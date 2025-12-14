Hà Nội

Trạm sạc ôtô điện bất ngờ bị phát hiện “ô nhiễm” bụi mịn

Nghiên cứu UCLA phát hiện nồng độ PM2.5 tại trạm sạc nhanh ôtô điện ở Mỹ cao hơn cả trạm xăng, tiềm ẩn rủi ro sức khỏe và cần giải pháp kiểm soát.

Thảo Nguyễn

Ôtô điện từ lâu được xem là giải pháp giao thông xanh, giúp giảm khí thải tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của Trường Y tế Công cộng Fielding, Đại học UCLA (Mỹ), lại chỉ ra một nghịch lý đáng lo ngại: nồng độ bụi mịn PM2.5 tại các trạm sạc nhanh xe điện có thể cao hơn cả trạm xăng truyền thống. Phát hiện này đang thu hút sự chú ý khi hạ tầng sạc xe điện ngày càng mở rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.

1-8668.jpg
Trạm sạc ôtô điện bất ngờ bị phát hiện “ô nhiễm” bụi mịn.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đo đạc tại 50 trạm sạc nhanh DC và ghi nhận nồng độ PM2.5 trung bình quanh khu vực sạc đạt khoảng 15 microgam/m³, cao hơn mức 7-8 microgam/m³ trong đô thị thông thường và vượt cả mức khoảng 12 microgam/m³ tại các trạm xăng. Đáng chú ý, ở một số thời điểm, chỉ số PM2.5 tại trạm sạc còn tăng vọt lên mức cực cao, lên tới 200 microgam/m³, tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe con người.

Theo tiến sĩ Yuan Yao, nguồn phát sinh bụi mịn chủ yếu đến từ các tủ điện của trạm sạc nhanh DC. Các tủ này có nhiệm vụ chuyển đổi dòng điện xoay chiều từ lưới điện sang dòng điện một chiều để sạc xe và được trang bị quạt làm mát nhằm tránh quá nhiệt. Chính luồng gió mạnh từ quạt đã khuấy động và tái phát tán các hạt bụi li ti xung quanh, khiến không khí tại khu vực gần trạm sạc trở nên ô nhiễm hơn, dù nồng độ bụi giảm nhanh khi cách xa vài mét.

2-6297.jpg
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đo đạc tại 50 trạm sạc nhanh DC và ghi nhận nồng độ PM2.5 trung bình quanh khu vực sạc đạt khoảng 15 microgam/m³.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo PM2.5 có kích thước cực nhỏ, dễ xâm nhập sâu vào phổi và thậm chí đi vào máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh đường hô hấp, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền. Để giảm rủi ro, giáo sư Yifang Zhu đề xuất lắp đặt bộ lọc không khí cho tủ điện trạm sạc nhằm hạn chế phát tán bụi mịn. Đồng thời, người dùng được khuyến nghị nên bật điều hòa khi ngồi trong xe lúc sạc hoặc rời khỏi khu vực trạm sạc để giảm nguy cơ hít phải bụi mịn có hại.

