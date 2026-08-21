TP HCM: Gói thầu sửa trường học 23,8 tỷ ở Long Điền vì sao 4 nhà thầu bị loại?

Theo hồ sơ đánh giá các nhà thầu bị loại do bảo lãnh dự thầu không hợp lệ đến sai tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thiếu yêu cầu về quản lý chất thải.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Điền (TP HCM) vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 (Xây lắp) thuộc dự án Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2027. Dự án được triển khai bằng nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục và nâng cao chất lượng dạy học tại địa phương.

Gói thầu ghi nhận diễn biến cạnh tranh sôi nổi giữa 5 tổ hợp nhà thầu độc lập và liên danh. Điểm nhấn nổi bật là mức giảm giá sâu của đơn vị xếp hạng thứ nhất, mang lại tỷ lệ tiết kiệm ngân sách lên tới 18,78% so với giá dự toán được duyệt.

Cạnh tranh thực chất và kết quả giảm giá sâu tại gói thầu hơn 19 tỷ đồng

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu số 04 (Xây lắp) có số E-TBMT là IB2600311230-00, được phát hành ngày 24/06/2026 theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu thực hiện theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mã số PL2600104660, phê duyệt tại Quyết định số 46/QĐ-BQLDA ngày 20/04/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Điền. Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được ban hành theo Quyết định số 119/QĐ-BQLDA ngày 24/06/2026 do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Điền Đồng Nhựt Bình ký.

Giá dự toán gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 112/QĐ-BQLDA ngày 18/06/2026 là 23.862.280.891 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%). Tại thời điểm hoàn thành mở thầu vào sáng 13/07/2026, hệ thống ghi nhận 5 hồ sơ dự thầu.

Ngày 10/08/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Long Điền - Đồng Nhựt Bình ký Quyết định số 172/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu là Liên Danh Sửa Chữa Trường Học 2026-2027 với giá trúng thầu chính thức là 19.380.434.339 đồng, loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong 180 ngày.

Nguồn: MSC

So với giá dự toán 23.862.280.891 đồng, giá trúng thầu đã giảm 4.481.846.552 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt 18,78%. Mức tiết kiệm này có được từ việc liên danh gửi thư giảm giá 14,25% (tương ứng giảm 3.220.655.269,2825 đồng từ mức giá chào ban đầu 22.601.089.609 đồng).

Liên danh trúng thầu gồm 2 thành viên: Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Phú Cường (thành viên đứng đầu, MST: 3500818127) và Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Tùng Anh (thành viên liên danh, MST: 3502215519).

Bóc tách nguyên nhân loại 4 nhà thầu đối thủ

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 73-01/BC-TCG/ĐT ngày 30/07/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín lập và Báo cáo thẩm định số 11/KQTĐ-PĐA ngày 07/08/2026 của Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Phúc Đại An, quy trình đánh giá đã phân loại rõ các tiêu chí đáp ứng của từng nhà thầu tham dự:

Thứ nhất, Liên danh sửa chữa các trường xã Long Điền (chào giá sau giảm 10% là 22.578.080.781) bị đánh giá không đạt ngay từ bước tính hợp lệ do bảo lãnh dự thầu số 200BLDT261900501 của Ngân hàng liên doanh Việt Nga không có chữ ký hợp lệ (thiếu trang ký), không đáp ứng quy định tại Mục 18.3 E-CDNT.

Thứ hai, ở bước đánh giá kỹ thuật, 2 đơn vị không đáp ứng gồm: Liên danh Công ty TNHH Thiết kế & Xây dựng Nam Long và Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Anh Tuấn (giá chào 21.399.307.469 đồng) và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Đầu tư Thiên Khôi (giá chào 21.446.184.055 đồng). Tổ chuyên gia chỉ rõ cả 2 đơn vị đều áp dụng sai tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công và nghiệm thu so với hồ sơ thiết kế được duyệt, viện dẫn tiêu chuẩn hết hiệu lực và giải pháp thí nghiệm kiểm định không phù hợp. Riêng Công ty Thiên Khôi còn thiếu kế hoạch quản lý, xử lý chất thải theo Mục 3.5 E-HSMT.

Đáng chú ý, ngày 15/07/2026, Công ty Nam Long cử nhân viên nộp trực tiếp công văn giải trình số 01/07/2026/CV-NL ngoài hệ thống. Tuy nhiên, Tổ chuyên gia đã kiên quyết từ chối tiếp nhận căn cứ theo Mục 23 E-CDNT và Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP do vi phạm nguyên tắc cấm nhà thầu tự làm rõ hồ sơ sau thời điểm đóng thầu.

Thứ ba, nhà thầu còn lại là Liên danh sửa chữa các trường học trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2027 (giá dự thầu 23.146.420.968 đồng) vượt qua toàn bộ các vòng đánh giá hợp lệ, năng lực và kỹ thuật nhưng xếp hạng thứ hai do giá dự thầu cao hơn liên danh trúng thầu.

Nhận định của chuyên gia

Đánh giá về quy trình xét thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tại Gói thầu số 04 đã tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc minh bạch, cạnh tranh theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC. Việc Tổ chuyên gia bác bỏ tài liệu giải trình nộp trực tiếp ngoài hệ thống là hoàn toàn chuẩn xác, bảo đảm sự công bằng cho tất cả các bên tham dự."

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