Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Toyota Starlet đổi logo từ xe Suzuki gây sốc khi nhận 0 sao an toàn

Phiên bản cũ của Toyota Starlet thất bại nặng nề trong bài kiểm tra của Global NCAP do cấu trúc thân xe thiếu ổn định và không có túi khí bên sườn.

Nguyễn Thảo
Video: Toyota Starlet ra đời từ xe Suzuki gây thất vọng trong bài thử va chạm.

Danh tiếng an toàn của Toyota vừa chịu một cú sốc tại Johannesburg, Nam Phi, trong tháng 5/2026 này. Toyota Starlet - một trong những mẫu xe hatchback bán chạy nhất tại Nam Phi - chỉ nhận 0 sao về khả năng bảo vệ người lớn trong loạt thử nghiệm mới nhất của Global NCAP. Kết quả này đồng thời cho thấy mặt trái của việc đổi logo giữa các hãng xe.

Chiếc xe được mang đi thử nghiệm an toàn là phiên bản tiêu chuẩn đời cũ của Toyota Starlet, sản xuất tại Ấn Độ và gần như giống hệt Suzuki Baleno. Khác biệt giữa hai mẫu xe này chủ yếu nằm ở cản trước/sau, cửa cốp và danh mục động cơ. Về cơ bản, đây vẫn là cùng một mẫu xe nhưng mang logo khác.

2-8670.jpg
Toyota Starlet đổi logo từ xe Suzuki gây sốc khi nhận 0 sao an toàn.

Dù được trang bị hệ thống cân bằng điện tử ESC và 2 túi khí phía trước tiêu chuẩn nhưng Toyota Starlet vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu nghiêm trọng về cấu trúc khi va chạm. Theo Global NCAP, cả khu vực để chân lẫn độ cứng tổng thể của thân xe đều thiếu ổn định và “không thể chịu thêm tải trọng”.

Bài thử va chạm bên sườn cho kết quả đặc biệt tệ. Việc thiếu túi khí bên sườn khiến khả năng bảo vệ đầu và ngực hành khách ở mức kém trong khi vùng bụng chỉ đạt mức chấp nhận được. Kết quả tồi tệ đến mức Global NCAP quyết định bỏ qua luôn bài thử va chạm cột bên sườn.

Mặc dù nhận 0 điểm ở hạng mục bảo vệ người lớn, mẫu xe này vẫn đạt 29,33 điểm ở hạng mục bảo vệ trẻ em, tương đương mức 3 sao. Tuy nhiên, đầu của hình nộm trẻ em 3 tuổi vẫn va chạm vào chi tiết nội thất trong bài thử va chạm trực diện và tiếp tục chịu tác động trong bài thử va chạm bên sườn.

3-7702.jpg
Việc thiếu túi khí bên sườn khiến khả năng bảo vệ đầu và ngực hành khách ở mức kém trong khi vùng bụng chỉ đạt mức chấp nhận được.

Ông Richard Woods, Giám đốc điều hành Global NCAP, cho biết: “Đây là kết quả 0 sao gây sốc từ Toyota. Starlet là một trong những mẫu xe phổ biến nhất tại Nam Phi nhưng lại có thân xe thiếu ổn định cùng khả năng bảo vệ đầu và ngực rất kém, điều này thực sự đáng lo ngại”.

Toyota Nam Phi không chấp nhận kết quả này một cách hoàn toàn. Hãng nói với tờ Citizen rằng chiếc xe được thử nghiệm là “một mẫu xe đã lỗi thời và không đại diện cho Starlet hiện đang bán tại thị trường Nam Phi”. Điều này đúng ở một mức độ nào đó, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về số lượng các mẫu “đã lỗi thời” vẫn đang lưu thông trên đường phố Nam Phi.

Toyota Starlet hiện tại đã được trang bị túi khí bên sườn, túi khí đầu và túi khí rèm tiêu chuẩn. Global NCAP cho biết họ đã bí mật mua một chiếc để tiến hành thử nghiệm lại. Tuy nhiên, cho đến khi có kết quả mới, mức đánh giá 0 sao vẫn là kết quả chính thức hiện hành của dòng xe này.

#Toyota Starlet đổi logo từ xe Suzuki #Toyota Starlet thất bại nặng nề #Toyota Starlet đạt 0 sao an toàn #thử nghiệm Toyota Starlet #giá xe Toyota Starlet #Toyota

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALELLRY] BYD Ti7 2026 mới có gì để "đấu" Toyota Land Cruiser và Defender?

Ti7 là mẫu SUV 7 chỗ đầu tiên của BYD cho thị trường ngoài Trung Quốc, xe có thiết kế vuông vức, động cơ hybrid DM-p hơn 600 mã lực và chạy thuần điện 127km.

8.jpg
Hãng xe BYD đang cho thấy tham vọng phủ sóng gần như mọi phân khúc trên thị trường ôtô. Mẫu Ti7 2026 mới nhất là bước đi tiếp theo trong chiến lược này, đồng thời là xe 7 chỗ đầu tiên của hãng được phát triển để bán ra ngoài Trung Quốc.
9.jpg
Khi vươn ra thị trường quốc tế, BYD Ti7 2026 mới được định vị để cạnh tranh với những mẫu SUV địa hình nổi tiếng như Toyota Land Cruiser hay Land Rover Defender 110.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Cận cảnh Toyota Corolla Altis 2026 từ 640 triệu đồng, sắp về Việt Nam

Toyota Motor Philippines vừa ra mắt hai phiên bản Toyota Corolla Altis 2026, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ sang xu hướng điện hóa của mẫu xe sedan ăn khách này.

6-8397.jpg
Toyota Motor Philippines vừa chính thức ra mắt hai phiên bản hybrid hoàn toàn mới cho dòng Toyota Corolla Altis, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ sang xu hướng điện hóa của mẫu xe sedan ăn khách này. Hai phiên bản mới gồm Corolla Altis 1.8 G HEV CVT và 1.8 E HEV CVT.
1-5562.jpg
Việc ra mắt hai phiên bản Toyota Corolla Altis HEV 2026 mới đồng nghĩa với việc hãng xe Nhật Bản sẽ loại bỏ phiên bản 1.8 G GR-S CVT trước đây. Như vậy, phiên bản E CVT xăng cơ bản hiện là lựa chọn duy nhất không hybrid trong dòng Corolla Altis 2026.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Toyota Fortuner 2027 sẽ sở hữu khung gầm TNGA-F, động cơ hybrid

Toyota đang chuẩn bị trình làng Fortuner mới vào cuối năm 2026 hoặc đầu 2027, điểm đáng chú ý nhất nằm ở việc mẫu SUV này có thể được trang bị động cơ hybrid.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV Toyota Fortuner 2027 mới.

Sau nhiều năm duy trì vị thế vững chắc trong phân khúc SUV cỡ trung nhờ sự bền bỉ, phiên bản Fortuner hiện hành đang dần bộc lộ một số hạn chế về mặt trang bị công nghệ và tiện nghi khi đặt cạnh các đối thủ mới nổi. Do đó, bước sang thế hệ mới, mẫu xe gầm cao này được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo khác biệt cùng những cải tiến sâu rộng từ nền tảng cốt lõi đến khả năng vận hành.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới