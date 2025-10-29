Mẹ ruột Doãn Hải My diện suit trắng đơn giản mà sang chảnh

Diện suit trắng đơn giản mà sang chảnh, mẹ ruột người đẹp Doãn Hải My khiến dân mạng trầm trồ vì khí chất “chuẩn quý cô Hà Nội”.
Giữa đại dương xanh thẳm, 5 hòn đảo xa hoa bậc nhất thế giới mê hoặc du khách bằng vẻ đẹp như thiên đường trong đó Đông Nam Á cũng góp mặt một cái tên.
Chỉ thông qua một vài bức ảnh, nhiều người không khỏi trầm trồ trước căn biệt thự đồ sộ như lâu đài của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.
Con gái út Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển hóa trang thành quả bí ngô dịp Halloween. "Gái hai con" Sam rạng rỡ đón tuổi mới.
Sáng 28/10, nữ ca sĩ Hoà Minzy gây xôn xao cõi mạng với bài đăng về chuyện lấy chồng. Ngay lập tức, netizen gọi tên cầu thủ Nguyễn Văn Toàn lập tức.
Mã độc Anatsa đang lan rộng trên Google Play, đánh cắp mật khẩu và OTP ngân hàng chỉ trong vài giây.
Ngày Trùng Cửu tượng trưng cát khí dâng cao, vận may bùng nổ. Ba con giáp được dự báo tiền tài đủ đầy, quý nhân trợ lực, thu nhập tăng mạnh trong hôm nay.
Đầu Corleck ma quái được tìm thấy trên "Đồi Tử thần" ở Ireland. Hiện vật này có thể liên quan đến nghi lễ hiến tế người cách đây 1.900 năm.
Giữa đêm Halloween, khi ánh nến lập lòe bên khung cửa, nhiều người tin rằng các linh hồn lang thang đang lặng lẽ trở về nhân gian.
Hàng trăm triệu năm trước, Gondwana từng là “ngôi nhà chung” của Nam Cực, châu Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ, Úc và Madagascar – nền tảng hình thành Trái đất hiện đại.
Tại Japan Mobility Show 2025, Honda ra mắt mẫu xe ý tưởng Super-ONE Prototype mới, một chiếc k-car chạy điện, hướng tới phân khúc xe đô thị hiệu suất cao.
Hai đêm liên tiếp, Moscow rung chuyển bởi các cuộc tập kích UAV từ Ukraine, đánh dấu bước leo thang mới trong xung đột.
Sau 13 năm điều hành Asana, đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz thừa nhận đã kiệt sức vì phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, đánh mất niềm vui trong công việc.
Tại Japan Mobility Show 2025 đang diễn ra ở Nhật Bản, mẫu SUV hoàn toàn mới Toyota Land Cruiser FJ 2026 đã chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng.
Biến tấu từ phở truyền thống, phở chấm xíu Nam Định (cũ) chinh phục du khách bằng hương vị chua ngọt hài hòa, cách ăn lạ miệng và nét tinh tế rất Thành Nam.
Đại tướng Syrskyi đã không nhất trí rút quân khỏi Pokrovsk, nhưng đồng ý rút quân khỏi Kupyansk; trong khi quân Nga lật lại thế cờ ở “mấu lồi Dobropolye”.
Mùa thu ở thủ đô London (Anh) thu hút du khách với sắc vàng và đỏ rực của rừng cây thay lá.
Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo chiến thuật siêu thanh mới, được giới chuyên gia đánh giá là nguy hiểm và tiên tiến hơn cả Iskander-M.
Nissan vừa ra mắt phiên bản giới hạn Skyline 400R Limited tại Nhật Bản, đánh dấu bước nâng cấp cho dòng sedan thể thao huyền thoại có tuổi đời hơn một thập kỷ.
Vũ Thị Phương Anh là kình ngư thu hút người hâm mộ bởi nhan sắc dịu dàng, phong cách hiện đại và cuộc sống năng động trên mạng xã hội.
Ngoài đi hát, ca sĩ Siu Black còn chăn nuôi, trồng trọt. Những năm qua, cô có cuộc sống bình yên bên chồng con.