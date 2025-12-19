Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

12 giờ vi phẫu nối 4 ngón tay đứt rời cho chàng trai 25 tuổi

Đây là dạng chấn thương dập nát nặng và hiếm gặp, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh vai trò an toàn lao động khi làm việc với máy công nghiệp.

Thúy Nga

1 phút sơ suất, suýt mất vĩnh viễn chức năng bàn tay

Một phút sơ suất trước chiếc máy dập tôn công nghiệp đã khiến anh N.V.H (25 tuổi ở Hà Nội) suýt mất vĩnh viễn chức năng bàn tay. Lưỡi dập thủy lực rộng hơn 1 cm rơi xuống, nghiền nát cùng lúc bốn ngón tay – biến chúng gần như “đứt rời” chỉ còn dính lại bằng một cầu da rất mỏng.

Khi được đưa tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các ngón tay đều trắng bệch, lạnh, xẹp, hoàn toàn mất tưới máu – tình trạng vô cùng nguy kịch.

Ê–kíp tạo hình của bệnh viện, dưới sự chỉ đạo của TS.BS Dương Mạnh Chiến lập tức kích hoạt quy trình vi phẫu khẩn cấp. Đây là dạng chấn thương đặc biệt nặng, khó hơn nhiều lần so với đứt do dao sắc bởi toàn bộ cấu trúc gân – xương – mạch máu – thần kinh ở đoạn dập đã bị phá hủy.

Trong các ca đứt rời chi thể, “thời gian vàng” chỉ kéo dài 6–12 giờ; nếu chậm trễ, ngón tay sẽ không còn khả năng sống. Chính vì vậy, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ gần như ngay lập tức, thậm chí khi chưa có đủ kết quả xét nghiệm, để chạy đua với từng phút.

ban-tay-4.jpg
Ê-kíp tạo hình chạy đua từng phút để nối tay cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

12 giờ phẫu thuật liên tục dưới kính hiển vi

Ca phẫu thuật kéo dài suốt 12 giờ, từ 18h tối tới 6h sáng hôm sau. Ê-kíp phải tỉ mỉ cắt bỏ toàn bộ mô dập nát, làm ngắn xương để tạo mặt cắt lành, tìm lại những đoạn mạch máu còn nguyên vẹn.

Ở một trong các ngón tay, đoạn mạch bị dập quá dài buộc bác sĩ phải lấy một đoạn mạch ở vùng chân để ghép bù. Tất cả được thực hiện dưới kính hiển vi, với các mạch máu chỉ dày vài trăm micromet - đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

Mỗi ngón tay phải được nối lại động mạch – tĩnh mạch – gân – thần kinh riêng biệt. Đồng thời, ê kíp ưu tiên nối trước những ngón giữ vai trò quan trọng trong chức năng bàn tay để rút ngắn thời gian thiếu máu – tối ưu hóa cơ hội sống cho từng ngón. Đó là cuộc chiến vừa căng thẳng, vừa đòi hỏi sự kiên trì tột độ của các bác sĩ trong suốt 12 giờ không nghỉ.

Kết quả khả quan, 4 ngón tay hồng ấm trở lại

ban-tay-2.jpg

Nhờ can thiệp kịp thời và kỹ thuật vi phẫu chuẩn xác, đến hiện tại cả bốn ngón tay đều hồng ấm, tưới máu tốt, có tín hiệu sống rõ ràng. Người bệnh tỉnh táo, tinh thần ổn định; tiên lượng phục hồi chức năng bàn tay khả quan nếu tiếp tục tập luyện đúng hướng dẫn phục hồi chức năng.

TS.BS Dương Mạnh Chiến nhận định đây là dạng chấn thương dập nát nặng và hiếm gặp, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh vai trò an toàn lao động khi làm việc với máy công nghiệp. Chỉ một sơ suất nhỏ hoặc trục trặc kỹ thuật cũng có thể dẫn đến hậu quả mất chi thể.

ban-tay.jpg
Tổn thương bàn tay - Ảnh BVCC

Làm gì khi gặp chấn thương đứt rời chi thể?

