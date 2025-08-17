Hà Nội

Xe

Ford Việt Nam lắp đặt hệ thống trạm sạc ôtô điện tại đại lý

Mới đây, Ford Việt Nam đã triển khai lắp đặt hệ thống trạm sạc nhanh DC tại các đại lý chính hãng của mình trên toàn quốc.

Thảo Nguyễn
Ford Territory 2025 và Mustang Mach-E chính thức ra mắt Việt Nam.

Đây được xem là bước chuẩn bị hạ tầng quan trọng trước khi Ford Việt Nam vừa chính thức ra mắt mẫu xe điện đầu tiên là Mustang Mach-E vào ngày 15/8.

Việc đưa vào hoạt động trạm sạc ngay tại đại lý không chỉ hỗ trợ chủ sở hữu Mach-E mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Ford với thị trường xe điện Việt Nam. Sự kết hợp giữa mẫu Mach-E và mạng lưới sạc của Ford được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức nóng cho phân khúc xe điện, vốn đang ngày càng sôi động.

1-4911.jpg
Ford Việt Nam lắp đặt hệ thống trạm sạc ôtô điện tại đại lý.

Bên cạnh Ford, Geely cũng đang xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện tại Việt Nam. Gia nhập thị trường từ đầu năm, hãng đặt mục tiêu lắp đặt 50 trạm tại các thành phố lớn và các tuyến giao thông trọng điểm, dự kiến hoàn thành vào tháng 9.

Tại Việt Nam, VinFast là hãng tiên phong xây dựng mạng lưới trạm sạc ôtô điện phủ khắp cả nước. Một số nhà sản xuất, lắp ráp trong nước như Thaco Auto, TMT Motor cũng đang tăng tốc ở lĩnh vực này. Trong khi đó, phần lớn các hãng xe Trung Quốc khi đưa xe điện vào Việt Nam chọn liên kết với các hệ thống trạm sạc bên thứ ba.

2-464.jpg
Sự tham gia của Ford và Geely được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng mạng lưới trạm sạc xe điện trên toàn quốc.

Sự tham gia của Ford và Geely được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng mạng lưới trạm sạc xe điện trên toàn quốc. Đặc biệt, việc một thương hiệu lâu năm và có thị phần lớn như Ford Việt Nam bắt đầu bán xe điện, đồng thời tự triển khai hệ thống sạc, cho thấy hãng đánh giá cao tiềm năng phát triển của thị trường xe điện trong nước.

Xe

Xe ôtô điện của Ford có thể được trang bị hộp số sàn

Đơn xin cấp bằng sáng chế vừa công bố cho thấy Ford đang lên kế hoạch đưa hộp số sàn giả lập lên các mẫu ô tô điện trong tương lai.  

Video: Xem trước SUV điện Ford Explorer EV thế hệ mới.
Theo một tài liệu đính kèm bằng sáng chế ôtô điện của Ford được đăng ký từ năm 2023, thương hiệu ô tô Mỹ đang phát triển công nghệ giả lập số sàn dành cho xe điện, dù thực tế loại phương tiện này không cần dùng đến hộp số.
Tài liệu này mang tên “Cơ cấu chuyển số cho xe điện” mô tả phần cần số và các bộ phận mà người lái sẽ sử dụng, giống như trên xe số sàn bình thường.
Xe oto dien cua Ford co the duoc trang bi hop so san
Xe ôtô điện của Ford có thể được trang bị hộp số sàn. 
Xe

Lãnh đạo hãng xe Ford bất ngờ khi lái thử ôtô điện Trung Quốc

Sau khi lái thử ôtô điện Trung Quốc, hai lãnh đạo hàng đầu của Ford (Mỹ) đã vô cùng bất ngờ và cho rằng họ đã bị xe điện Trung Quốc vượt mặt.

Video: BYD - Từ sản xuất pin đến hãng xe điện bán chạy nhất.
Mới đây, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, CEO Jim Farley và Giám đốc tài chính (CFO) John Lawler - lãnh đạo của hãng ôtô Ford đã bị sốc sau khi thăm một nhà máy xe điện của Trung Quốc. Họ bất ngờ về khả năng vận hành trơn tru cũng như khả năng cách âm của mẫu xe Trung Quốc đó.
Các CEO của Ford tỏ ra lo ngại và cho rằng các hãng xe Trung Quốc chính là một mối đe dọa hiện hữu và đang từng bước vượt mặt các hãng xe lớn, trong đó có cả Ford.
Lanh dao hang xe Ford bat ngo khi lai thu oto dien Trung Quoc
Lãnh đạo hàng đầu của hang xe Ford (Mỹ) đã vô cùng bất ngờ và cho rằng họ đã bị ôtô điện Trung Quốc vượt mặt.  
Xe

Ford hủy bỏ kế hoạch sản xuất xe SUV điện, chuyển sang xe Hybrid

Ford hủy bỏ việc sản xuất mẫu SUV điện mới, đồng thời trì hoãn ra mắt phiên bản điện của chiếc F-150 nổi tiếng và thay thế bằng các mẫu Hybrid khác.

Video: Giới thiệu Ford Explorer 2024 mới.
Mới đây, Ford thông báo đang thực hiện những thay đổi lớn đối với kế hoạch xe điện của mình. Hãng sẽ tập trung nhiều hơn vào xe Ford hybrid giá rẻ sau khi thừa nhận thị trường xe điện của Mỹ không như những gì họ đã kỳ vọng, do khách hàng ngày càng quan tâm đến giá cả và quan ngại về phạm vi hoạt động của xe.
