Trận đánh được sử sách ghi lại như 'thảm họa quốc gia'

Kho tri thức

Trận Mohács năm 1526 là một trong những cuộc chiến quyết định ở châu Âu thời kỳ Trung Cổ muộn, làm thay đổi cục diện chính trị của Vương quốc Hungary.

Trận chiến diễn ra gần làng Mohács, phía Nam Hungary, giữa quân Ottoman do Sultan Suleiman I chỉ huy và quân Hungary do vua Louis II dẫn dắt.
Diễn ra giữa Ottoman và HungaryTrận chiến diễn ra gần làng Mohács, phía Nam Hungary, giữa quân Ottoman do Sultan Suleiman I chỉ huy và quân Hungary do vua Louis II dẫn dắt. Ảnh: Pinterest.
Đế chế Ottoman có khoảng 60.000–70.000 binh lính, trong khi quân Hungary chỉ khoảng 25.000, tạo nên sự chênh lệch lớn.
Quân Ottoman vượt trội về số lượng. Đế chế Ottoman có khoảng 60.000–70.000 binh lính, trong khi quân Hungary chỉ khoảng 25.000, tạo nên sự chênh lệch lớn. Ảnh: Pinterest.
Dù có tinh thần chiến đấu cao, nhưng chiến thuật và hỏa lực vượt trội của Ottoman khiến trận chiến kết thúc nhanh chóng trong thảm bại cho Hungary.
Quân Hungary thất bại chỉ trong vài giờ. Dù có tinh thần chiến đấu cao, nhưng chiến thuật và hỏa lực vượt trội của Ottoman khiến trận chiến kết thúc nhanh chóng trong thảm bại cho Hungary. Ảnh: Pinterest.
Nhà vua Hungary mới 20 tuổi bỏ mạng khi đang rút lui, đánh dấu sự sụp đổ của triều đại Jagellon tại Hungary.
Vua Louis II tử trận bi thảm. Nhà vua Hungary mới 20 tuổi bỏ mạng khi đang rút lui, đánh dấu sự sụp đổ của triều đại Jagellon tại Hungary. Ảnh: Pinterest.
Sau chiến thắng, Đế chế Ottoman nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát ở phần lớn lãnh thổ Hungary trong nhiều thập kỷ.
Mở đường cho Ottoman kiểm soát Hungary. Sau chiến thắng, Đế chế Ottoman nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát ở phần lớn lãnh thổ Hungary trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Pinterest.
Trận Mohács được người Hungary gọi là "thảm họa Mohács", trở thành ký ức lịch sử đau buồn kéo dài qua nhiều thế kỷ.
Là thảm họa quốc gia cho Hungary. Trận Mohács được người Hungary gọi là “thảm họa Mohács”, trở thành ký ức lịch sử đau buồn kéo dài qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Thất bại này khiến cán cân quyền lực ở Trung Âu thay đổi, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Ottoman vào sâu trong lục địa.
Được xem là bước ngoặt của Trung Âu. Thất bại này khiến cán cân quyền lực ở Trung Âu thay đổi, đồng thời mở rộng ảnh hưởng của Ottoman vào sâu trong lục địa. Ảnh: Pinterest.
Ngày nay, Mohács có tượng đài và công viên tưởng niệm trận chiến, trở thành biểu tượng về sự hy sinh và ký ức dân tộc Hungary.
Để lại di sản lịch sử và tưởng niệm. Ngày nay, Mohács có tượng đài và công viên tưởng niệm trận chiến, trở thành biểu tượng về sự hy sinh và ký ức dân tộc Hungary. Ảnh: Pinterest.
