Xe

Porsche tiếp tục phải triệu hồi hơn 173.000 xe vì lỗi camera lùi

Porsche vừa thông báo hơn 173.000 xe sang có nguy cơ gặp lỗi liên quan đến hệ thống camera lùi, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quan sát an toàn khi vận hành.

Thảo Nguyễn
Video: Thử nghiệm Porsche Cayenne Electric mới.

Theo tài liệu từ Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), các xe nằm trong diện ảnh hưởng trải rộng trên nhiều dòng chủ lực của Porsche. Danh sách bao gồm Cayenne và Cayenne E Hybrid sản xuất từ 2019 đến 2025, dòng Porsche 911 và Taycan đời 2020 - 2025, cùng Panamera và Panamera E Hybrid đời 2024 - 2025. Đây được xem là một trong những đợt triệu hồi an toàn lớn nhất của Porsche tại Bắc Mỹ trong những năm gần đây.

được xác định nằm ở hệ thống phần mềm liên quan đến camera hỗ trợ lùi xe. Trong một số trường hợp nhất định, hình ảnh từ camera có thể hiển thị không đúng hoặc tắt hoàn toàn khi người lái đang lùi xe. Điều này khiến xe không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn liên bang về tầm nhìn phía sau, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi di chuyển trong không gian hẹp, bãi đỗ xe hoặc khu vực đông người.

2-4898.jpg
Porsche tiếp tục phải triệu hồi hơn 173.000 xe vì lỗi camera lùi.

Để khắc phục, Porsche cho biết sẽ phối hợp với hệ thống đại lý ủy quyền tại Mỹ tiến hành cập nhật phần mềm hệ thống hỗ trợ lái hoàn toàn miễn phí cho khách hàng. Chủ xe trong diện ảnh hưởng sẽ được thông báo cụ thể và được khuyến cáo sớm mang xe đến kiểm tra để đảm bảo an toàn vận hành.

Đợt triệu hồi lớn của Porsche diễn ra trong bối cảnh ngành ôtô toàn cầu đang ghi nhận nhiều sự cố liên quan đến hệ thống camera lùi và công nghệ hỗ trợ lái. Trước đó, nhiều hãng xe lớn như Toyota, Ford hay Stellantis cũng phải triển khai các chiến dịch triệu hồi tương tự, cho thấy thách thức ngày càng phức tạp khi ôtô hiện đại phụ thuộc mạnh vào hệ thống điện tử và phần mềm.

Xe

Alpine A390 chạy điện từ 2,15 tỷ đồng sẵn sàng "đấu" Porsche Macan EV

Alpine A390 chạy điện được lắp ráp tại Dieppe ở Pháp, mẫu xe này có 3 cấu hình, và bản mạnh nhất sản sinh công suất 470 mã lực, tầm hoạt động xa nhất là 555 km.

6-2807.jpg
Alpine A390 là một chiếc crossover chạy điện, từng được giới thiệu dưới dạng concept tại Triển lãm Ô tô Paris 2024. Phiên bản sản xuất đã được ra mắt gần một năm trước, và dường như việc sản xuất vẫn chưa bắt đầu tại nhà máy lắp ráp Dieppe ở Pháp.
8-2142.jpg
Xe sử dụng chung nền tảng AmpR Medium (CMF-EV) với Renault Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Nissan Ariya, Leaf và Mitsubishi Eclipse Cross, và là một lựa chọn cao cấp hơn và thể thao hơn một chút so với các mẫu xe cùng dòng.
Xe

Porsche tạo ra 90 chiếc 911 GT3 90 FA "siêu độc" tôn vinh cha đẻ Porsche

Sẽ chỉ có 90 chiếc Porsche 911 GT3 90 FA phiên bản đặc biệt được sản xuất, kỷ niệm sinh nhật 90 năm "cha đẻ Porsche" là ông Ferdinand Alexander Porsche.

12-6664.jpg
Ferdinand Alexander Porsche (11/12/1935 – 5/4/2012), còn được biết đến với biệt danh "Butzi", là một nhà thiết kế người Đức-Áo, sản phẩm nổi tiếng nhất của ông là chiếc Porsche 911 đầu tiên. Ông là con trai của Ferry Porsche và cháu trai của Ferdinand Porsche. Ngoài vai trò là "cha đẻ" của dòng 911, Ferdinand Alexander Porsche còn là nhà đồng sáng lập bộ phận thiết kế Porsche Design vào năm 1972 cùng với anh trai Hans-Peter.
3-2786.jpg
Mặc dù FA - tên gọi thân mật của Ferdinand Alexander Porsch , đã qua đời năm 2012, Porsche đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của ông. Để kỷ niệm dịp này, bộ phận "hàng thửa" Sonderwunsch của công ty đã tạo ra một phiên bản giới hạn của chiếc Porsche 911 GT3 90 FA. Chiếc xe được chế tác với sự hỗ trợ của Mark, con trai út của Ferdinand, và là một lời tri ân dành cho nhà thiết kế huyền thoại.
Xe

Loạt xe sang Porsche bất ngờ thành "đống sắt vô tri", không thể khởi động

Sáng 1/12, hàng trăm xe Porsche tại Nga bất ngờ không thể khởi động, biến thành khối sắt vô tri. Nghi vấn có thể do lỗi hệ thống VTS hoặc can thiệp từ xa.

Video: Hàng loạt xe sang Porsche bất ngờ gặp lỗi lạ, không thể khởi động.

Cộng đồng giới siêu giàu và những người đam mê xe sang tại Nga đang trải qua những ngày đầy hoang mang khi hàng loạt chiếc Porsche đắt tiền bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng cùng một thời điểm. Sáng ngày 1/12 vừa qua, từ thủ đô Moscow đến thành phố Krasnodar, hàng trăm chủ xe bàng hoàng phát hiện phương tiện của mình bỗng chốc biến thành những chiếc xe vô tri, hoàn toàn không thể khởi động dù không có dấu hiệu hư hỏng vật lý trước đó.

