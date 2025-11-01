Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trâm Anh của 'Tử chiến trên không' diện đồ chuẩn phong cách quý cô nước Pháp

Cộng đồng trẻ

Trâm Anh của 'Tử chiến trên không' diện đồ chuẩn phong cách quý cô nước Pháp

Rời xa bộ áo dài tiếp viên hàng không thập niên 70, Trâm Anh biến hóa thành một quý cô nước Pháp đích thực tinh tế, thanh lịch và cuốn hút đến lạ thường.

Thiên Anh
Lê Thị Trâm Anh – nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh mẽ với vai tiếp viên trưởng Nhàn gan dạ và đầy nghị lực trong bộ phim hành động "bom tấn" Tử chiến trên không, không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất mà còn khiến công chúng mê mẩn bởi phong cách thời trang đời thường.
Lê Thị Trâm Anh – nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh mẽ với vai tiếp viên trưởng Nhàn gan dạ và đầy nghị lực trong bộ phim hành động "bom tấn" Tử chiến trên không, không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất mà còn khiến công chúng mê mẩn bởi phong cách thời trang đời thường.
Sau vai diễn được nhận xét là "nữ tiếp viên được nhắc tới nhiều nhất" trong phim, Trâm Anh (Á quân The Face Vietnam 2018) đang ở giai đoạn đỉnh cao của nhan sắc.
Sau vai diễn được nhận xét là "nữ tiếp viên được nhắc tới nhiều nhất" trong phim, Trâm Anh (Á quân The Face Vietnam 2018) đang ở giai đoạn đỉnh cao của nhan sắc.
Dù không sở hữu chiều cao "khủng", Trâm Anh lại có gương mặt thanh tú, các đường nét hài hòa, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ và ánh mắt biết nói, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại.
Dù không sở hữu chiều cao "khủng", Trâm Anh lại có gương mặt thanh tú, các đường nét hài hòa, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ và ánh mắt biết nói, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại.
Chính vẻ đẹp nền nã, không cần phô trương này là chìa khóa giúp Trâm Anh dễ dàng chinh phục được phong cách đậm chất Pháp.
Chính vẻ đẹp nền nã, không cần phô trương này là chìa khóa giúp Trâm Anh dễ dàng chinh phục được phong cách đậm chất Pháp.
Phong cách quý cô Pháp của Trâm Anh không chỉ dừng lại ở trang phục. Cô luôn giữ lớp trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào làn da căng bóng tự nhiên và đôi môi đầy quyến rũ.
Phong cách quý cô Pháp của Trâm Anh không chỉ dừng lại ở trang phục. Cô luôn giữ lớp trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào làn da căng bóng tự nhiên và đôi môi đầy quyến rũ.
Mái tóc búi cao không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên sự duyên dáng, cuốn hút.
Mái tóc búi cao không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên sự duyên dáng, cuốn hút.
Từ một người mẫu ảnh, diễn viên lấn sân, Lê Thị Trâm Anh đang dần khẳng định mình không chỉ bằng tài năng diễn xuất trong "Tử chiến trên không" mà còn bằng gu thẩm mỹ tinh tế, xây dựng thành công hình ảnh một quý cô thanh lịch, tự tin và đầy khí chất.
Từ một người mẫu ảnh, diễn viên lấn sân, Lê Thị Trâm Anh đang dần khẳng định mình không chỉ bằng tài năng diễn xuất trong "Tử chiến trên không" mà còn bằng gu thẩm mỹ tinh tế, xây dựng thành công hình ảnh một quý cô thanh lịch, tự tin và đầy khí chất.
Trâm Anh nổi lên từ cuộc thi The Face Vietnam 2018, giành ngôi vị Á quân.
Trâm Anh nổi lên từ cuộc thi The Face Vietnam 2018, giành ngôi vị Á quân.
Sau vai diễn nhỏ trong các web-drama, Trâm Anh gây tiếng vang lớn với vai Trinh trong phim Cây Táo Nở Hoa (2021) và gần đây là vai nữ chính trong phim Tử Chiến Trên Không.
Sau vai diễn nhỏ trong các web-drama, Trâm Anh gây tiếng vang lớn với vai Trinh trong phim Cây Táo Nở Hoa (2021) và gần đây là vai nữ chính trong phim Tử Chiến Trên Không.
Trâm Anh từng tham gia gameshow Trời Sinh Một Cặp để thử sức với ca hát.
Trâm Anh từng tham gia gameshow Trời Sinh Một Cặp để thử sức với ca hát.
Thiên Anh
#Phong cách quý cô Pháp #Biến hóa phong cách thời trang #Thanh lịch và tinh tế #Ảnh hưởng thập niên 70 #Trang phục tiếp viên hàng không #Trâm Anh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT