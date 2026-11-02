Sau khi xin việc không thành, người đàn ông đã ăn trộm chiếc siêu xe Chiron của chính giám đốc Bugatti, ông Mate Rimac. Và ngay lập tức bị chính chủ truy đuổi.

Video: Siêu xe Chiron triệu đô của giám đốc Bugatti, ông Mate Rimac.

Đối với một người đàn ông Croatia ngoài 30 tuổi, việc nhìn thấy một chiếc siêu xe Bugatti Chiron không có người trông coi và chìa khóa vẫn để bên trong dường như là một cám dỗ khó có thể cưỡng lại. Vụ trộm chiếc siêu xe Bugatti Chiron tại Croatia vào đầu tuần này đã cho thấy điều đó.

Cụ thể, một người đàn ông chưa được tiết lộ danh tính đã đánh cắp chiếc siêu xe Bugatti Chiron và bỏ trốn qua nhiều quốc gia. Vụ việc đã xuất hiện trên các mặt báo quốc tế sau khi Mate Rimac - giám đốc điều hành hãng siêu xe Bugatti - tiết lộ rằng chiếc Chiron bị đánh cắp chính là của ông. Đây là một tình huống kỳ lạ, nghe giống như cốt truyện trong phim, nhưng hoàn toàn có thật.

Trộm siêu xe Chiron triệu đô của giám đốc Bugatti khi đến hãng xin việc.

Trước khi vụ trộm xảy ra, ông Mate đã đỗ chiếc Bugatti Chiron màu xanh đậm của mình tại khuôn viên Rimac Campus ở Croatia và để chìa khóa bên trong. CEO của Bugatti thừa nhận ông luôn làm như vậy vì các kỹ sư thường xuyên lái và thử nghiệm chiếc xe nên việc để chìa khóa sẵn trong xe sẽ thuận tiện hơn. Hóa ra, khuôn viên này hoàn toàn mở cửa cho công chúng khiến một tên trộm ô tô liều lĩnh coi đây là lời mời thực hiện chuyến chạy trốn để đời của mình.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người đàn ông đội mũ trùm đầu đã quan sát chiếc Bugatti Chiron ở phía sau khuôn viên Rimac Campus. Anh ta hút hết điếu thuốc, mở cửa bên lái, bước vào xe rồi thản nhiên lái đi. Đội ngũ nhân viên Rimac nhanh chóng phát hiện chiếc xe đã biến mất trong khi ông Mate lập tức gọi cảnh sát địa phương. Dữ liệu định vị cho thấy vị trí trực tiếp của chiếc Bugatti Chiron và xác nhận xe đang hướng về Slovenia. Mate cho biết ông đã lên chiếc Porsche 911 của mình và đuổi theo.

Ông Mate Rimac - giám đốc điều hành hãng siêu xe Bugatti.

Ông chủ Rimac Bugatti không thể bắt kịp tên trộm khi hắn chạy qua Slovenia rồi tiếp tục tiến vào Áo. Tại đây, cảnh sát đã xác định được vị trí chiếc xe và bắt giữ đối tượng.

Mate Rimac cho biết khi đến đồn cảnh sát nơi tên trộm đang bị tạm giữ để chứng minh quyền sở hữu chiếc Bugatti Chiron, ông đã nói chuyện với đối tượng này. Điều kỳ lạ là người đàn ông khai rằng anh ta bước vào Rimac Campus để xin việc trước khi nhận ra chiếc Bugatti Chiron đang đỗ ở đó với chìa khóa bên trong. Rất có thể anh ta đã nghĩ đây là ngày may mắn nhất trong đời mình. Người này nói với ông Mate rằng anh ta hy vọng có thể lái chiếc xe đến Đức nhưng lại bị bắt tại Áo.

Chiếc siêu xe Chiron triệu đô của giám đốc điều hành hãng siêu xe Bugatti.

Cảnh sát tại cả Croatia và Áo dự kiến sẽ đưa ra cáo buộc và truy tố tên trộm do giá trị đặc biệt lớn của chiếc xe. Đáng kinh ngạc là chiếc Bugatti Chiron gần như không bị hư hại sau vụ trộm, ngoại trừ một vài vết trầy xước trên bộ chia gió phía trước bằng sợi carbon. Đội ngũ kỹ thuật viên của Bugatti sẽ cần sửa chữa lại chi tiết này.

Ông Mate cũng đã rút ra một bài học quý giá: dù Croatia là một quốc gia an toàn đến đâu thì việc để ôtô không khóa cửa và chìa khóa vẫn nằm bên trong xe chưa bao giờ là một ý tưởng hay.