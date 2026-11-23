Quốc hội mới đây đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, thay thế Luật Đất đai năm 2024.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường – Giảng viên luật hình sự, Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi đánh giá, việc Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) là một dấu mốc quan trọng trong quá trình tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật về đất đai.

TS.LS Đặng Văn Cường.

Bồi thường đất bị thu hồi theo nguyên tắc tái thiết cuộc sống

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, điểm đáng chú ý nhất trong chính sách mới là sự chuyển biến về quan điểm và mục tiêu của hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong đó, tiếp tục mở rộng phương thức bảo đảm quyền lợi, cụ thể hóa trách nhiệm hỗ trợ phục hồi sinh kế và nhấn mạnh hơn việc tái thiết cuộc sống sau thu hồi đất.

Theo quy định mới, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm các nguyên tắc dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng pháp luật; ưu tiên đối tượng chính sách xã hội, người trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Sự thay đổi trên là một bước tiến trong chính sách an sinh xã hội. Người dân không chỉ cần được nhận một khoản tiền tương ứng với giá trị tài sản bị thu hồi mà còn cần được bảo đảm khả năng tiếp tục sinh sống, sản xuất và phát triển sau khi bàn giao đất.

Chẳng hạn, một gia đình có nhà ở ổn định hàng chục năm, có công việc, con cái học hành và các mối quan hệ cộng đồng tại địa phương. Khi Nhà nước thu hồi đất, nếu chỉ chi trả một khoản tiền rồi yêu cầu gia đình tự tìm nơi ở mới, những xáo trộn về cuộc sống có thể rất lớn. Chính sách bồi thường tốt phải tính đến cả giá trị nhà đất, điều kiện tái định cư, chi phí chuyển đổi nơi ở, khả năng tiếp cận việc làm, trường học và các dịch vụ thiết yếu.

Do đó, giá trị của một chính sách bồi thường không chỉ nằm ở số tiền người dân được nhận mà còn nằm ở khả năng bảo đảm cho họ có một cuộc sống ổn định sau khi bị thu hồi đất.

Trong Luật Đất đai (sửa đổi), chính sách bồi thường mới đa dạng hơn, mở rộng quyền lựa chọn của người dân. Cụ thể, việc bồi thường về đất được thực hiện bằng giao đất hoặc cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi theo quy định. Trường hợp không có đất cùng mục đích để bồi thường nhưng địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở và người bị thu hồi đất có nhu cầu có thể được bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng hoặc bằng nhà ở. Trường hợp không có quỹ đất, quỹ nhà ở phù hợp, thực hiện bồi thường bằng tiền theo quy định. Đối với trường hợp có quỹ đất hoặc nhà ở nhưng người bị thu hồi đất có nhu cầu nhận tiền thì cũng có cơ chế lựa chọn theo điều kiện luật định.

Đây là quy định có ý nghĩa thực tiễn rất lớn khi tăng thêm sự linh hoạt trong việc bảo đảm quyền lợi của người dân. Bồi thường bằng đất, bằng nhà ở hay bằng tiền không nên chỉ là sự lựa chọn đơn phương của cơ quan thực hiện thu hồi đất mà cần căn cứ vào điều kiện pháp luật và nhu cầu chính đáng của người bị thu hồi đất.

Bảo đảm bồi thường sát với giá trị thực tế

Đề cập đến vấn đề được người dân quan tâm nhất khi Nhà nước thu hồi đất là mức bồi thường, luật sư Cường cho biết, luật sửa đổi đã thay đổi cơ chế theo hướng sử dụng bảng giá đất kết hợp hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định, so với luật cũ.

Bảng giá đất được xây dựng theo loại đất, khu vực, vị trí. Hệ số điều chỉnh giá đất phản ánh mức tăng hoặc giảm giá đất tùy theo sự khác biệt về vị trí, điều kiện hạ tầng, quy hoạch và những yếu tố tương ứng khác. Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định kỳ 3 năm một lần, đồng thời được xem xét điều chỉnh khi có biến động hoặc yêu cầu quản lý phù hợp.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý về phương thức xác định giá đất. Cơ chế mới có thể giúp đơn giản hóa quy trình, tăng tính thống nhất và tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận, kiểm tra căn cứ xác định mức bồi thường.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là sử dụng phương pháp định giá nào mà là kết quả định giá có phản ánh đúng giá trị thực tế của đất đai hay không. Nếu bảng giá đất được xây dựng thấp hơn giá trị thực tế, hệ số điều chỉnh không phù hợp với điều kiện từng khu vực thì người dân vẫn có thể bị thiệt thòi. Vì vậy, cơ quan có thẩm quyền phải đặc biệt chú trọng chất lượng dữ liệu đầu vào, thông tin giao dịch thực tế, điều kiện hạ tầng, khả năng sinh lợi và đặc điểm của từng khu vực. Việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất cần được thực hiện công khai, có căn cứ khoa học và chịu sự giám sát.

