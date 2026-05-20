Studio tạo Greedfall sắp “xóa sổ”, 71 người mất việc

Số hóa - Xe

Studio game Spiders đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn sau quyết định thanh lý gây tranh cãi, kéo theo 71 nhân viên mất việc chỉ trong vài tuần tới.

Thiên Trang (TH)
Studio Spiders, cái tên đứng sau những tựa game nổi tiếng như GreedFall và Steelrising, đang đi tới hồi kết khi bị yêu cầu thanh lý kể từ ngày 29/4, tạo nên làn sóng tranh cãi lớn trong ngành công nghiệp game Pháp.
Theo công đoàn ngành trò chơi điện tử STJV, khoảng 71 nhân viên sẽ mất việc trong vài tuần tới khi studio chính thức ngừng tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập và tương lai nghề nghiệp của nhiều nhà phát triển game kỳ cựu.
Công đoàn cáo buộc Nacon, công ty mẹ của Spiders, đã chủ động hủy các dự án nội bộ, kéo dài quá trình ký kết hợp đồng mới và ngăn studio hợp tác với các nhà phát hành khác để tự cứu lấy mình.
Theo STJV, kể từ khi bị Nacon mua lại vào năm 2019, Spiders gần như mất hoàn toàn quyền tự chủ và chỉ còn hoạt động như một bộ phận có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào theo quyết định từ ban điều hành cấp cao.
Điều gây phẫn nộ là công đoàn cho rằng ngay cả khi Spiders bị đưa vào diện tái cơ cấu bởi tòa án, Nacon vẫn có khả năng duy trì hoạt động cho studio nhưng đã không hề thể hiện bất kỳ thiện chí nào nhằm cứu doanh nghiệp này.
Sự biến mất của Spiders được xem là tổn thất lớn với ngành phát triển game tại Pháp bởi đây là một trong những studio lâu đời còn hoạt động kể từ năm 2008, đồng thời dự án cuối cùng mang tên Mist cũng sẽ không bao giờ được phát hành.
Không chỉ đối mặt khủng hoảng tài chính, Spiders trước đó còn vướng vào nhiều tranh cãi liên quan môi trường làm việc khi nhân viên từng tổ chức đình công và công khai tố cáo ban lãnh đạo phớt lờ các vấn đề nội bộ nghiêm trọng từ năm 2024.
Vụ việc đang trở thành hồi chuông cảnh báo cho ngành game toàn cầu về áp lực lợi nhuận, các thương vụ thâu tóm thiếu bền vững và nguy cơ những studio sáng tạo lâu năm có thể biến mất chỉ sau một quyết định từ tập đoàn mẹ.
