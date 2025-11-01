Trâm Anh của 'Tử chiến trên không' diện đồ chuẩn phong cách quý cô nước Pháp

Rời xa bộ áo dài tiếp viên hàng không thập niên 70, Trâm Anh biến hóa thành một quý cô nước Pháp đích thực tinh tế, thanh lịch và cuốn hút đến lạ thường.
Trở lại màn ảnh với phim Lằn Ranh, Hồng Diễm gây tranh cãi khi bị cho là “thiếu sắc lạnh”. Tuy nhiên, nhan sắc ngoài đời của cô khiến công chúng trầm trồ.
Căn nhà mang đến cảm giác như đang đi lạc vào một viện dưỡng lão kiểu mẫu, không ồn ào, không rườm rà, mọi thứ đều tiện lợi, an toàn và ấm áp.
Những ngày đầu tháng 11 đánh dấu khởi đầu vận may cho 5 con giáp được “Thần Tài gõ cửa” bất ngờ - tiền từ công việc, đầu tư và phụ thu ùn ùn kéo tới.
Trở lại màn ảnh với phim Lằn Ranh, Hồng Diễm gây tranh cãi khi bị cho là “thiếu sắc lạnh”. Tuy nhiên, nhan sắc ngoài đời của cô khiến công chúng trầm trồ.
Hyundai Venue N Line 2026 vừa ra mắt tại Ấn Độ với nhiều thay đổi đáng chú ý về thiết kế và trang bị công nghệ, nhưng vẫn giữ nguyên khối động cơ tăng áp 1.0L.
Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, Tăng Mỹ Hàn còn ghi điểm tuyệt đối với phong cách thời trang tinh tế, đặc biệt là khi diện những chiếc váy trắng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu cố gắng nhiều để chinh phục trái tim đối phương và công việc có tiến triển mới.
Với mức giá chào bán lên tới gần 45 tỷ đồng, chú ngựa màu đen giống Marwari 2,5 tuổi trở thành tâm điểm chú ý tại hội chợ gia súc Rajasthan (Ấn Độ).
Huy Trần cùng Ngô Thanh Vân đưa con gái đi nghỉ dưỡng. Ngoài chăm sóc ái nữ, Huy Trần chiều chuộng vợ.
Thời gian gần đây, cái tên Norajoy đang khiến cộng đồng mạng quốc tế "phát sốt" với cách xây dựng hình ảnh đầy táo bạo và độc đáo của mình.
Tại vách đá cổ ở Phần Lan, công nghệ hình ảnh mới đã tìm ra những sắc tố thời tiền sử không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hé mở lịch sử chưa từng biết.
Mới đây, Phan Thị Bảo Trân lại tiếp tục khiến MXH “bốc cháy” với concept hóa thân thành “thiên thần bóng tối” trong bộ ảnh Halloween mới nhất.
Trận Cynoscephalae (197 TCN) là một trong những trận chiến quyết định của thế giới cổ đại, nơi quân La Mã đánh bại Macedonia và mở đường cho sự bá chủ Hy Lạp.
Từng thống trị kỷ lục địa kỷ băng hà, voi ma mút lông xoăn (Mammuthus primigenius) là một trong những sinh vật cổ đại ấn tượng nhất trong thế giới cổ sinh.
Tuyến tiếp tế cho Pokrovsk bị chặn, quân phòng thủ Ukraine trở thành “rùa trong bình” nhưng Nga bao vây lại không đánh vào thành phố.
Theo OpenAI, mỗi tuần có hơn 1 triệu người dùng ChatGPT gửi tin nhắn thể hiện ý định tự sát, hé lộ mặt tối đáng lo ngại đối với sức khỏe tâm thần toàn cầu.
Khi mùa mưa đã qua và những cơn gió se lạnh đầu đông bắt đầu len lỏi, cao nguyên Đà Lạt khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ của mùa hoa dã quỳ.
Mới đây, hot girl Sunna đã khiến fan "mất ngủ" với bộ ảnh hoá thân đầy gợi cảm
Nhiều người hâm mộ đến sân bay tiễn Hương Giang sang Thái Lan thi Miss Universe 2025.
Một chuyên gia dò kim loại đã tìm thấy một đồng tiền vàng cực hiếm của người Celt ở Đức. Hiện vật có niên đại khoảng 2.200 tuổi.
Tokoloshe – sinh vật huyền thoại trong văn hóa Zulu Nam Phi – là linh hồn tinh quái nổi tiếng với trò nghịch ngợm, quấy rối và gieo nỗi sợ hãi vào ban đêm.