Một điểm cần nhấn mạnh là Luật mới không có nghĩa mọi trường hợp thu hồi đất đều đương nhiên được nhận mức bồi thường cao hơn trước. Mức bồi thường cụ thể vẫn phụ thuộc vào loại đất, vị trí, điều kiện pháp lý, diện tích, thời hạn sử dụng và phương pháp xác định giá theo quy định. Tuy nhiên, mục tiêu của chính sách mới là tạo ra cơ chế định giá minh bạch, phù hợp hơn với thực tế, qua đó hạn chế tình trạng người dân nhận mức bồi thường không tương xứng với giá trị quyền sử dụng đất bị thu hồi.

Luật sư Cường cũng cho biết, Luật sửa đổi nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm điều kiện tái định cư, đặc biệt là trách nhiệm bố trí tái định cư hoặc tạm cư trước khi thực hiện cưỡng chế đối với trường hợp phải bố trí tái định cư.

Theo đó, việc cưỡng chế chỉ được tiến hành sau khi đã bố trí tái định cư hoặc bố trí tạm cư cho người có đất bị thu hồi theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Kinh phí và thời gian tạm cư phải được thể hiện trong phương án.

Đây là quy định có ý nghĩa bảo vệ quyền có chỗ ở của người dân. Không thể vì yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án mà để người dân rơi vào tình trạng bị thu hồi nhà ở nhưng chưa có nơi ở thay thế, phải tự xoay xở chỗ ăn ở trong thời gian dài. Luật mới cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể hơn đối với chất lượng khu tái định cư gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền...

Đáng chú ý, Luật Đất đai sửa đổi có cơ chế hỗ trợ khi tiền bồi thường về đất ở không đủ giá trị một suất tái định cư tối thiểu. Đây là một chính sách có ý nghĩa nhân văn rất lớn. Ngoài ra, Luật còn ghi nhận cơ chế cho phép người có đất ở bị thu hồi, nếu có nhu cầu và đáp ứng điều kiện, được hoán đổi phần diện tích đất ở bị thu hồi sang phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau thu hồi hoặc sang thửa đất khác thuộc quyền sử dụng của mình trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi.

Luật sư Đặng Văn Cường cũng cho biết, Luật sửa đổi đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn đối với điều kiện thu hồi đất. Việc thu hồi đất phải đáp ứng đồng thời các điều kiện cần và đủ, đồng thời phải được HĐND cấp tỉnh chấp thuận, xác định đối với từng trường hợp theo quy định. Đây là nội dung rất quan trọng, góp phần hạn chế tình trạng thu hồi đất thiếu căn cứ, giảm nguy cơ phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và bảo đảm tính minh bạch trong quản lý đất đai.

Theo ông, một trong những kỳ vọng lớn nhất đối với Luật Đất đai sửa đổi là góp phần hạn chế khiếu nại, khiếu kiện kéo dài liên quan đến thu hồi đất, bồi thường và tái định cư.

“Ý nghĩa sâu xa của Luật Đất đai sửa đổi lần này không chỉ nằm ở việc thay đổi một số phương pháp xác định giá đất, phương thức bồi thường hay quy trình tái định cư mà còn thể hiện sự phát triển trong tư duy quản lý nhà nước về đất đai. Người dân có thể phải bàn giao đất để phục vụ lợi ích chung, nhưng quyền được bồi thường công bằng, có nơi ở ổn định, có việc làm và có điều kiện phát triển cuộc sống phải được bảo đảm. Đó mới là thước đo thực chất của một chính sách đất đai tiến bộ, nhân văn và hướng tới phát triển bền vững", Luật sư Cường nhấn mạnh.

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