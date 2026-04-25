TP HCM trao giấy chứng nhận đầu tư 4 dự án công nghệ cao trị giá 1,23 tỉ USD

4 dự án công nghệ cao trọng điểm có tổng số vốn đầu tư đạt kỷ lục này bao gồm cả vốn đầu tư nước ngoài ( FDI) và vốn trong nước. Đó là các dự án công nghệ cao chiến lược thuộc các lĩnh vực: trung tâm dữ liệu siêu quy mô (Trung tâm dữ liệu Evolution DC VN HCMC và Tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu lớn STARMASON); công nghệ y sinh (Trung tâm công nghệ cao Tâm Anh) và thiết bị điện tử thông minh (Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam).

Lãnh đạo TP.HCM trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện Trung tâm công nghệ cao Tâm Anh (Ảnh: A.Đ)

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP HCM Giáo sư Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, sau 23 năm hình thành và phát triển, Khu công nghệ cao TP HCM đã và đang đảm nhận tốt vai trò hạt nhân kinh tế, kỹ thuật mang tính đặc thù. Đến nay, khu này đã thu hút được 166 dự án, với tổng số vốn đầu tư 13,5 tỉ USD, tạo việc làm cho hơn 53.678 lao động trình độ cao. Đó là kết quả của cơ chế "Thủ tục đầu tư đặc biệt" mà TP HCM áp dụng, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thu hút vốn FDI và vốn trong nước vào các ngành công nghệ mũi nhọn.

Quý 1/2026, TP HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 2,9 tỉ USD. Năm 2025, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Thành phố đã thu hút đầu tư nước ngoài đạt mức cao nhất cả nước với hơn 8,37 tỷ USD.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: A.Đ)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM ông Nguyễn Văn Được cho biết, sự hiện diện của 4 dự án công nghệ cao này có ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong tầm nhìn của Thành phố. Đó không chỉ là con số cơ học về vốn đầu tư mà là minh chứng sống động cho sự chuyển dịch thành công mô hình kinh tế của thành phố sang nền kinh tế tri thức và công nghiệp xanh.

Thành phố cam kết duy trì kỉ cương hành chính, thực hiện nghiêm công tác hậu kiểm và đồng hành xuyên suốt hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp xây dựng dự án, vận hành đúng cam kết về tiến độ.

