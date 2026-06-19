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Xã hội

TP Hồ Chí Minh chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 công lập

Sáng 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Sáng 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TP Hồ Chí Minh có quy mô thí sinh lớn nhất từ trước đến nay với hơn 150.000 thí sinh. Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, bảo đảm an toàn trong hai ngày 1 và 2-6 vừa qua tại 242 điểm thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, học sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi bằng hình thức đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ: ts10.hcm.edu.vn hoặc bằng số báo danh qua website: diemthi.hcm.edu.vn.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi công bố điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp. Riêng điểm chuẩn lớp 10 công lập thường được công bố sau đó một tuần do lọc dữ liệu học sinh nộp hồ sơ nhập học vào các trường trung học phổ thông (THPT) chuyên và trường THPT triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp.

TP Hồ Chí Minh hiện có 4 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Quá trình công bố điểm chuẩn và nộp hồ sơ nhập học sẽ hoàn tất trước ngày 1/7.

Theo Song Giang/ Quân Đội Nhân Dân
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