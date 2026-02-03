Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh

Nhiều năm qua, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông luôn quán triệt các quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tại địa bàn.

Hiện Công ty có 7 đội sản xuất đảm nhận nhiệm vụ trồng mới, chăm sóc và khai thác mủ cao su, cùng 2 xí nghiệp gồm Chế biến vận tải, chế biến gỗ và 1 Trung tâm Y tế.

Các đơn vị của Công ty đứng chân trên địa bàn hơn 80 thôn, làng, trong đó có những nơi giao thông còn khó khăn, tình hình an ninh chính trị và trật tự đôi lúc còn diễn biến phức tạp. Công ty hiện có hơn 1.600 cán bộ, công nhân viên, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%. Địa bàn sản xuất, kinh doanh của Công ty gần khu vực biên giới, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Thế nên, ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ chất lượng, vững mạnh, rộng khắp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự tại địa bàn.

Để chú trọng củng cố, tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, việc xây dựng lực lượng tự vệ chất lượng, vững mạnh và rộng khắp được coi là yếu tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện nay, lực lượng tự vệ của Công ty được biên chế thành các tiểu đội, gồm: Lực lượng tự vệ tại chỗ, lực lượng tự vệ cơ động, lực lượng tự vệ súng máy phòng không 12,7 mm…

Lực lượng tự vệ súng máy phòng không 12,7 mm thực hiện công tác huấn luyện

Trong nhiều năm qua, lực lượng tự vệ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vườn cây, đội sản xuất và địa bàn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, lực lượng tự vệ thường xuyên phối hợp với dân quân, CA các xã nơi đơn vị đứng chân tổ chức tuần tra, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại các khu dân cư.

Ban CHQS Công ty đã tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công ty ký quy chế phối hợp với CA xã, các đồn biên phòng nơi có diện tích vườn cao su của Công ty để kịp thời trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, xử lý sự việc xảy ra trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Trong công tác huấn luyện, các đơn vị làm tốt việc xây dựng giáo án, huấn luyện theo phương châm “Tinh gọn, vững mạnh”. Quá trình tuyển chọn lực lượng xem xét kỹ về phẩm chất chính trị, đạo đức.

Kết quả của quá trình xây dựng và huấn luyên cũng như giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đội ngũ tự vệ công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu.

“ Công tác huấn luyện dân quân tự vệ của Công ty đang được đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Các hội thi, diễn tập được tổ chức thường xuyên hơn nhằm nâng cao năng lực công tác, chỉ huy và hoạt động, chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ. Việc huấn luyện dân quân tự vệ được thực hiện ngày càng tốt hơn để thực hiên nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ trật tự an ninh xã hội tại địa bàn.” Ông Trần Thái Sơn- TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông cho biết.