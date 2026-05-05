Hà Nội ghi nhận gần 180 ca tay chân miệng trong tuần qua

Tuần qua, Hà Nội vẫn ghi nhận hàng trăm ca mắc tay chân miệng và nhiều ổ dịch còn hoạt động, ngành y tế khuyến cáo phòng bệnh và theo dõi sát sao.

Hà Nội giảm ca mắc tay chân miệng nhưng bệnh vẫn diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), trong tuần từ 24/4 đến 1/5, toàn thành phố ghi nhận 179 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 87 phường, xã, giảm 33 ca so với tuần trước. Tuy nhiên, cộng dồn từ đầu năm 2026 đã có 2.696 ca, tăng so với cùng kỳ năm 2025, với 58 ổ dịch được ghi nhận, hiện còn 6 ổ dịch đang hoạt động.

Ngoài ra, Hà Nội cũng ghi nhận 4 ca sốt xuất huyết trong tuần, giảm 6 ca so với tuần trước. Lũy kế năm 2026 có 224 trường hợp, không có ca tử vong và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Hiện chỉ còn 1 ổ dịch đang hoạt động.

Mụn nước có khả năng xuất hiện ở tay, chân, miệng, lưỡi, bên trong má/ Ảnh minh họa/bvbnd.vn

Trong tuần, thành phố cũng ghi nhận 14 ca sởi, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 201, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, có 1 ca ho gà, lũy kế 29 ca; và 6 ca Covid-19, nâng tổng số ca lên 57, đều không ghi nhận tử vong.

Về bệnh dại, không phát sinh ổ dịch mới trên động vật trong tuần. Từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận 4 ổ dịch dại trên chó và tất cả các trường hợp phơi nhiễm đã được điều trị dự phòng.

CDC Hà Nội cho biết tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay chân miệng tại trường học và khu vực có ổ dịch. Đồng thời, tăng cường kiểm tra vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo nhằm hạn chế lây lan.

Ngành Y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như giữ vệ sinh cá nhân, môi trường sống, theo dõi sức khỏe và phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện ca bệnh, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại một số địa phương

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, thời gian gần đây, bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại một số địa phương, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Đây là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm, lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và thường gia tăng theo mùa, nhất là từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 10 hằng năm. Qua giám sát dịch tễ, phần lớn trường hợp mắc tập trung ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Đây là nhóm tuổi chưa có ý thức vệ sinh cá nhân đầy đủ và thường sinh hoạt tập trung tại nhà trẻ, mẫu giáo nên nguy cơ lây lan cao hơn. Nếu trẻ không được phát hiện sớm và cho nghỉ học kịp thời, bệnh có thể lan rộng trong lớp và cộng đồng.

Theo số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 trường hợp mắc, 8 trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 3/2026, số mắc trung bình theo tuần tăng so với tháng trước. Kết quả xét nghiệm tại một số mẫu bệnh phẩm cho thấy chủng EV71 đang lưu hành với tỷ lệ đáng lưu ý. Đây là chủng virus thường liên quan đến nguy cơ bệnh diễn biến nặng hơn. Trong thời gian tới, nếu không triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, số người mắc và số ca bệnh nặng có thể tiếp tục gia tăng; ngành y tế đang theo dõi chặt chẽ để có biện pháp ứng phó phù hợp.

Theo các chuyên gia, khi bệnh tay chân miệng đã ảnh hưởng đến thần kinh, việc chậm trễ xử trí có thể đe dọa tính mạng. Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu cảnh báo như giật mình, sốt cao khó hạ, rối loạn vận động, nôn ói, bứt rứt… ngay cả khi không có ban hay loét miệng.