Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mẹ ruột Doãn Hải My diện suit trắng đơn giản mà sang chảnh

Cộng đồng trẻ

Mẹ ruột Doãn Hải My diện suit trắng đơn giản mà sang chảnh

Diện suit trắng đơn giản mà sang chảnh, mẹ ruột người đẹp Doãn Hải My khiến dân mạng trầm trồ vì khí chất “chuẩn quý cô Hà Nội”.

Thiên Anh
Mới đây, mẹ ruột người đẹp Doãn Hải My là cô Mai Đoàn lại khiến netizen trầm trồ trước visual và phong cách thời trang cực sang chảnh trong loạt ảnh mới đón mùa thu Hà Nội.
Mới đây, mẹ ruột người đẹp Doãn Hải My là cô Mai Đoàn lại khiến netizen trầm trồ trước visual và phong cách thời trang cực sang chảnh trong loạt ảnh mới đón mùa thu Hà Nội.
Trên story Instagram của con gái, cô Mai Đoàn xuất hiện với set suit trắng được thiết kế tinh giản nhưng đầy tinh tế. Chất liệu lụa nhẹ, phom dáng thoải mái giúp tôn lên vẻ thanh lịch và hiện đại.
Trên story Instagram của con gái, cô Mai Đoàn xuất hiện với set suit trắng được thiết kế tinh giản nhưng đầy tinh tế. Chất liệu lụa nhẹ, phom dáng thoải mái giúp tôn lên vẻ thanh lịch và hiện đại.
Mẹ vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu khéo léo mix cùng túi Dior Book Tote và phụ kiện vàng đồng, tạo nên tổng thể vừa thời thượng, vừa đẳng cấp mà vẫn giữ nét mềm mại, nữ tính đặc trưng.
Mẹ vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu khéo léo mix cùng túi Dior Book Tote và phụ kiện vàng đồng, tạo nên tổng thể vừa thời thượng, vừa đẳng cấp mà vẫn giữ nét mềm mại, nữ tính đặc trưng.
Dù chỉ đứng tựa tường hay bước đi trên phố, thần thái của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn toát lên vẻ tự tin và sang trọng, khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa.
Dù chỉ đứng tựa tường hay bước đi trên phố, thần thái của mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn toát lên vẻ tự tin và sang trọng, khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa.
Kiểu tóc pixie ngắn cá tính cùng lối makeup nhẹ nhàng càng giúp bà ghi điểm với hình ảnh quý cô thành thị hiện đại, phóng khoáng.
Kiểu tóc pixie ngắn cá tính cùng lối makeup nhẹ nhàng càng giúp bà ghi điểm với hình ảnh quý cô thành thị hiện đại, phóng khoáng.
Bên dưới bài đăng, netizen không ngừng để lại bình luận: "Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá là đây chứ đâu!", "Đúng chuẩn quý cô Hà Nội - sang, tinh tế mà vẫn trẻ trung", "Hiểu luôn vì sao Hải My có gu ăn mặc thanh lịch đến vậy, gen trội từ mẹ là thật!"...
Bên dưới bài đăng, netizen không ngừng để lại bình luận: "Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá là đây chứ đâu!", "Đúng chuẩn quý cô Hà Nội - sang, tinh tế mà vẫn trẻ trung", "Hiểu luôn vì sao Hải My có gu ăn mặc thanh lịch đến vậy, gen trội từ mẹ là thật!"...
Không chỉ được khen ngợi về phong cách, cô Mai Đoàn còn nhận nhiều lời tán dương cho nhan sắc ngày càng mặn mà, trẻ trung dù đã ở tuổi trung niên.
Không chỉ được khen ngợi về phong cách, cô Mai Đoàn còn nhận nhiều lời tán dương cho nhan sắc ngày càng mặn mà, trẻ trung dù đã ở tuổi trung niên.
Mỗi lần xuất hiện cùng con gái, cô Mai Đoàn đều chiếm spotlight bởi phong thái tự tin và gu thời trang tinh tế - vừa đủ để nổi bật mà không phô trương.
Mỗi lần xuất hiện cùng con gái, cô Mai Đoàn đều chiếm spotlight bởi phong thái tự tin và gu thời trang tinh tế - vừa đủ để nổi bật mà không phô trương.
Có thể nói, với vẻ ngoài hiện đại, gout ăn mặc chuẩn mực và thần thái quý phái, cô Mai Đoàn xứng đáng được gọi là "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt", khiến nhiều người không khỏi chú ý mỗi lần xuất hiện.
Có thể nói, với vẻ ngoài hiện đại, gout ăn mặc chuẩn mực và thần thái quý phái, cô Mai Đoàn xứng đáng được gọi là "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt", khiến nhiều người không khỏi chú ý mỗi lần xuất hiện.
Thiên Anh
#Phong cách thời trang mẹ Doãn Hải My #Phong cách quý cô Hà Nội #Trang phục suit trắng #Vẻ đẹp mẹ ruột người nổi tiếng #Thời trang đơn giản sang trọng #Mẹ ruột Doãn Hải My

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT