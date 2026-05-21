ChatGPT khiến điểm A bùng nổ ở đại học Mỹ?

Nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy số sinh viên đạt điểm A tăng mạnh sau khi ChatGPT xuất hiện, làm dấy lên lo ngại AI gây “lạm phát điểm số”.

Thiên Trang (TH)
Sự bùng nổ của ChatGPT đang tạo ra một cuộc tranh luận lớn trong giáo dục đại học khi ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy AI có thể đang góp phần khiến điểm số sinh viên tăng bất thường.
Theo một nghiên cứu mới tại Mỹ, số lượng sinh viên đạt điểm A ở các trường đại học đã tăng mạnh kể từ cuối năm 2022, thời điểm ChatGPT chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành công cụ học tập phổ biến toàn cầu.
Igor Chirikov, tác giả nghiên cứu, cho biết nhiều sinh viên từng chỉ đạt mức điểm C nay đã vươn lên nhóm điểm A nhờ tận dụng AI trong quá trình làm bài tập và nghiên cứu.
Nghiên cứu được thực hiện trên dữ liệu điểm số giai đoạn 2018–2025 tại một trường đại học lớn ở bang Texas với hơn 50.000 sinh viên, cho thấy số điểm A tăng khoảng 30% ở các môn học mà AI hỗ trợ hiệu quả như viết luận tiếng Anh hay lập trình.
Trong khi đó, các môn học yêu cầu thực hành trực tiếp như điêu khắc, phòng thí nghiệm hoặc các kỹ năng thủ công gần như không ghi nhận thay đổi đáng kể về kết quả học tập sau khi AI phổ biến.
Giới chuyên gia cho rằng AI tạo sinh đang khiến tình trạng “lạm phát điểm số” trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt ở các bài tập làm tại nhà khi sinh viên có thể dễ dàng nhờ chatbot viết luận, giải mã code hoặc tóm tắt tài liệu chỉ trong vài phút.
Không ít giảng viên tại Mỹ đã bắt đầu thay đổi phương pháp kiểm tra bằng cách yêu cầu viết tay, thi vấn đáp hoặc đánh giá trực tiếp nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng AI trong học tập.
Dù vậy, nhiều chuyên gia giáo dục nhận định việc cấm hoàn toàn AI là điều không khả thi trong tương lai, thay vào đó các trường đại học cần xây dựng mô hình học tập mới cho phép sử dụng AI minh bạch và biến công nghệ này thành công cụ hỗ trợ thay vì gian lận học thuật.
