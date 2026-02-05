Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Thói quen ngậm tăm khiến cụ ông 65 tuổi nguy hiểm tính mạng

Cả bệnh nhân lẫn người nhà đều không nhớ rõ thời điểm người bệnh nuốt phải dị vật.

Thúy Nga

Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhiều trường hợp dị vật xuyên qua ống tiêu hóa gây áp xe tại các cơ quan trong ổ bụng, trong đó có gan.

Ngày 4/2/2026, sau thời gian điều trị vì dị vật tăm xỉa răng rơi vào gan, sức khỏe của bệnh nhân N.V.T, 65 tuổi ngụ TP HCM đã ổn định và được xuất viện.

ngam-tam-5.jpg
Hình ảnh dị vật tăm trong gan bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước đó, bệnh nhân đến bệnh viện khám vì sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, đau vùng thượng vị và hạ sườn phải. Bác sĩ CKII Mã Phước Nguyên – Phó Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, theo người nhà bệnh nhân thì các triệu chứng này đã xuất hiện khoảng 1 tháng trước đó.

Bệnh nhân từng thăm khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Qua khám lâm sàng và tiến hành siêu âm bụng, các bác sĩ ghi nhận hình ảnh ổ áp xe gan, tuy nhiên, điểm bất thường là ổ áp xe nằm khá sâu, biểu hiện không điển hình. Vì vậy, bệnh nhân được chỉ định nhập viện để làm thêm các cận lâm sàng chuyên sâu.

ngam-tam-6.jpg
ngam-tam-4.jpg
Hình ảnh dị vật trên phim chụp - Ảnh BVCC

Khi tiến hành siêu âm kỹ hơn, ê-kíp phát hiện một dị vật cản quang xuyên trong nhu mô gan, chiều dài ước tính khoảng 6-7cm. Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT scan) ổ bụng.

Kết quả cho thấy có một dị vật dạng que dài nằm hoàn toàn trong nhu mô gan, kèm theo ổ áp xe sâu. Trước nguy cơ biến chứng nặng nếu không điều trị kịp thời, ê-kíp khoa Nội tiêu hóa đã nhanh chóng hội chẩn cùng khoa Ngoại Gan Mật Tụy, thống nhất phương án phẫu thuật lấy dị vật, dẫn lưu ổ áp xe, kết hợp điều trị kháng sinh phù hợp.

ngam-tam-3.jpg
Hình ảnh dị vật gây ổ áp xe trong gan - Ảnh BVCC

Chia sẻ về sự phức tạp của ca bệnh này, ThS BS Trần Đình Quốc, Khoa Ngoại Gan Mật Tụy cho biết, ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do ổ áp xe nằm sâu trong nhu mô gan, vị trí gần cơ hoành và các mạch máu lớn.

Ban đầu dự kiến sẽ tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân nhưng buộc phải chuyển phương pháp mổ để có thể tiếp cận an toàn, xử lý ổ áp xe và lấy dị vật. Thời gian phẫu thuật vì vậy cũng kéo dài gấp đôi so với các ca áp xe gan thông thường.

“Dị vật được lấy ra là một cây tăm tre xỉa răng. Điều đáng nói là cả bệnh nhân lẫn người nhà đều không nhớ rõ thời điểm người bệnh nuốt phải dị vật. Chỉ khi khai thác kỹ tiền sử sinh hoạt, mới biết bệnh nhân có thói quen thường xuyên ngậm tăm tre sau khi ăn.

Dị vật sau khi nuốt vào có thể đã xuyên qua thành ống tiêu hóa (nhiều khả năng là dạ dày hoặc tá tràng), di chuyển âm thầm vào nhu mô gan, gây nhiễm trùng khu trú và hình thành ổ áp xe. Do diễn tiến chậm và triệu chứng không điển hình, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi biến chứng đã hình thành.

Hiện tại, sau phẫu thuật khoảng 6 ngày, tình trạng sức khỏe bệnh nhân diễn tiến thuận lợi, đáp ứng tốt với điều trị và xuất viện”, ThS BS Trần Đình Quốc cho biết.

ngam-tam.jpg
Bác sĩ trao đổi với bệnh nhân trước khi ra viện - Ảnh BVCC

Theo các chuyên gia, dị vật đường tiêu hóa là tình trạng không hiếm gặp. Trong thời gian qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp dị vật xuyên qua ống tiêu hóa gây áp xe tại các cơ quan trong ổ bụng, trong đó có gan. Trước đây, dị vật thường gặp nhất là xương cá, tuy nhiên, gần đây ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp do dị vật khác như tăm tre...

Đặc biệt, trường hợp dị vật nằm hoàn toàn trong nhu mô gan như ca bệnh này là tương đối hiếm.

Thông qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên thay đổi những thói quen sinh hoạt tưởng chừng nhỏ và vô hại. Cụ thể, không ngậm tăm tre sau khi xỉa răng và cần vứt bỏ ngay sau khi sử dụng.

Bên cạnh đó, khi nghi ngờ đã nuốt dị vật, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Đặc biệt, cần đi khám sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, đau bụng âm ỉ, đau vùng hạ sườn phải… để tránh bệnh diễn tiến nặng và gây biến chứng nguy hiểm.

#Dị vật xuyên qua ống tiêu hóa #Áp xe gan do dị vật #Chẩn đoán hình ảnh nội soi #Phẫu thuật lấy dị vật trong gan #Lời khuyên phòng tránh dị vật #Chăm sóc sau phẫu thuật gan

Bài liên quan

Sống Khỏe

Một bệnh nhân nam bị thủng ruột non do dị vật tăm tre

Một ca phẫu thuật cấp cứu vì tăm tre đâm thủng ruột nhấn mạnh nguy cơ lớn từ thói quen nhỏ nhưng gây hiểm họa tính mạng.

Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện 19-8 vừa tiếp nhận và phẫu thuật một trường hợp thủng ruột non do dị vật tăm tre.

Bệnh nhân nam, đau bụng hố chậu trái 2 ngày, bí trung đại tiện. Điều đáng chú ý, người bệnh có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông suýt vỡ mạch máu ổ bụng vì chiếc tăm tre 'đi lạc' vào tá tràng

Đây là tình huống hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận và cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân L.H.T (52 tuổi, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau bụng quanh rốn nhiều ngày, đi ngoài phân đen, thiếu máu nặng.

tam-tre.jpg
Hình ảnh dị vật (tăm tre) được lấy ra sau phẫu thuật - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Trẻ đau bụng dữ dội do tăm tre cắm sâu vào thành dạ dày

Phụ huynh cần lưu ý và quan sát tránh để trẻ chơi hoặc ngậm các vật dụng dễ gây nguy hiểm như tăm tre, ghim bấm, kim loại nhỏ, pin cúc áo…

Ngày 11/7, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận và xử trí trường hợp bệnh nhi V.G.H. (8 tuổi, trú tại Khu 9, phường Uông Bí) bị dị vật tăm tre đâm xuyên thành dạ dày – một tình huống hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng.

Theo người nhà cho biết, trước đó trẻ không có tiền sử bệnh lý tiêu hóa. Tuy nhiên, trẻ đột ngột đau bụng dữ dội, gia đình lập tức đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới