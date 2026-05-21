Honda ZR-V Hybrid "nhá hàng" trước ngày ra mắt vào 22/5/2026

Honda Ấn Độ vừa tung hình ảnh teaser chính thức của mẫu ZR-V Hybrid 2027, trước khi ra mắt vào ngày 22/5, hé lộ phần đầu xe với bóng dáng tối màu đầy bí ẩn.

Teaser cho thấy dải đèn LED ban ngày hình chữ L hai bên logo Honda phát sáng, kết hợp lưới tản nhiệt quen thuộc từ các thị trường toàn cầu. Cụm đèn pha đặt thấp, với các chi tiết LED góc cạnh, tạo gương mặt ngang hơn so với Elevate.

ZR-V sở hữu trần xe thấp, nghiêng và phần đầu xe rộng, mang phong cách crossover coupe nhiều hơn là SUV truyền thống. Thanh giá nóc mờ xuất hiện trên đỉnh xe, vừa tạo thẩm mỹ thể thao vừa tiện dụng cho hành lý.

Honda ZR-V 2027 sở hữu trần xe thấp, nghiêng và phần đầu xe rộng.

Kích thước toàn cầu của ZR-V: dài 4.568 mm, rộng 1.840 mm, cao 1.620 mm, chiều dài cơ sở 2.657 mm, phiên bản Ấn Độ dự kiến giữ nguyên.

Di chuyển vào bên trong, ZR-V được trang bị màn hình giải trí cảm ứng độc lập, điều hòa hai vùng, ghế lái chỉnh điện, cốp sau chỉnh điện, sạc không dây cùng gói ADAS đầy đủ, mang đến trải nghiệm cao cấp hơn hẳn các mẫu SUV cùng phân khúc.

Honda trang bị cho ZR-V động cơ hybrid 2.0 lít 4 xi-lanh, công suất 180 mã lực, kết hợp hộp số e-CVT, setup đã được sử dụng trên nhiều mẫu hybrid toàn cầu, nổi bật về hiệu suất nhiên liệu. Xe được thiết kế để vừa tiết kiệm năng lượng vừa mang lại cảm giác lái mượt mà, phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị và đường cao tốc.

ZR-V Hybrid thế hệ mới sẽ ra mắt cùng Honda City facelift 2026, đánh dấu chiến lược mở rộng và nâng cấp sản phẩm của Honda tại Ấn Độ.

Honda ZR-V 2026 chính thức mở bán, chốt giá từ 750 triệu đồng

Honda đã chính thức mở nhận đặt hàng ZR-V 2026 tại thị trường Australia. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời, với một số tinh chỉnh nhẹ về thiết kế và trang bị.

Theo công bố, Honda ZR-V 2026 tại thị trường Australia được phân phối với 4 phiên bản, bao gồm cả cấu hình dẫn động cầu trước (2WD) và dẫn động bốn bánh (AWD). Bản tiêu chuẩn VTi X sử dụng động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo, công suất 176 mã lực, đi kèm hệ dẫn động cầu trước, có giá khởi điểm 28.560 USD (tương đương 750 triệu đồng).
Hai phiên bản hybrid tầm trung là e:HEV X và e:HEV L sử dụng động cơ 2.0L chu trình Atkinson kết hợp hệ thống hybrid hai mô-tơ, đều dẫn động cầu trước. Giá bán lần lượt từ 31.065 USD và 32.850 USD. Đứng đầu dải sản phẩm là phiên bản e:HEV LX, trang bị hệ truyền động hybrid tương tự nhưng bổ sung hệ dẫn động AWD, giá từ 37.145 USD.
Honda ZR-V 2027 đẹp mắt hơn nhờ gói cá nhân hoá từ 42 triệu đồng

Honda vừa giới thiệu bản nâng cấp nhẹ cho mẫu Honda ZR-V 2027 tại thị trường Nhật Bản, đồng thời bổ sung thêm nhiều tùy chọn phụ kiện nhằm cá nhân hóa thiết kế.

Honda ZR-V 2027 mới sẽ có thêm phiên bản Cross Touring với phong cách thiết kế chịu ảnh hưởng từ HR-V tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, trước những ý kiến trái chiều về lưới tản nhiệt dạng thanh dọc đặc trưng, hãng đã đưa ra giải pháp thông qua gói phụ kiện chính hãng Honda Access.
Bộ bodykit “Premium Style” cho phép thay thế lưới tản nhiệt dạng thanh dọc bằng thiết kế thanh ngang đơn giản hơn, kết hợp tông màu xám Dusk Gray Metallic và nền đen Berlina Black.
Chi tiết Honda ZR-V 2026 từ 600 triệu đồng, bỏ động cơ xăng dùng e:HEV

Mẫu xe crossover Honda ZR-V 2026 thế hệ mới sẽ chính thức loại bỏ hoàn toàn động cơ thuần xăng tại Nhật Bản, chuyển sang hệ truyền động hybrid e:HEV.

Honda vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của ZR-V tại thị trường Nhật Bản, gần 4 năm sau khi mẫu xe này lần đầu ra mắt. Điểm đáng chú ý nhất của lần nâng cấp không nằm ở thiết kế hay trang bị mới, mà ở việc loại bỏ hoàn toàn tùy chọn động cơ đốt trong, chuyển sang hệ truyền động hybrid.
ZR-V tại Nhật Bản được xem là phiên bản tương đương với HR-V tại Bắc Mỹ. Ở bản nâng cấp 2026, mẫu xe này chỉ được tinh chỉnh nhẹ về ngoại hình và nội thất, đồng thời bổ sung thêm một số trang bị tiêu chuẩn. Danh mục sản phẩm gồm các phiên bản X, Z, Black Style và biến thể mới Cross Touring.
