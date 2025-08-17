Mới đây, Ford Việt Nam đã triển khai lắp đặt hệ thống trạm sạc nhanh DC tại các đại lý chính hãng của mình trên toàn quốc.

Ford Territory 2025 và Mustang Mach-E chính thức ra mắt Việt Nam.

Đây được xem là bước chuẩn bị hạ tầng quan trọng trước khi Ford Việt Nam vừa chính thức ra mắt mẫu xe điện đầu tiên là Mustang Mach-E vào ngày 15/8.

Việc đưa vào hoạt động trạm sạc ngay tại đại lý không chỉ hỗ trợ chủ sở hữu Mach-E mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Ford với thị trường xe điện Việt Nam. Sự kết hợp giữa mẫu Mach-E và mạng lưới sạc của Ford được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức nóng cho phân khúc xe điện, vốn đang ngày càng sôi động.

Ford Việt Nam lắp đặt hệ thống trạm sạc ôtô điện tại đại lý.

Bên cạnh Ford, Geely cũng đang xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện tại Việt Nam. Gia nhập thị trường từ đầu năm, hãng đặt mục tiêu lắp đặt 50 trạm tại các thành phố lớn và các tuyến giao thông trọng điểm, dự kiến hoàn thành vào tháng 9.

Tại Việt Nam, VinFast là hãng tiên phong xây dựng mạng lưới trạm sạc ôtô điện phủ khắp cả nước. Một số nhà sản xuất, lắp ráp trong nước như Thaco Auto, TMT Motor cũng đang tăng tốc ở lĩnh vực này. Trong khi đó, phần lớn các hãng xe Trung Quốc khi đưa xe điện vào Việt Nam chọn liên kết với các hệ thống trạm sạc bên thứ ba.

Sự tham gia của Ford và Geely được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng mạng lưới trạm sạc xe điện trên toàn quốc. Đặc biệt, việc một thương hiệu lâu năm và có thị phần lớn như Ford Việt Nam bắt đầu bán xe điện, đồng thời tự triển khai hệ thống sạc, cho thấy hãng đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường xe điện trong nước.