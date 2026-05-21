Honda Ấn Độ vừa tung hình ảnh teaser chính thức của mẫu ZR-V Hybrid 2027, trước khi ra mắt vào ngày 22/5, hé lộ phần đầu xe với bóng dáng tối màu đầy bí ẩn.

Video: Honda ZR-V Hybrid "nhá hàng" trước ngày ra mắt vào 22/5/2026.

Teaser cho thấy dải đèn LED ban ngày hình chữ L hai bên logo Honda phát sáng, kết hợp lưới tản nhiệt quen thuộc từ các thị trường toàn cầu. Cụm đèn pha đặt thấp, với các chi tiết LED góc cạnh, tạo gương mặt ngang hơn so với Elevate.

ZR-V sở hữu trần xe thấp, nghiêng và phần đầu xe rộng, mang phong cách crossover coupe nhiều hơn là SUV truyền thống. Thanh giá nóc mờ xuất hiện trên đỉnh xe, vừa tạo thẩm mỹ thể thao vừa tiện dụng cho hành lý.

Kích thước toàn cầu của ZR-V: dài 4.568 mm, rộng 1.840 mm, cao 1.620 mm, chiều dài cơ sở 2.657 mm, phiên bản Ấn Độ dự kiến giữ nguyên.

Di chuyển vào bên trong, ZR-V được trang bị màn hình giải trí cảm ứng độc lập, điều hòa hai vùng, ghế lái chỉnh điện, cốp sau chỉnh điện, sạc không dây cùng gói ADAS đầy đủ, mang đến trải nghiệm cao cấp hơn hẳn các mẫu SUV cùng phân khúc.

Honda trang bị cho ZR-V động cơ hybrid 2.0 lít 4 xi-lanh, công suất 180 mã lực, kết hợp hộp số e-CVT, setup đã được sử dụng trên nhiều mẫu hybrid toàn cầu, nổi bật về hiệu suất nhiên liệu. Xe được thiết kế để vừa tiết kiệm năng lượng vừa mang lại cảm giác lái mượt mà, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị và đường cao tốc.

ZR-V Hybrid thế hệ mới sẽ ra mắt cùng Honda City facelift 2026, đánh dấu chiến lược mở rộng và nâng cấp sản phẩm của Honda tại Ấn Độ.