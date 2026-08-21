Cần Thơ: Gói xây dựng cầu Thanh Niên hơn 3,7 tỷ đã về tay Công ty PCI

Gói thầu xây lắp cầu Thanh Niên TP Cần Thơ trị giá hơn 3,8 tỷ đồng vừa về tay Công ty PCI với tỷ lệ tiết kiệm 2,11% sau khi hai nhà thầu chào giá thấp bị loại.

Mới đây, UBND phường Hưng Phú TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp thuộc dự án Xây dựng mới Cầu Thanh Niên. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI.

Đấu thầu rộng rãi, tiết kiệm hơn 81 triệu đồng cho ngân sách

Dự án Xây dựng mới Cầu Thanh Niên được UBND phường Hưng Phú phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 08/05/2026 và phê duyệt E-HSMT theo Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 11/06/2026. Gói thầu Xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo hình thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Ngày 28/07/2026, Chủ tịch UBND phường Hưng Phú Nguyễn Đăng Khoa đã ký Quyết định số 3392/QĐ-UBND (chứng thư số ký ngày 04/08/2026) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên. Theo đó, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI trúng thầu với giá 3.765.128.100 đồng so với giá gói thầu 3.846.353.188 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,11% (tương ứng giảm 81.225.088 đồng cho ngân sách).

Nguồn: MSC

Hai nhà thầu giảm giá sâu bị loại trước vòng tài chính

Biên bản mở thầu ghi nhận có 04 nhà thầu tham dự. Trong đó, 02 nhà thầu có mức chào giá sau giảm giá thấp hơn đáng kể so với đơn vị trúng thầu đều không vượt qua các bước đánh giá trước đó:

Công ty Cổ phần Xây dựng 726 (Mã số thuế: 1801091787). Nhà thầu này chào giá dự thầu 3.802.647.612 đồng và áp dụng thư giảm giá 532.370.665 đồng (giảm 14%), đưa giá sau giảm giá xuống còn 3.270.276.946 đồng. Mức giá này thấp hơn giá trúng thầu 494.851.153 đồng. Tuy nhiên, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 100-BC/2026/CA ngày 23/07/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An, nhà thầu bị đánh giá không đạt về kỹ thuật. Lý do là bản vẽ biện pháp thi công đề xuất không phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt: thể hiện cọc mố, trụ cầu là cọc BTCT 35x35cm (thiết kế duyệt là 30x30cm); chiều dài cọc trụ T1, T2 thể hiện L=20,68m (thiết kế duyệt là L=23,48m); và bản vẽ thảm mặt cầu thể hiện kết cấu láng nhựa thay vì bê tông nhựa Carboncor asphalt dày 3cm kèm lớp phòng nước theo yêu cầu.

Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu (Mã số thuế: 2000379127). Nhà thầu đưa ra giá dự thầu sau giảm giá 3% là 3.730.766.439 đồng (thấp hơn giá trúng thầu 34.361.660 đồng). Dù vậy, nhà thầu đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ do không đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp theo quy định tại điểm e Mục 5.1 E-CDNT của E-HSMT (gói thầu quy mô nhỏ chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ). Báo cáo tài chính năm 2025 của đơn vị này thể hiện tổng nguồn vốn 41.408.202.382 đồng (vượt trần 20 tỷ đồng) và tổng doanh thu 59.405.977.550 đồng (vượt trần 50 tỷ đồng) theo tiêu chí tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Ngoài ra, nhà thầu cũng không đáp ứng yêu cầu về giải pháp cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng do hợp đồng nguyên tắc ký cho công trình khác và tài liệu chứng minh không đúng quy cách.

Sau khi 02 đơn vị trên không đạt, cuộc so sánh giá chỉ còn lại Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng PCI (3.765.128.100 đồng) và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây dựng Công trình Thành Công (3.808.464.579 đồng). Với giá dự thầu thấp hơn, Công ty PCI đã xếp hạng thứ nhất và được lựa chọn trúng thầu.

Nhận định từ chuyên gia và luật sư về diễn biến đấu thầu

Đánh giá về gói thầu nêu trên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Căn cứ theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc thẩm tra nghiêm ngặt tư cách hợp lệ của nhà thầu đối với hạn mức gói thầu dưới 05 tỷ đồng (dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ), cũng như tính chuẩn xác của biện pháp thi công là nghĩa vụ bắt buộc của tổ chuyên gia và bên mời thầu. Tuy nhiên, việc các nhà thầu đưa ra tỷ lệ giảm giá sâu nhưng lại vấp phải những lỗi kỹ thuật trong bản vẽ biện pháp thi công như sai kích thước cọc mố trụ, chiều dài cọc hay sai kết cấu thảm mặt đường so với hồ sơ thiết kế được duyệt là diễn biến cần được nhìn nhận thấu đáo. Theo Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc làm rõ E-HSDT không được phép làm thay đổi nội dung cơ bản của đề xuất kỹ thuật và giá dự thầu, do đó các sai sót về quy cách kết cấu chủ đạo không thể sửa đổi sau thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu và chủ đầu tư cần bảo đảm tính khách quan, công bằng, tuân thủ đúng Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính nhằm bảo vệ hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước."