Vụ nổ gas tại số nhà 110B – E4, tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa, Hà Nội khiến 6 người tử vong, dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm?

Chiều 24/11, thông tin mới về vụ nổ quán ăn khi đang sửa chữa tại số nhà 110B – E4, tập thể Vĩnh Hồ (phường Đống Đa, TP Hà Nội), Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện, đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện nhưng đến nay đã có 6 nạn nhân tử vong.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định, số nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn. Nguyên nhân vụ nổ do rò rỉ khí gas kết hợp với oxy trong không khí gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và oxy.

Hiện trường vụ việc

Không thể xem đây đơn thuần là một sự cố kỹ thuật

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường – Giảng viên luật hình sự, Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi cho rằng, vụ nổ xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết là một sự cố đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đau lòng về tính mạng, sức khỏe con người và thiệt hại lớn về tài sản.

Luật sư Cường cho rằng, bên cạnh công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả, vấn đề đặc biệt quan trọng là phải điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Cơ quan điều tra cần kiểm tra toàn diện điều kiện an toàn của cơ sở kinh doanh, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng bình gas, hệ thống van, đường ống dẫn khí, thiết bị tiêu thụ gas, hệ thống điện, nguồn nhiệt, việc bố trí thiết bị trong không gian kín và các phương án xử lý khi xảy ra rò rỉ khí gas.

Dưới góc độ pháp lý, đây là vụ việc đặt ra vấn đề trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn trong sử dụng nhiên liệu dễ cháy, nổ và an toàn lao động. Nếu kết quả điều tra cho thấy có hành vi vi phạm các quy định này, có lỗi và hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì cá nhân có trách nhiệm có thể bị xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

“Không thể xem đây đơn thuần là một sự cố kỹ thuật hoặc rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Khi một cơ sở kinh doanh sử dụng những thiết bị, nhiên liệu có nguy cơ cháy, nổ cao thì chủ cơ sở có nghĩa vụ chủ động nhận diện, kiểm soát và loại trừ nguy cơ, không được để sự chủ quan, thiếu trách nhiệm gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Theo luật sư Cường, với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, nếu xác định có hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, an toàn trong sử dụng khí gas hoặc quy tắc an toàn lao động dẫn đến vụ nổ cần xem xét trách nhiệm hình sự của những người có liên quan.

Trước hết, cần xem xét tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung và hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 135/VBHN-VPQH năm 2025. Nếu kết quả điều tra xác định có hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và hành vi đó có quan hệ nhân quả với hậu quả làm chết từ 3 người trở lên thì người phạm tội có thể phải đối mặt với khung hình phạt từ 7 năm đến 12 năm tù theo khoản 3 Điều 313.

Ngoài ra, nếu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc an toàn ở nơi đông người, có thể xem xét tội danh theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp có căn cứ xác định người có trách nhiệm đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng, bảo quản, lưu giữ hoặc vận chuyển chất cháy, chất độc, gây hậu quả nghiêm trọng thì cũng cần xem xét Điều 312 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc.

Cơ quan điều tra cần làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở, người trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh, người phụ trách kỹ thuật, người lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống gas, đơn vị cung cấp thiết bị hoặc các cá nhân khác có liên quan. Trường hợp có nhiều người cùng có lỗi, trách nhiệm hình sự được xác định riêng đối với từng người theo hành vi và mức độ lỗi.

Một vấn đề nữa là cần phân biệt trách nhiệm hình sự của cá nhân với trách nhiệm của tổ chức. Nếu cơ sở kinh doanh hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp, người đại diện, người quản lý hoặc người được giao nhiệm vụ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Không phải mọi doanh nghiệp đều đương nhiên bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh này, bởi Điều 313 không thuộc danh mục tội phạm mà pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 76 Bộ luật Hình sự.

TS.LS Đặng Văn Cường.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các nạn nhân

Đề cập đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với các nạn nhân và gia đình có người tử vong trong vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, khi xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản, cần triển khai đồng thời hỗ trợ khẩn cấp của Nhà nước, chính quyền địa phương và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đáng chú ý, Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an tiếp tục cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các gia đình nạn nhân, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Công điện cũng yêu cầu tăng cường công tác phòng ngừa cháy, nổ từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Về trách nhiệm dân sự, theo Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015, nếu kết quả điều tra xác định chủ cơ sở hoặc cá nhân có trách nhiệm đã có lỗi trong việc lắp đặt, quản lý, sử dụng hệ thống gas, không bảo đảm điều kiện phòng cháy, chữa cháy hoặc vi phạm các quy tắc an toàn dẫn đến vụ nổ, người có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và gia đình người tử vong.

Đối với thiệt hại về tính mạng, Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định các khoản bồi thường bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa trước khi người bị thiệt hại tử vong, chi phí mai táng. Tiền cấp dưỡng cho những người mà người tử vong có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người tử vong; Các thiệt hại khác theo quy định pháp luật.

Mức bồi thường tổn thất tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 100 lần mức lương cơ sở đối với mỗi người có tính mạng bị xâm phạm.

Đối với những người bị thương, Điều 590 Bộ luật Dân sự quy định các khoản bồi thường về chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút, chi phí chăm sóc và khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần.

Đối với những hộ dân, chủ cửa hàng và cá nhân bị thiệt hại về tài sản do vụ nổ gây ra, người có trách nhiệm bồi thường phải thanh toán giá trị tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng và những thiệt hại thực tế khác theo quy định.

Luật sư Cường lưu ý rằng, việc chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình nạn nhân là chính sách hỗ trợ xã hội, không thay thế và không đương nhiên làm chấm dứt nghĩa vụ bồi thường của người có lỗi. Hai trách nhiệm này có bản chất pháp lý khác nhau.

Trường hợp thiệt hại phát sinh do người làm công gây ra trong khi thực hiện công việc được giao cần xem xét trách nhiệm bồi thường của người sử dụng lao động theo Điều 597 Bộ luật Dân sự.

Việc bồi thường cần được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, trên cơ sở thiệt hại thực tế và đúng quy định pháp luật.

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