Video: Thử nghiệm Porsche Cayenne Electric mới.

Theo tài liệu từ Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), các xe nằm trong diện ảnh hưởng trải rộng trên nhiều dòng chủ lực của Porsche. Danh sách bao gồm Cayenne và Cayenne E Hybrid sản xuất từ 2019 đến 2025, dòng Porsche 911 và Taycan đời 2020 - 2025, cùng Panamera và Panamera E Hybrid đời 2024 - 2025. Đây được xem là một trong những đợt triệu hồi an toàn lớn nhất của Porsche tại Bắc Mỹ trong những năm gần đây.

được xác định nằm ở hệ thống phần mềm liên quan đến camera hỗ trợ lùi xe. Trong một số trường hợp nhất định, hình ảnh từ camera có thể hiển thị không đúng hoặc tắt hoàn toàn khi người lái đang lùi xe. Điều này khiến xe không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn liên bang về tầm nhìn phía sau, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi di chuyển trong không gian hẹp, bãi đỗ xe hoặc khu vực đông người.

Porsche tiếp tục phải triệu hồi hơn 173.000 xe vì lỗi camera lùi.

Để khắc phục, Porsche cho biết sẽ phối hợp với hệ thống đại lý ủy quyền tại Mỹ tiến hành cập nhật phần mềm hệ thống hỗ trợ lái hoàn toàn miễn phí cho khách hàng. Chủ xe trong diện ảnh hưởng sẽ được thông báo cụ thể và được khuyến cáo sớm mang xe đến kiểm tra để đảm bảo an toàn vận hành.

Đợt triệu hồi lớn của Porsche diễn ra trong bối cảnh ngành ôtô toàn cầu đang ghi nhận nhiều sự cố liên quan đến hệ thống camera lùi và công nghệ hỗ trợ lái. Trước đó, nhiều hãng xe lớn như Toyota, Ford hay Stellantis cũng phải triển khai các chiến dịch triệu hồi tương tự, cho thấy thách thức ngày càng phức tạp khi ôtô hiện đại phụ thuộc mạnh vào hệ thống điện tử và phần mềm.