Theo TS.BS Dương Mạnh Chiến, khi gặp chấn thương đứt rời chi thể, người dân cần xử trí ban đầu đúng cách để tối đa hóa cơ hội cứu sống ngón tay. Nếu vết thương bẩn, chỉ rửa bằng nước sạch; sau đó băng ép nhẹ để cầm máu, tuyệt đối không garo thít chặt vì có thể làm thiếu máu kéo dài và gây hoại tử cả bàn tay, trừ những trường hợp mất máu ồ ạt đe dọa tính mạng.

Phần chi thể đứt rời cần được bọc trong gạc ẩm sạch (gạc được làm ẩm bằng nước muối sinh lý là tốt nhất). Sau đó cho vào túi nylon buộc kín. Túi này được thả vào nước đá đang tan (đá được thả vào nước – nhiệt độ nước sẽ khoảng 4 độ C).

Lưu ý không được đặt trực tiếp phần chi thể vào đá lạnh, vì đá lạnh ở nhiệt độ 0 độ C sẽ gây bỏng lạnh, làm tổn thương và giảm khả năng cứu sống chi thể đứt rời. Cuối cùng, nạn nhân phải được đưa đến cơ sở y tế có khả năng vi phẫu nhanh nhất có thể - đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định ngón tay có được cứu sống hay không.

Bàn tay sau nối đã cử động được - Video BVCC

Tai nạn của bệnh nhân trẻ là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về việc tuân thủ tuyệt đối quy trình bảo hộ lao động và trang bị kiến thức xử trí đúng cách khi gặp chấn thương đứt rời. Một hành động đúng trong vài phút có thể giữ lại được cả một phần cơ thể quan trọng cho tương lai người lao động.

#Chấn thương đứt rời chi thể #Phẫu thuật vi phẫu khẩn cấp #Kỹ thuật nối ngón tay đứt rời #Cứu sống ngón tay trong thời gian vàng #Hướng dẫn xử lý chấn thương tại nhà #Y học cấp cứu và phẫu thuật vi mô

Bài liên quan

Sống Khỏe

Lần đầu tiên tại Việt Nam, vi phẫu cứu sống ngón tay đứt rời sau 25 giờ

Việc trang bị kiến thức sơ cứu, bình tĩnh xử lý và bảo quản đúng ngay từ hiện trường giúp gia tăng đáng kể khả năng thành công của phẫu thuật.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã tạo nên kỳ tích, vi phẫu thuật thành công cứu sống ngón tay thủy thủ bị đứt rời sau 25 giờ.

Đứt rời ngón tay khi sửa tàu trong mưa bão

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nối lại cánh tay đứt rời cho người bệnh bị tai nạn lao động

Đây là một trường hợp khó, do tổn thương bị gây ra bởi máy lóc gỗ, khiến cho vết thương bị dập nát nặng, bỏng kèm theo khiến cho ca bệnh phức tạp hơn.

Bệnh nhân nam, 54 tuổi, bị tai nạn lao động vết thương đứt rời 1/3 trên cánh tay phải. Sau 3 giờ tai nạn, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108), kíp phẫu thuật Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, Viện Chấn thương Chỉnh hình cùng khoa Gây mê hồi sức đã nối thành công cánh tay cho bệnh nhân sau gần 5 tiếng phẫu thuật.

trong-noi.jpg
Cánh tay phải của bệnh nhân bị đứt rời sau tai nạn lao động - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nối lại chi thể đứt rời cho nữ sinh 19 tuổi va chạm với xe phân khối lớn

Thời gian vàng để nối chi thể là trong vòng 6 giờ nếu được bảo quản đúng. Việc chuyển nạn nhân sớm đến các cơ sở có khả năng vi phẫu nâng cao cơ hội phục hồi.

Va chạm giữa mô tô phân khối lớn và xe máy trên phố Trịnh Văn Bô, Hà Nội đã khiến nữ sinh 19 tuổi - tài xế xe máy bị đứt lìa một chân.

Nạn nhân được phẫu thuật cấp cứu tại Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện TWQĐ 108, hiện đã được nối lại chi thể đứt rời thành công.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới