Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Trung quốc vượt tốc cạnh tranh không gian khiến Mỹ kinh ngạc

Các chỉ huy quân sự Mỹ luôn tự hào không gian vũ trụ là "vùng đất" của họ và lo ngại rằng khi Trung Quốc giành đi ưu thế này thì cực kỳ nguy hiểm.

Tuệ Minh

Theo tướng hàng đầu của Lực lượng Không gian vũ trụ Mỹ, Trung Quốc vẫn là mối đe dọa hàng đầu của trong không gian và đang bắt kịp họ với "tốc độ đáng kinh ngạc".

Trung tướng Douglas Schiess, chỉ huy Lực lượng Không quân và Vũ trụ Mỹ, phát biểu với các phóng viên tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Lực lượng Không quân và Vũ trụ tại National Harbor, Maryland.

Chỉ huy Lực lượng không gian Mỹ lo ngại năng lực không gian của Trung Quốc. Ảnh: USSF

"Họ đang tăng cường năng lực, tôi sẽ không nói là hàng ngày, nhưng ít nhất là hàng tháng, khiến tài sản của chúng ta gặp rủi ro. Trung Quốc chắc chắn là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta”, ông nói.

Theo Schiess, Trung Quốc đang xây dựng một "chuỗi tiêu diệt" hoặc quy trình tấn công nhằm vào lực lượng hải quân, lục quân và không quân Mỹ "ở khoảng cách xa hơn bao giờ hết".

Năng lực vệ tinh của Trung Quốc liên tục tăng nhanh kể từ năm 2015. Ảnh: SCMP

“Họ đang sử dụng không gian để có thể tăng cường khoảng cách đó. Hơn nữa, họ còn bổ sung các khả năng phản công trong không gian, khiến tài sản của chúng ta gặp rủi ro.", tướng Schiess giải thích.

Thông tin tình báo từ Lực lượng Không gian do vị tướng này chỉ huy cho rằng quân đội Trung Quốc có thể coi các hoạt động không gian là cách để ngăn chặn và chống lại sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào một cuộc xung đột khu vực.

Bradley Bowman, giám đốc cấp cao của Trung tâm Quyền lực Quân sự và Chính trị tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ Mỹ, cho biết các hoạt động của Trung Quốc trong không gian là một trong những hoạt động quân sự "đáng lo ngại nhất" của nước này.

Các chỉ huy này tự cho rằng không gian là "vùng đất" của họ và lo ngại rằng khi Bắc Kinh cướp đi ưu thế không gian thì cực kỳ nguy hiểm.

Bắc Kinh hiện gia tăng chóng mặt số lượng các vệ tinh viễn thám, trinh sát.

“Đó là vùng đất cao tối thượng. Không gian vũ trụ củng cố năng lực tình báo, giám sát, trinh sát [ISR] và nhắm mục tiêu của chúng ta. Nói cách khác, đó là tai mắt tốt nhất của chúng ta. Và nếu đối thủ của chúng ta có thể có ISR tốt hơn, có khả năng ISR và nhắm mục tiêu trên không gian tốt hơn chúng ta, và tước đi vùng đất cao đó của chúng ta, thì điều đó sẽ rất, rất nguy hiểm”, vị tướng Mỹ nói với tờ Military Times.

Ông Bowman cho biết nếu quân đội Trung Quốc có thể phá hủy hoặc vượt trội hơn năng lực không gian của Mỹ thì điều đó sẽ dẫn đến ít cảnh báo sớm hơn về các mối đe dọa và các cuộc giao tranh khó khăn hơn.

"Tổng hòa những điều đó, nó có thể dẫn đến thất bại trong trận chiến hoặc cuộc chiến tranh", Ông Bowman nói thêm.

Tướng Schiess cho biết quân đội Hoa Kỳ phải tiếp tục triển khai thêm nhiều vệ tinh, bao gồm cả vệ tinh ISR, để bảo vệ lực lượng của mình.

