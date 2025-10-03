Hà Nội

Sốt mạng

Tranh cãi đôi trẻ vào cửa hàng làm đổ đồ, không xin lỗi còn đứng 'múa quạt'

Hành vi vô tư đến khó hiểu của một cặp đôi tại một cửa hàng đã nhanh chóng biến họ thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội.

Trầm Phương

Mới đây, đoạn video được camera an ninh của một cửa hàng giày ghi lại đang lan truyền chóng mặt, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Clip ghi lại cảnh một cặp đôi trẻ tuổi đi vào cửa hàng để xem giày.

Đoạn video được cửa hàng đăng tải. Video: dahanfootwear

Sự việc bắt đầu khi nam thanh niên vô tình làm đổ cả một kệ trưng bày nhỏ chứa tất và phụ kiện, khiến đồ đạc rơi vung vãi xuống sàn nhà.

Nếu sự cố này chỉ dừng lại ở hành động "vô ý" thì có lẽ câu chuyện đã không gây tranh cãi đến thế. Điều khiến cộng đồng mạng phẫn nộ chính là phản ứng sau đó của đôi bạn trẻ.

Thay vì tỏ ra bối rối, xin lỗi và nhanh chóng phụ giúp nhân viên thu dọn, cặp đôi đã cười cợt, bạn nữ vừa cười vừa nói: "Sau đây bạn em xin múa 1 bài xin lỗi shop". Tiếp đó, nam thanh niên đã có cử chỉ "múa quạt" ngay bên cạnh đống đồ rơi vãi. Cả hai sau đó cũng không có động thái nhặt lại đồ đã làm đổ, để lại nhân viên bán hàng phải cặm cụi cúi xuống nhặt đồ.

Chủ cửa hàng đã bức xúc đăng tải clip kèm lời thắc mắc: "Các mom xem dùm shop hành động này là vô ý hay cố tình ạ? Chứ kiểu này cũng không bắt đèn được í, khổ thân bạn nhân viên ca hôm đó."

capture.jpg
1-2583.jpg
Cửa hàng bức xúc đăng tải video về 2 vị khách.

Bài đăng nhanh chóng trở thành đề tài nóng. Hầu hết các bình luận đều đồng loạt chỉ trích gay gắt thái độ của cặp đôi.

Nhiều người nhấn mạnh rằng dù việc làm đổ đồ là vô ý, nhưng thái độ cười đùa, múa quạt khi thấy người khác phải thu dọn hậu quả của mình là thiếu tôn trọng và kém văn minh trầm trọng: "Nhận thức kém nhỉ. Cười cợt được là thấy thái độ vô trách nhiệm rồi", "Làm đồ xong còn múa quạt, ra đường nhớ bịt kín mặt vào".

2-7866.jpg
3-8682.jpg
Hành động của đôi bạn trẻ nhận về hàng loạt chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Nhiều người bày tỏ sự thương cảm sâu sắc đối với nhân viên ca hôm đó, người phải chịu đựng sự cố và thái độ khó xử từ khách hàng: "Khách hàng là thượng đế, nhưng không phải ai cũng xứng đáng là thượng đế."

Sự việc dấy lên hồi chuông cảnh báo về văn hóa mua sắm và ứng xử nơi công cộng của một bộ phận giới trẻ. Dù có phải là cố tình "câu view" hay không, hành động này đã để lại hình ảnh xấu xí và gây ra thiệt hại, ít nhất là về mặt công sức và thời gian của người khác.

#cặp đôi #cửa hàng #hành xử thiếu tôn trọng #đổ đồ #văn hóa mua sắm #ứng xử giới trẻ

