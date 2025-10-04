Trung quốc vượt tốc cạnh tranh không gian khiến Mỹ kinh ngạc

Các chỉ huy quân sự Mỹ luôn tự hào không gian vũ trụ là "vùng đất" của họ và lo ngại rằng khi Trung Quốc giành đi ưu thế này thì cực kỳ nguy hiểm.

Theo tướng hàng đầu của Lực lượng Không gian vũ trụ Mỹ, Trung Quốc vẫn là mối đe dọa hàng đầu của trong không gian và đang bắt kịp họ với "tốc độ đáng kinh ngạc".

Trung tướng Douglas Schiess, chỉ huy Lực lượng Không quân và Vũ trụ Mỹ, phát biểu với các phóng viên tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Lực lượng Không quân và Vũ trụ tại National Harbor, Maryland.

Chỉ huy Lực lượng không gian Mỹ lo ngại năng lực không gian của Trung Quốc. Ảnh: USSF

"Họ đang tăng cường năng lực, tôi sẽ không nói là hàng ngày, nhưng ít nhất là hàng tháng, khiến tài sản của chúng ta gặp rủi ro. Trung Quốc chắc chắn là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta”, ông nói.

Theo Schiess, Trung Quốc đang xây dựng một "chuỗi tiêu diệt" hoặc quy trình tấn công nhằm vào lực lượng hải quân, lục quân và không quân Mỹ "ở khoảng cách xa hơn bao giờ hết".

Năng lực vệ tinh của Trung Quốc liên tục tăng nhanh kể từ năm 2015. Ảnh: SCMP

“Họ đang sử dụng không gian để có thể tăng cường khoảng cách đó. Hơn nữa, họ còn bổ sung các khả năng phản công trong không gian, khiến tài sản của chúng ta gặp rủi ro.", tướng Schiess giải thích.

Thông tin tình báo từ Lực lượng Không gian do vị tướng này chỉ huy cho rằng quân đội Trung Quốc có thể coi các hoạt động không gian là cách để ngăn chặn và chống lại sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào một cuộc xung đột khu vực.

Bradley Bowman, giám đốc cấp cao của Trung tâm Quyền lực Quân sự và Chính trị tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ Mỹ, cho biết các hoạt động của Trung Quốc trong không gian là một trong những hoạt động quân sự "đáng lo ngại nhất" của nước này.

Các chỉ huy này tự cho rằng không gian là "vùng đất" của họ và lo ngại rằng khi Bắc Kinh cướp đi ưu thế không gian thì cực kỳ nguy hiểm.

Bắc Kinh hiện gia tăng chóng mặt số lượng các vệ tinh viễn thám, trinh sát.

“Đó là vùng đất cao tối thượng. Không gian vũ trụ củng cố năng lực tình báo, giám sát, trinh sát [ISR] và nhắm mục tiêu của chúng ta. Nói cách khác, đó là tai mắt tốt nhất của chúng ta. Và nếu đối thủ của chúng ta có thể có ISR tốt hơn, có khả năng ISR và nhắm mục tiêu trên không gian tốt hơn chúng ta, và tước đi vùng đất cao đó của chúng ta, thì điều đó sẽ rất, rất nguy hiểm”, vị tướng Mỹ nói với tờ Military Times.

Ông Bowman cho biết nếu quân đội Trung Quốc có thể phá hủy hoặc vượt trội hơn năng lực không gian của Mỹ thì điều đó sẽ dẫn đến ít cảnh báo sớm hơn về các mối đe dọa và các cuộc giao tranh khó khăn hơn.

"Tổng hòa những điều đó, nó có thể dẫn đến thất bại trong trận chiến hoặc cuộc chiến tranh", Ông Bowman nói thêm.

Tướng Schiess cho biết quân đội Hoa Kỳ phải tiếp tục triển khai thêm nhiều vệ tinh, bao gồm cả vệ tinh ISR, để bảo vệ lực lượng của mình.

Theo bảng thông tin về mối đe dọa không gian mới nhất do Cơ quan tình báo Lực lượng Không gian công bố, tính đến tháng 7 năm 2025, Trung Quốc có hơn 1.189 vệ tinh trên quỹ đạo, tăng khoảng 927% so với cuối năm 2015.

Hơn 500 trong số đó là vệ tinh có khả năng ISR với cảm biến quang học, đa phổ, radar và tần số vô tuyến, được cho là sẽ tăng khả năng phát hiện tàu sân bay, lực lượng viễn chinh và phi đội không quân của Mỹ.