hoặc chấm dứt chi trả, bao gồm: Người hưởng xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích, không xác minh được thông tin hoặc qua đời. Nếu sau đó người hưởng trở lại hoặc được hủy bỏ quyết định mất tích, chế độ sẽ được khôi phục từ thời điểm cơ quan BHXH nhận được đề nghị tiếp tục chi trả.

Trong trường hợp người hưởng qua đời trước khi nhận lương hưu còn tồn đọng, thân nhân sẽ được nhận phần chưa chi trả, ngoại trừ thời gian đã bị tạm dừng theo quyết định pháp luật.

Theo thống kê, có khoảng 3,4 triệu người sẽ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9/2025 thông qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Đối với các trường hợp đặc biệt như người già yếu, cô đơn, ốm đau, không thể đến nhận trực tiếp, cơ quan BHXH sẽ tổ chức chi trả tại nhà.

Bà Nguyễn Thị Ngọc (BHXH Hà Nội)

