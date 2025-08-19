Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trốn khỏi đông đúc, đến Séo Chong Hô thưởng lúa chín Tây Bắc

Du lịch

Trốn khỏi đông đúc, đến Séo Chong Hô thưởng lúa chín Tây Bắc

Séo Chong Hô, bản làng yên bình giữa Sa Pa, nơi ruộng bậc thang vàng xanh đan xen, là điểm đến mới cho những tâm hồn mê lúa và núi rừng Tây Bắc.

Vân Giang
Nếu nghĩ rằng đã ngắm đủ mùa lúa Sa Pa, có lẽ du khách sẽ phải thay đổi suy nghĩ khi đặt chân đến Séo Chong Hô – một bản làng còn giữ nguyên vẻ mộc mạc, yên bình, nơi ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp nối dài đến tận chân trời. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Nếu nghĩ rằng đã ngắm đủ mùa lúa Sa Pa, có lẽ du khách sẽ phải thay đổi suy nghĩ khi đặt chân đến Séo Chong Hô – một bản làng còn giữ nguyên vẻ mộc mạc, yên bình, nơi ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp nối dài đến tận chân trời. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Từ trung tâm Sa Pa, chỉ khoảng 20 phút đi xe máy là có thể tới bản. Đường vào Séo Chong Hô vừa dễ đi vừa có những khúc cua mở ra tầm nhìn ngoạn mục, đưa du khách vào một thế giới khác – nơi thiên nhiên và con người hòa làm một, nơi mỗi bước chân đều là một khung hình đáng giá lưu giữ. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Từ trung tâm Sa Pa, chỉ khoảng 20 phút đi xe máy là có thể tới bản. Đường vào Séo Chong Hô vừa dễ đi vừa có những khúc cua mở ra tầm nhìn ngoạn mục, đưa du khách vào một thế giới khác – nơi thiên nhiên và con người hòa làm một, nơi mỗi bước chân đều là một khung hình đáng giá lưu giữ. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Vào mùa chín, cả thung lũng như khoác lên mình tấm áo vàng óng, đan xen sắc xanh của những thửa lúa muộn. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Vào mùa chín, cả thung lũng như khoác lên mình tấm áo vàng óng, đan xen sắc xanh của những thửa lúa muộn. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Dưới ánh nắng cuối ngày, ruộng bậc thang lấp lánh tựa từng lớp sóng lúa, mềm mại uốn lượn theo triền núi. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Dưới ánh nắng cuối ngày, ruộng bậc thang lấp lánh tựa từng lớp sóng lúa, mềm mại uốn lượn theo triền núi. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Một du khách chia sẻ: “Đứng giữa mùi lúa thơm, nhắm mắt để cảm nhận gió mơn man, tôi chỉ muốn hít thật sâu để giữ trọn khoảnh khắc. Cảnh tượng ấy không dễ tìm thấy ở những điểm đông đúc khác của Sa Pa”. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Một du khách chia sẻ: “Đứng giữa mùi lúa thơm, nhắm mắt để cảm nhận gió mơn man, tôi chỉ muốn hít thật sâu để giữ trọn khoảnh khắc. Cảnh tượng ấy không dễ tìm thấy ở những điểm đông đúc khác của Sa Pa”. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Séo Chong Hồ quyến rũ nhất khi hoàng hôn buông. Ngồi trên những con tường đá cổ, ngước lên là mặt trời tròn vành vạnh, nhuộm vàng cả thung lũng. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Séo Chong Hồ quyến rũ nhất khi hoàng hôn buông. Ngồi trên những con tường đá cổ, ngước lên là mặt trời tròn vành vạnh, nhuộm vàng cả thung lũng. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Xa xa, con đường nhỏ uốn lượn như dải lụa vắt ngang triền núi, gợi cảm giác như lạc vào miền cổ tích. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Xa xa, con đường nhỏ uốn lượn như dải lụa vắt ngang triền núi, gợi cảm giác như lạc vào miền cổ tích. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi và hương lúa thoang thoảng. Với những ai mê nhiếp ảnh, đây là thời điểm “vàng” để lưu giữ những khung hình đẹp nhất về mùa lúa Sa Pa. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi và hương lúa thoang thoảng. Với những ai mê nhiếp ảnh, đây là thời điểm “vàng” để lưu giữ những khung hình đẹp nhất về mùa lúa Sa Pa. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
So với các bản làng nổi tiếng đã được khai thác du lịch, Séo Chong Hô giữ nguyên nét hoang sơ. Chưa có nhiều hàng quán hay dịch vụ, nơi đây phù hợp cho du khách ưa sự tĩnh lặng và trải nghiệm thiên nhiên chân thật. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
So với các bản làng nổi tiếng đã được khai thác du lịch, Séo Chong Hô giữ nguyên nét hoang sơ. Chưa có nhiều hàng quán hay dịch vụ, nơi đây phù hợp cho du khách ưa sự tĩnh lặng và trải nghiệm thiên nhiên chân thật. Ảnh Fanpage Chuyện của Hậu
Vân Giang
#Séo Chong Hô #du lịch Sa Pa #bản làng yên bình #ruộng bậc thang Tây Bắc #mùa lúa chín #du lịch mộc mạc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT