TP HCM trao giấy chứng nhận đầu tư 4 dự án công nghệ cao trị giá 1,23 tỉ USD

Sáng 25/4, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao trọng điểm quý 1/2026 tổng số vốn đầu tư 1,23 tỉ USD.

4 dự án công nghệ cao trọng điểm có tổng số vốn đầu tư đạt kỷ lục này bao gồm cả vốn đầu tư nước ngoài ( FDI) và vốn trong nước. Đó là các dự án công nghệ cao chiến lược thuộc các lĩnh vực: trung tâm dữ liệu siêu quy mô (Trung tâm dữ liệu Evolution DC VN HCMC và Tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu lớn STARMASON); công nghệ y sinh (Trung tâm công nghệ cao Tâm Anh) và thiết bị điện tử thông minh (Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam).

Lãnh đạo TP.HCM trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện Trung tâm công nghệ cao Tâm Anh (Ảnh: A.Đ)

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP HCM Giáo sư Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, sau 23 năm hình thành và phát triển, Khu công nghệ cao TP HCM đã và đang đảm nhận tốt vai trò hạt nhân kinh tế, kỹ thuật mang tính đặc thù. Đến nay, khu này đã thu hút được 166 dự án, với tổng số vốn đầu tư 13,5 tỉ USD, tạo việc làm cho hơn 53.678 lao động trình độ cao. Đó là kết quả của cơ chế "Thủ tục đầu tư đặc biệt" mà TP HCM áp dụng, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thu hút vốn FDI và vốn trong nước vào các ngành công nghệ mũi nhọn.

Quý 1/2026, TP HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 2,9 tỉ USD. Năm 2025, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Thành phố đã thu hút đầu tư nước ngoài đạt mức cao nhất cả nước với hơn 8,37 tỷ USD.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: A.Đ)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM ông Nguyễn Văn Được cho biết, sự hiện diện của 4 dự án công nghệ cao này có ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong tầm nhìn của Thành phố. Đó không chỉ là con số cơ học về vốn đầu tư mà là minh chứng sống động cho sự chuyển dịch thành công mô hình kinh tế của thành phố sang nền kinh tế tri thức và công nghiệp xanh.

Thành phố cam kết duy trì kỉ cương hành chính, thực hiện nghiêm công tác hậu kiểm và đồng hành xuyên suốt hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp xây dựng dự án, vận hành đúng cam kết về tiến độ.

#Phát triển công nghệ cao tại TP.HCM #Thu hút đầu tư FDI và trong nước #Các dự án công nghệ chiến lược #Khu công nghệ cao TP.HCM #Chuyển đổi mô hình kinh tế thành phố #Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ

Quảng Ngãi sắp xếp các đơn vị quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quảng Ngãi sắp xếp các ban quản lý đầu tư xây dựng cấp tỉnh, khu vực và giao cấp xã, phường tự chủ trong công tác thiết lập đơn vị quản lý đầu tư xây dựng.

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 và 60 tỉnh Quảng Ngãi phát đi Thông báo Kết luận về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trong đó, nội dung về sắp xếp Ban Quản lý dự án (QLDA) cấp tỉnh, cấp xã có những chuyển động thu hút sự quan tâm của các cấp ngành, địa phương.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân khẩn trương về đích

Dự án mở rộng phố Nguyễn Tuân(Hà Nội) bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Lãnh đạo phường Thanh Xuân đang chỉ đạo quyết liệt để dự án về đích.

Dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân dài 720m do Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân (cũ) làm chủ đầu tư, điểm đầu giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân, được mở rộng mặt cắt ngang lên 21m, gồm phần lòng đường rộng 15m và hai bên lề, mỗi bên rộng 3m.
Từ ngày 1/7/2025, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Việc thay đổi chủ đầu tư, cùng quy trình và thủ tục đấu thầu, khiến một số gói thầu chậm tiến độ. Do đó, thời điểm hoàn thành toàn bộ công trình được lùi đến tháng 3/2026, thay vì năm 2025.
