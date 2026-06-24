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Doanh nghiệp

Sun World Ha Long “thổi nến sinh nhật” với hàng chục ngàn phần quà và ưu đãi chơi 3 công viên

Đánh dấu cột mốc 1 thập kỷ hoạt động,Sun World Ha Long tung ưu đãi tri ân kéo dài đến hết tháng 7/2026,cho phép du khách vui chơi không giới hạn cả 3 công viên.

PV

Chơi trọn 3 công viên, không giới hạn trong 2 ngày

Từ nay đến hết ngày 31/7/2026, du khách đến Sun World Ha Long chỉ cần chi trả 500.000 đồng đối với người lớn và 400.000 đồng đối với trẻ em để trải nghiệm trọn vẹn 3 công viên thuộc Sun World Ha Long gồm: Công viên Rồng, Công viên nước Lốc Xoáy và Cáp treo Nữ Hoàng - Đồi Mặt Trời.

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Tổ hợp giải trí Sun World Ha Long bên Vịnh di sản

Nếu như vé combo thông thường chỉ cho phép sử dụng mỗi dịch vụ một lần trong thời hạn hai ngày liên tiếp, thì với chương trình này, du khách được ra vào không giới hạn các công viên trong suốt hai ngày sử dụng.

Điều này đồng nghĩa du khách có thể dành trọn một ngày để chinh phục các trò chơi cảm giác mạnh tại Công viên Rồng, giải nhiệt tại Công viên nước Lốc Xoáy, sau đó tiếp tục quay trở lại vào ngày hôm sau để ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ Cáp treo Nữ Hoàng, dạo Vườn Nhật hay thư giãn trên Vòng quay Mặt Trời mà không phải mua thêm vé.

Không chỉ mang đến ưu đãi vé hấp dẫn, Sun World Ha Long còn biến mùa hè năm nay thành một “đại tiệc sinh nhật” Manifestival – Smile & Connect chưa từng có với 10.000 phần quà dành cho khách trải nghiệm Cáp treo Nữ Hoàng, 1.000 phần quà cho du khách hoàn thành thử thách sinh nhật tại Công viên Rồng cùng hàng loạt góc check-in mới dành riêng cho ngày sinh nhật.

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Công viên Rồng

Đặc biệt, từ ngày 25 đến 28/6/2026, những vị khách có ngày sinh 25/6 sẽ nhận được món quà riêng là set “Chill in the Sky” gồm đồ uống, bánh ngọt, trái cây hoặc kem trị giá 300.000 đồng để tận hưởng những phút giây thư thái tại khu vực Vòng quay Mặt Trời.

Một thập kỷ kiến tạo biểu tượng giải trí bên Vịnh di sản

Sun World Ha Long được khai trương vào năm 2016, thời điểm Hạ Long vốn đã là điểm đến nổi tiếng với Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương giàu tài nguyên du lịch khác của Việt Nam khi đó, thành phố di sản vẫn đối mặt với bài toán thiếu những sản phẩm vui chơi giải trí quy mô lớn để giữ chân du khách ở lại lâu hơn.

Năm 2015, Quảng Ninh đón hơn 7,7 triệu lượt khách nhưng doanh thu du lịch chỉ đạt hơn 6.500 tỷ đồng. Phần lớn du khách đến tham quan vịnh rồi rời đi trong ngày hoặc chỉ lưu trú ngắn hạn. Hạ Long đông khách vào mùa hè nhưng khá trầm lắng vào các mùa còn lại.

Sự ra đời của Sun World Ha Long năm 2016 được xem là một cú hích quan trọng, góp phần thay đổi bức tranh du lịch địa phương. Trên diện tích hơn 214ha bên bờ vịnh di sản, tổ hợp vui chơi giải trí quy mô quốc tế lần đầu tiên xuất hiện tại miền Bắc với Công viên Rồng, Công viên nước Lốc Xoáy, Cáp treo Nữ Hoàng và quần thể Đồi Mặt Trời.

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Cáp treo Nữ hoàng

Ngay trong ngày khai trương, Cáp treo Nữ Hoàng đã xác lập hai kỷ lục Guinness thế giới. Tuyến cáp treo băng qua cửa ngõ Vịnh Cửa Lục không chỉ trở thành một công trình biểu tượng mới của Hạ Long mà còn mở ra góc nhìn hoàn toàn khác về kỳ quan thiên nhiên thế giới từ trên cao.

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của Sun World Ha Long đã góp phần đưa Hạ Long chuyển mình từ một điểm đến tham quan theo mùa thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí đa trải nghiệm. Những sản phẩm vui chơi vận hành quanh năm đã giúp thành phố từng bước giảm sự phụ thuộc vào mùa hè, mở rộng tệp khách và gia tăng thời gian lưu trú.

Năm 2018, tỉnh đón 12 triệu lượt khách, gấp đôi mục tiêu từng được đặt ra trong quy hoạch phát triển tổng thể du lịch vịnh Hạ Long trước đó. Đến năm 2019, lượng khách đạt mức kỷ lục 14 triệu lượt, trong đó có 5,2 triệu khách quốc tế, chiếm gần một phần ba tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam thời điểm đó.

Sau một thập kỷ, Sun World Ha Long không chỉ là một tổ hợp vui chơi giải trí quen thuộc với nhiều thế hệ du khách mà còn trở thành một trong những biểu tượng cho sự chuyển mình của du lịch Quảng Ninh.

Hành trình ấy cũng là nền tảng để Sun Group tiếp tục kiến tạo một hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn tại Quảng Ninh, từ nghỉ dưỡng khoáng nóng đẳng cấp quốc tế tại Hilton Quang Hanh Onsen Resort đến tổ hợp Sun Elite City tại phường Bãi Cháy với show diễn nghệ thuật, pháo hoa thường kỳ ‘Thương cảng phồn hoa”, chợ đêm VUI-Fest, không gian ẩm thực, âm nhạc và chuỗi hoạt động giải trí kéo dài tới đêm khuya. Những sản phẩm đang từng bước mở rộng biên độ trải nghiệm của du khách, góp phần định hình một diện mạo du lịch mới cho Quảng Ninh, điểm đến không chỉ để ngắm kỳ quan mà còn để tận hưởng những trải nghiệm đa sắc màu suốt bốn mùa trong năm.

#Khám phá Sun World Ha Long #Chương trình ưu đãi du lịch dài hạn #Các công viên giải trí đa trải nghiệm #Ảnh hưởng của Sun World đến du lịch Quảng Ninh #Biểu tượng và phát triển du lịch vịnh di sản

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