Theo bảng thông tin về mối đe dọa không gian mới nhất do Cơ quan tình báo Lực lượng Không gian công bố, tính đến tháng 7 năm 2025, Trung Quốc có hơn 1.189 vệ tinh trên quỹ đạo, tăng khoảng 927% so với cuối năm 2015.

Hơn 500 trong số đó là vệ tinh có khả năng ISR với cảm biến quang học, đa phổ, radar và tần số vô tuyến, được cho là sẽ tăng khả năng phát hiện tàu sân bay, lực lượng viễn chinh và phi đội không quân của Mỹ.

Defense News
Link bài gốc Copy link
https://www.defensenews.com/space/2025/09/26/china-remains-no-1-threat-in-space-space-force-general/
#Trung Quốc cạnh tranh không gian #mối đe dọa không gian Mỹ #vệ tinh ISR Trung Quốc #quân sự không gian Trung Quốc #năng lực không gian Mỹ và Trung Quốc #tấn công không gian quân sự

Bài liên quan

Quân sự

Quá nhiều vệ tinh do thám, cơ quan tình báo Mỹ phải nhờ AI hỗ trợ

Lãnh đạo Cơ quan trinh sát quốc gia Mỹ (NRO) muốn các hệ thống AI thay thế con người tổng hợp báo cáo từ hàng loạt vệ tinh do thám mà nước này sở hữu.

Một trong những cơ quan gián điệp bí mật nhất của Mỹ đang phải vật lộn với khối tài sản khổng lồ và cần đến sự trợ giúp của AI.

Giám đốc Cơ quan trinh sát quốc gia Mỹ (NRO) Chris Scolese cho biết, Văn phòng Trinh sát Quốc gia hiện có rất nhiều vệ tinh trên quỹ đạo - đặc biệt là trong chòm sao "Quỹ đạo Trái đất tầm thấp" (pLEO) mới và đang phát triển nhanh chóng - đến nỗi hệ thống kiểm soát mặt đất truyền thống, tốn nhiều công sức không thể quản lý hiệu quả tất cả.

Xem chi tiết

Quân sự

Mỹ - Ấn Độ dè chừng khi tàu do thám Trung Quốc tiến vào Ấn Độ Dương

Trong khi Mỹ, Ấn Độ cùng một số nước tiến hành cuộc tập trận Malabar 2025, tàu trinh sát do thám của Trung Quốc cũng lặng lẽ tiến vào Ấn Độ Dương.

Tàu theo dõi tên lửa và vệ tinh Nguyên Vương 5 của Trung Quốc hôm 18/9 đã lặng lẽ tiến vào Ấn Độ Dương, làm dấy lên lo ngại mới ở Mỹ và Ấn Độ về việc Bắc Kinh đang mở rộng năng lực tình báo hàng hải.

Việc triển khai diễn ra vào thời điểm hợp tác an ninh Mỹ-Ấn đang được tăng cường và đặt ra câu hỏi về tham vọng giám sát tầm xa của Hải quân Trung Quốc tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Xem chi tiết

Số hóa

Vệ tinh do thám Trung Quốc soi rõ vật 2mm từ hơn 100km

Trong một bước phát triển mang tính đột phá, Trung Quốc đã chế tạo một vệ tinh có khả năng phát hiện các chi tiết nhỏ tới 1,7mm từ khoảng cách 101,8 km

Sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ tiếp tục đẩy lùi ranh giới của những gì từng được coi là khả thi. Trong một bước phát triển mang tính đột phá, các nhà khoa học Trung Quốc đã chế tạo một vệ tinh có khả năng nhận dạng khuôn mặt người từ khoảng cách gần 100km.

Công nghệ mới này tận dụng các hệ thống laser tiên tiến, có tiềm năng cách mạng hóa khả năng giám sát trên quy mô toàn cầu, gây ra cả sự tò mò và lo ngại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới