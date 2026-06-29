Trang bị máy tính bảng cho công nhân giao nhận mủ Công ty Cao su Chư Sê

Ông Lê Trung Kiên – TGĐ Công ty đã đến các Đội sản xuất Ia Tiêm, Ia Glai, Ia H’lốp, Ia Ko và Ia Lâu để trao tận tay cho những tổ trưởng tổ sản xuất và có những lời chỉ đạo, căn dặn đối với tổ trưởng.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phục vụ chuyển đổi số, ngày 27/6, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê đã triển khai trang bị 19 máy tính bảng cho 19 công nhân kỹ thuật giao nhận mủ (tổ trưởng tổ sản xuất).

Ông Lê Trung Kiên – TGĐ Công ty và Đội trưởng 2 Đội sản xuất Ia H’lốp và Ia Ko trao máy tính bảng cho các Công nhân kỹ thuật & giao nhận mủ. Ảnh Văn Vĩnh

Đây là một trong số những nội dung được lãnh đạo công ty chỉ đạo đẩy mạnh và đẩy nhanh công tác chuyển đổi số cũng như hướng tới văn phòng làm việc không giấy một cách triệt để trong thời gian sớm nhất.

Anh Lê Xuân Nghị – Công nhân kỹ thuật giao nhận mủ khu vực 2 – Đội sản xuất Ia Tiêm cho biết, Mặc dù còn bỡ ngỡ, chưa quen với công việc thao tác, nhập dữ liệu trên máy tính bảng, nhưng sẽ cố gắng và không ngừng học hỏi để bắt kịp với công tác chuyển đổi từ công việc làm bằng giấy sang nhập hoàn toàn trên hệ thống máy tính bảng.