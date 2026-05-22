Phiên bản cũ của Toyota Starlet thất bại nặng nề trong bài kiểm tra của Global NCAP do cấu trúc thân xe thiếu ổn định và không có túi khí bên sườn.

Video: Toyota Starlet ra đời từ xe Suzuki gây thất vọng trong bài thử va chạm.

Danh tiếng an toàn của Toyota vừa chịu một cú sốc tại Johannesburg, Nam Phi, trong tháng 5/2026 này. Toyota Starlet - một trong những mẫu xe hatchback bán chạy nhất tại Nam Phi - chỉ nhận 0 sao về khả năng bảo vệ người lớn trong loạt thử nghiệm mới nhất của Global NCAP. Kết quả này đồng thời cho thấy mặt trái của việc đổi logo giữa các hãng xe.

Chiếc xe được mang đi thử nghiệm an toàn là phiên bản tiêu chuẩn đời cũ của Toyota Starlet, sản xuất tại Ấn Độ và gần như giống hệt Suzuki Baleno. Khác biệt giữa hai mẫu xe này chủ yếu nằm ở cản trước/sau, cửa cốp và danh mục động cơ. Về cơ bản, đây vẫn là cùng một mẫu xe nhưng mang logo khác.

Toyota Starlet đổi logo từ xe Suzuki gây sốc khi nhận 0 sao an toàn.

Dù được trang bị hệ thống cân bằng điện tử ESC và 2 túi khí phía trước tiêu chuẩn nhưng Toyota Starlet vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu nghiêm trọng về cấu trúc khi va chạm. Theo Global NCAP, cả khu vực để chân lẫn độ cứng tổng thể của thân xe đều thiếu ổn định và “không thể chịu thêm tải trọng”.

Bài thử va chạm bên sườn cho kết quả đặc biệt tệ. Việc thiếu túi khí bên sườn khiến khả năng bảo vệ đầu và ngực hành khách ở mức kém trong khi vùng bụng chỉ đạt mức chấp nhận được. Kết quả tồi tệ đến mức Global NCAP quyết định bỏ qua luôn bài thử va chạm cột bên sườn.

Mặc dù nhận 0 điểm ở hạng mục bảo vệ người lớn, mẫu xe này vẫn đạt 29,33 điểm ở hạng mục bảo vệ trẻ em, tương đương mức 3 sao. Tuy nhiên, đầu của hình nộm trẻ em 3 tuổi vẫn va chạm vào chi tiết nội thất trong bài thử va chạm trực diện và tiếp tục chịu tác động trong bài thử va chạm bên sườn.

Việc thiếu túi khí bên sườn khiến khả năng bảo vệ đầu và ngực hành khách ở mức kém trong khi vùng bụng chỉ đạt mức chấp nhận được.

Ông Richard Woods, Giám đốc điều hành Global NCAP, cho biết: “Đây là kết quả 0 sao gây sốc từ Toyota. Starlet là một trong những mẫu xe phổ biến nhất tại Nam Phi nhưng lại có thân xe thiếu ổn định cùng khả năng bảo vệ đầu và ngực rất kém, điều này thực sự đáng lo ngại”.

Toyota Nam Phi không chấp nhận kết quả này một cách hoàn toàn. Hãng nói với tờ Citizen rằng chiếc xe được thử nghiệm là “một mẫu xe đã lỗi thời và không đại diện cho Starlet hiện đang bán tại thị trường Nam Phi”. Điều này đúng ở một mức độ nào đó, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về số lượng các mẫu “đã lỗi thời” vẫn đang lưu thông trên đường phố Nam Phi.

Toyota Starlet hiện tại đã được trang bị túi khí bên sườn, túi khí đầu và túi khí rèm tiêu chuẩn. Global NCAP cho biết họ đã bí mật mua một chiếc để tiến hành thử nghiệm lại. Tuy nhiên, cho đến khi có kết quả mới, mức đánh giá 0 sao vẫn là kết quả chính thức hiện hành của dòng xe này.

​