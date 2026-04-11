Lâm Đồng: Môi giới BĐS bị triệu tập vì tung tin giả

Công an tỉnh Lâm Đồng đang xử lý một môi giới bất động sản vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, sử dụng hình ảnh AI.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý một trường hợp đăng tin sai sự thật về địa điểm đặt trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng trên mạng xã hội.

Môi giới BĐS lợi dụng ngày Cá tháng tư để tung tin giả

Cụ thể, vào ngày 1/4, một môi giới bất động sản tên C.T.A. đã lợi dụng ngày "Cá tháng tư" để đăng tải lên trang Facebook cá nhân hình ảnh do công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Kèm theo đó là nội dung "công bố chính thức" về vị trí của trung tâm hành chính tỉnh.

Thông tin sai sự thật nhằm mục đích kinh doanh

Bài đăng này cho biết trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng sẽ được đặt tại đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Bảo Lộc. Theo cơ quan công an, mục đích của C.T.A. là nhằm thu hút lượt thích (like), lượt xem (view) để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản của mình. Khi làm việc với cơ quan công an, đối tượng A. đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Cảnh báo người dân cẩn trọng với thông tin chưa được kiểm chứng

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin và không chia sẻ những thông tin chưa được các cơ quan có thẩm quyền công bố chính thức, đặc biệt là các thông tin liên quan đến vị trí trung tâm hành chính tỉnh. Việc này nhằm tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia đầu tư, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.