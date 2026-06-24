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Doanh nghiệp

Hàng chục khách hàng HDBank trúng thưởng sổ tiết kiệm “trăm triệu” và chuyến du lịch Hàn Quốc hấp dẫn

Chiều ngày 23/06/2026, Fanpage HDBank “bùng nổ” với phiên Livestream Kỳ quay số may mắn thứ 02 của chương trình "Tiết kiệm Tỷ phú: Hè Vàng Đại Cát". 

PV

Sự kiện đã thu hút hàng triệu khách hàng theo dõi, tương tác sôi nổi và chứng kiến 19 khách hàng may mắn tiếp theo được xướng tên trong mùa hè này.

Sau 02 đợt quay số, 38 khách hàng đã trúng thưởng nhiều sổ tiết kiệm trị giá hàng trăm triệu đồng, các chuyến du lịch Hàn Quốc. Đặc biệt, 02 khách hàng trúng thưởng sổ tiết kiệm 200 triệu đồng.

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Danh sách khách hàng trúng thưởng trong phiên Livestream Kỳ quay số may mắn thứ 02

Diễn ra trên 376 chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc và qua ứng dụng (App) HDBank từ 15/04/2026 đến 15/09/2026, “Tiết kiệm Tỷ phú: Hè Vàng Đại Cát” là chương trình tiết kiệm dự thưởng có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của HDBank.

HDBank tặng thưởng cho khách hàng thông qua 05 kỳ quay số, trao tổng 89 giải với trị giá hơn 18 tỷ đồng. Kỳ quay số Đặc biệt cuối hè (dự kiến diễn ra vào ngày 25/09/2026) sẽ là điểm nhấn hấp dẫn nhất của chương trình với 25 giải thưởng vàng, nổi bật là Giải Đặc biệt lên tới 16 lượng vàng SJC.

Bên cạnh đó, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, HDBank cũng dành tặng nhiều phần quà hấp dẫn cho các khách hàng tham gia chương trình.

Phiên Livestream triệu view tìm ra chủ nhân giải thưởng “khủng”

Nồng nhiệt không kém Kỳ 01, phiên livestream quay số Kỳ 02 (áp dụng cho các mã số dự thưởng (MSDT) hợp lệ phát sinh từ ngày (từ 16/05/2026 đến 15/06/2026) đã ghi nhận lượng tương tác ấn tượng từ cộng đồng mạng.

Chỉ sau ít phút hồi hộp chờ đợi, hệ thống quay số tự động đã tìm ra những khách hàng may mắn nhất của Kỳ 02 để trao tặng 16 giải thưởng gồm:

  • 01 Giải Đặc biệt: 01 Sổ tiết kiệm HDBank trị giá 200 triệu đồng.
  • 02 Giải Nhất: Mỗi giải là 01 Sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng.
  • 05 Giải Nhì: Mỗi giải là 01 Sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng.
  • 08 Giải Ba: Mỗi giải là 01 Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, HDBank cũng chính thức công bố Top 3 Khách hàng có số dư tiền gửi Online tăng ròng cao nhất trong kỳ (từ 16/05/2026 đến 15/06/2026). Phần thưởng dành cho mỗi khách hàng xuất sắc này là một chuyến du lịch Hàn Quốc lãng mạn dành cho 02 người, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Cơ hội vẫn rộng mở: Gửi càng nhiều, trúng càng lớn!

Hành trình "Hè Vàng Đại Cát" vẫn còn nhiều cơ hội trúng lớn phía trước. Từ nay đến hết ngày 15/09/2026, cơ hội trở thành "Tỷ phú HDBank" vẫn đang chờ đón tất cả các khách hàng trên hệ thống 376 chi nhánh/phòng giao dịch toàn quốc và trên App HDBank.

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Cơ hội rộng mở, gửi càng nhiều trúng càng lớn

Chương trình Tiết kiệm dự thưởng mang đến chuỗi ưu đãi hấp dẫn chưa từng có:

- 04 kỳ quay số đầu, mỗi kỳ trao 16 giải thưởng là các sổ tiết kiệm trị giá đến 200 triệu đồng.

- Kỳ đặc biệt cuối hè (dự kiến 25/09/2026) sẽ trao 25 giải thưởng vàng, nổi bật Giải Đặc biệt 16 lượng vàng SJC.

Mỗi cuối tuần: 30 khách hàng mở mới sổ tiết kiệm cao nhất vào thứ 7 và 30 khách hàng mở mới sổ tiết kiệm cao nhất vào chủ nhật sẽ nhận voucher Got It.

Top 3 khách hàng có số dư tiền gửi Online tăng ròng cao nhất mỗi kỳ sẽ nhận chuyến du lịch Hàn Quốc. Tại quầy, mỗi ngày: khách hàng nhận nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Tham gia đơn giản, chỉ với mỗi khoản gửi tiết kiệm 50 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, khách hàng sẽ được cấp mã số dự thưởng (MSDT). Ngoài ra, gửi tiền online trên App HDBank, khách hàng được nhân đôi mã số dự thưởng. Thêm ưu đãi cho khách hàng mới: cộng thêm 1 MSDT cho sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên.

Hãy đến ngay chi nhánh HDBank gần nhất hoặc mở App HDBank để gửi tiết kiệm ngay hôm nay - an tâm sinh lợi, gia tăng vận may và hiện thực hóa giấc mơ tỷ phú.

Xem chi tiết chương trình tại: https://hdbank.com.vn/vi/personal/promotion/detail/san-pham-tien-gui/tiet-kiem-ty-phu-he-vang-dai-cat

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