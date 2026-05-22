Apple tung AI mới cho người khuyết tật trước giờ G

Sapo: Apple vừa công bố loạt tính năng AI hỗ trợ người khuyết tật trên iOS 27 ngay trước Google I/O, hé lộ cuộc đua AI ngày càng căng thẳng.

Thiên Trang (th)
Apple vừa bất ngờ giới thiệu hàng loạt tính năng trợ năng mới tích hợp trí tuệ nhân tạo trên iOS 27 chỉ vài giờ trước thềm sự kiện Google I/O, động thái được xem như màn “đánh phủ đầu” trong cuộc đua AI đang nóng lên toàn cầu.
Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất là VoiceOver, công cụ dành cho người khiếm thị nay có thể mô tả chi tiết hình ảnh, hóa đơn và vật thể xung quanh bằng AI thông qua tính năng Image Explorer và Live Recognition.
Song song đó, Magnifier cũng được nâng cấp mạnh với khả năng mô tả bằng giọng nói, điều khiển bằng câu lệnh tự nhiên như “phóng to” hay “bật đèn pin”, giúp người thị lực yếu sử dụng thiết bị dễ dàng hơn trong đời sống hằng ngày.
Apple còn bổ sung Voice Control cho phép người dùng điều hướng toàn bộ iPhone bằng giọng nói, kể cả với các ứng dụng phức tạp như Apple Maps, mở đường cho việc tích hợp AI tác nhân trong tương lai.
Trong khi đó, Accessibility Reader được phát triển dành cho người mắc chứng khó đọc hoặc gặp khó khăn khi tiếp cận văn bản, hỗ trợ tóm tắt nội dung và dịch thuật bằng AI theo thời gian thực.
Không dừng lại ở đó, Apple còn đưa AI vào nhiều tính năng trợ năng khác như tạo phụ đề tự động cho video, nhận diện khi có người gọi tên chủ thiết bị và hỗ trợ điều khiển xe lăn trên kính thực tế hỗn hợp Apple Vision Pro.
Giới công nghệ nhận định thời điểm Apple công bố các tính năng mới ngay trước Google I/O là bước đi có chủ đích nhằm thu hút truyền thông trước khi Google trình làng loạt tính năng AI Gemini mới cho Android 17.
Dù vậy, theo nhà báo công nghệ Mark Gurman, Apple vẫn cần thêm từ một đến hai năm để bắt kịp khả năng AI hiện tại của Gemini, cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai gã khổng lồ công nghệ sẽ còn khốc liệt hơn trong thời gian tới.
