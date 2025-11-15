Hà Nội

Nhà Khoa học

Trao 5 giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2025

5 giải Nhất đã được trao cho các công trình ứng dụng cao, ghi nhận nỗ lực nghiên cứu của học sinh cả nước.

Mai Loan

Chiều 15/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21 năm 2025.

phan-xuan-dung.jpg
TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, là “ngày hội lớn” của thanh thiếu niên, nhi đồng cả nước, nơi tôn vinh những ý tưởng sáng tạo, những nỗ lực bền bỉ của thế hệ trẻ trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

giai-nhat.jpg
Ban Tổ chức trao giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2025.

Năm 2025, theo TSKH. Phan Xuân Dũng, là một năm có ý nghĩa đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam, đó là trong quản lý hành chính, chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã) được vận hành. Vì là năm đầu của cách tổ chức mới, cũng dẫn đến một số khó khăn cho một số địa phương trong việc tổ chức Cuộc thi.

Tuy nhiên, với sự cố gắng và trách nhiệm rất cao của Ban Tổ chức Cuộc thi ở các địa phương nên đã có gần 900 đề tài tham dự từ 34 tỉnh, thành phố.

“Điều đó cho thấy thành công của Cuộc thi không chỉ dừng lại ở số lượng đề tài mà còn thể hiện ở sự nhiệt tình, chủ động, sự say mê nghiên cứu, đánh dấu một chặng đường với rất nhiều dấu mốc đáng nhớ trong hành trình tìm kiếm, khuyến khích và tôn vinh sự sáng tạo của các bạn trẻ trên toàn quốc”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng chia sẻ.

giai-nhi.jpg
Ban Tổ chức trao giải Nhì Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2025.

Cuộc thi năm nay thu hút 847 đề tài đến từ 34 tỉnh, thành phố. Cuộc thi tiếp tục tập trung vào 5 lĩnh vực : (1) Đồ dùng dành cho học tập; (2) Sản phẩm thân thiện với môi trường; (3) Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; (4) Phần mềm tin học; (5) Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi dành cho trẻ em. Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được 847 đề tài tham dự từ 34 tỉnh, thành trên toàn quốc, trong đó nổi bật có Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Tại lễ tổng kết, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức đã trao 105 giải thưởng gồm 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba và 60 giải khuyến khích, với tổng giá trị 715 triệu đồng.

Tại lễ tổng kết, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức đã trao 105 giải thưởng gồm 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba và 60 giải khuyến khích, với tổng giá trị 715 triệu đồng. Đây là các công trình được lựa chọn dựa trên đánh giá công tâm, khách quan của Hội đồng giám khảo. Các đề tài đoạt giải đều mang tính ứng dụng cao, gắn với các vấn đề thực tiễn.

giai-ba-2194.jpg
Ban Tổ chức trao giải Ba Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2025.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi quyết định tặng Bằng khen cho 15 đơn vị và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi tại các tỉnh, thành năm 2025.

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc (Cuộc thi) do Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) – cơ quan thường trực được tổ chức từ năm 2004 đến nay.

Cuộc thi không chỉ là cái nôi nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước mà còn là ngôi nhà chung thắp sáng đam mê cho các tài năng sáng tạo trẻ của Việt Nam.

Trải qua 21 lần tổ chức, Quỹ VIFOTEC đã nhận được 11.857đề tài tham dự và 1.848 đề tài xuất sắc đã được trao giải.

5 đề tài đoạt giải Nhất gồm:

1 - Giải Nhất 1: Đề tài “Hệ thống phân loại rác thông minh sử dụng năng lượng mặt trời” của nhóm tác giả: Đoàn Gia Thịnh, Bùi Bảo Hân Nguyễn Thị Ngọc Mai Nguyễn Thảo Nhi Bùi Ngọc Hà Phương – Trường THCS Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng.

2 - Giải Nhất 2: Đề tài “Mô hình Địa tầng trái đất và giới thiệu công viên địa chất toàn cầu Unesco Non nước Cao Bằng” của nhóm tác giả Nguyễn Bảo Sơn, Ngọc Tăng Hoàng, Bùi Tiến Minh, Nông Minh Duy, Trịnh Minh Tùng – Trường THPT Chuyên Cao Bằng và Trường THCS Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng.

3 - Giải Nhất 3: Đề tài “Trợ lí AI hỗ trợ khám phá nội dung sách giáo khoa qua lăng kính tò mò (Copilot for Curiosity – Based Reframming of Textbook Content)” của nhóm tác giả Trần Việt Cường, Nguyễn Khánh An, Nguyễn Công Phúc Lâm, Nguyễn Ngọc Anh, Phan Minh Châu – thuộc các trường THPT và THCS của TP. Hà Nội.

4 - Giải Nhất 4: Đề tài “Thiết kế, chế tạo máy tách vỏ sầu riêng bán tự động” của nhóm tác giả Phạm Anh Thư, Đặng Hoàng Dũng – Trường THCS-THPT Đông Du tỉnh Đắk Lắk.

5 - Giải Nhất 5: Đề tài “Thiết bị trồng cây nông nghiệp trong ao, hồ, sông, biển cung cấp lương thực, thực phẩm cho vùng hải đảo và góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong tương lai” của tác giả Lê Hà My,Phạm Nguyễn Vân Khánh, Lê Minh Quang, Phan Minh Khôi, Lương Ngọc Bảo Phương thuộc các trường THCS và THPT nổi tiếng của Hà Nội.

