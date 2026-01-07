Lý do Mercedes-Benz EQS đang bán tại Việt Nam sẽ bị khai tử?

Video: Mercedes-Benz EQS 580 4Matic khác gì EQS 450+.

Thế hệ tiếp theo của Mercedes-Benz S-Class dự kiến sẽ có cả hai tùy chọn động cơ đốt trong và thuần điện, mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn. Dù cùng mang tên S-Class, hai phiên bản này sẽ không dùng chung nền tảng khung gầm. Theo một số nguồn tin, Mercedes-Benz hiện đang phát triển S-Class phiên bản dùng động cơ đốt trong và thuần điện trên hai kiến trúc hoàn toàn khác nhau, đánh dấu sự tách biệt rõ ràng về mặt kỹ thuật đối với mẫu sedan đầu bảng của hãng.

Với định hướng này, Mercedes-Benz đang áp dụng chiến lược xe điện tương tự đối thủ BMW. Cụ thể hơn, thay vì duy trì các dòng ô tô điện tách biệt hoàn toàn như hiện nay với S-Class và EQS, hãng sẽ tích hợp các phiên bản thuần điện vào những dòng xe chủ lực. Điều này đã được thể hiện qua mẫu GLC EQ mới vốn là phiên bản chạy bằng pin của GLC dùng động cơ đốt trong, được ra đời để thay thế EQC vốn không thành công.

Mercedes-Benz EQS đang bán tại Việt Nam sẽ bị khai tử.

Tuy nhiên, những ai mong chờ Mercedes-Benz S-Class thuần điện sẽ cần kiên nhẫn thêm. Nguyên nhân là bởi phiên bản điện của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này sẽ ra mắt cùng thế hệ tiếp theo của S-Class, dự kiến vào giai đoạn cuối thập kỷ này. Trong khi đó, thương hiệu ngôi sao 3 cánh hiện đang chuẩn bị trình làng bản nâng cấp giữa vòng đời của S-Class dùng động cơ đốt.

Khi chính thức trình làng, S-Class thuần điện sẽ đóng vai trò thay thế EQS - mẫu xe chưa bao giờ đạt được doanh số như Mercedes-Benz kỳ vọng. EQS từng bị chỉ trích rộng rãi vì thiết kế “hình quả trứng” dù đây là sản phẩm then chốt trong chiến lược xe điện của hãng.

Điều quan trọng là điều này không có nghĩa rằng Mercedes-Benz sẽ đơn giản loại bỏ động cơ đốt trong khỏi các mẫu xe mới rồi thay thế bằng mô-tơ điện và pin. Các phiên bản điện của xe Mercedes-Benz vẫn sẽ sử dụng những nền tảng riêng biệt.

Dù khác biệt về kỹ thuật bên dưới, hai phiên bản của Mercedes-Benz S-Class dự kiến sẽ có ngoại hình gần như giống hệt nhau. Theo tạp chí Auto Express, Mercedes-Benz có kế hoạch giữ lại kiểu dáng sedan truyền thống cho S-Class thế hệ mới, qua đó tạo khoảng cách với phong cách khí động học quá trơn tru của EQS.

Chia sẻ về S-Class thế hệ tiếp theo, CEO Mercedes-Benz, ông Ola Källenius, cho biết việc bán xe ở cả hai cấu hình thuần điện và động cơ đốt trong là điều rất quan trọng. “Nếu bạn không tin rằng khi S-Class thế hệ mới ra mắt, thị trường lúc đó đã 100% là xe điện, thì bạn buộc phải cung cấp cả hai lựa chọn”, ông Källenius nói. “Tôi nghĩ đây chắc chắn là một trong những bài học rút ra từ thế hệ xe điện đầu tiên của chúng tôi cũng như của toàn thị trường. Bạn cần mang đến cả phiên bản điện và phiên bản động cơ đốt trong điện hóa công nghệ cao”.

Hiện tại, các thông số kỹ thuật của Mercedes-Benz S-Class thuần điện vẫn chưa được tiết lộ. Mẫu xe này nhiều khả năng sẽ có tên gọi khá dài là S-Class with EQ Technology và sử dụng nền tảng khung gầm MB.EA. Đây vốn là cơ sở gầm bệ sẽ được dùng cho nhiều mẫu Mercedes-Benz thuần điện trong tương lai.

Vì S-Class thuần điện còn vài năm nữa mới ra mắt nên Mercedes-Benz vẫn có đủ thời gian để vượt xa các linh kiện đang dùng trên những mẫu xe như GLC EQ. Rất có thể S-Class điện sẽ được trang bị công nghệ pin và mô-tơ tiên tiến hơn, bao gồm các mô-tơ từ thông trục do công ty con Yasa phát triển. Những mô-tơ nhỏ gọn nhưng công suất cao này dự kiến sẽ ra mắt trước tiên trên các mẫu sedan hiệu suất cao và SUV mang thương hiệu AMG.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz EQS hiện cũng đang được phân phối chính hãng với cả phiên bản sedan và SUV. Giá bán của mẫu xe này ở Việt Nam dao động từ 4,499 tỷ đồng.