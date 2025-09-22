Hà Nội

Giới trẻ mê mẩn trend ngắm tranh chính mình trong bảo tàng

Sốt mạng

Giới trẻ mê mẩn trend ngắm tranh chính mình trong bảo tàng

Gần đây, giới trẻ Việt Nam đang "phát sốt" với một trào lưu mới, đó là tự tạo ảnh bản thân như một tác phẩm hội họa được trưng bày trong bảo tàng.

Trầm Phương
Những bức ảnh chụp trong bảo tàng luôn mang lại một cảm giác rất riêng: vừa cổ điển, sang trọng lại vừa có chút nghệ thuật. Thế nhưng cảm giác ngắm bức tranh của chính mình được trưng bày trong không gian bảo tàng thì sẽ như thế nào? Nhờ công nghệ AI, điều này hoàn toàn có thể làm được.
Gần đây, giới trẻ Việt Nam đang mê mẩn với một trào lưu mới, đó là tạo ảnh bản thân như một tác phẩm hội họa được trưng bày trong bảo tàng. Đây không chỉ là một cách để có những bức hình ấn tượng mà còn thể hiện sự sáng tạo không giới hạn của thế hệ Gen Z.
Trào lưu này thực chất là việc sử dụng công nghệ tạo ảnh bằng AI để biến những bức ảnh cá nhân thành một tác phẩm tranh sơn dầu hay tranh màu nước.
Điểm độc đáo là bức tranh này được "lồng ghép" một cách tự nhiên vào khung cảnh của một bảo tàng, nơi mà bạn xuất hiện như một khách tham quan đang chiêm ngưỡng chính tác phẩm của mình.
Những bức ảnh sau khi được AI xử lý thường có màu sắc và đường nét giống hệt các bức tranh trong bảo tàng, tạo cảm giác như bạn đang sống trong một triển lãm nghệ thuật thực thụ.
Trào lưu này không chỉ thu hút những người yêu nghệ thuật mà còn cả những bạn trẻ muốn có một bức ảnh độc đáo, thể hiện cá tính riêng.
Công nghệ AI giúp mọi người dễ dàng biến hóa những bức ảnh bình thường thành một tác phẩm nghệ thuật chỉ với vài thao tác đơn giản.
Chỉ với một tấm ảnh của chính bản thân, cùng với dòng câu lệnh đơn giản, nhiều người đã tạo cho mình được một khoảnh khắc đầy tính nghệ thuật.
Sự bùng nổ của các ứng dụng AI tạo sinh hình ảnh đã mở ra một kỷ nguyên mới cho việc thể hiện bản thân.
Trào lưu "ngắm tranh mình trong bảo tàng" chính là một minh chứng rõ nét cho thấy, giới trẻ ngày nay không chỉ đơn thuần là người tiêu dùng nội dung, mà còn là những người sáng tạo, biết cách tận dụng công nghệ để tạo ra những giá trị mới, độc đáo cho cuộc sống của mình. (Ảnh trong bài: Tổng hợp)
Trầm Phương
#trào lưu giới trẻ #AI nghệ thuật #ảnh trong bảo tàng #sáng tạo số #giới trẻ Việt Nam #tác phẩm nghệ thuật

