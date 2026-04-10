Toyota bắt tay Volvo và Daimler - thương mại hóa xe tải chạy hydro.

Lý do Toyota hợp tác cùng Volvo và Daimler làm pin hydro?

Sau ba thập kỷ đơn độc theo đuổi công nghệ pin nhiên liệu, Toyota Motor Corporation đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Volvo Group và Daimler Truck. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn trong ngành vận tải toàn cầu khi ba "ông lớn" cùng tham gia vào liên doanh Cellcentric nhằm mục tiêu sớm thương mại hóa các dòng xe tải hạng nặng chạy bằng hydro.

Liên doanh Cellcentric, vốn được thành lập bởi Daimler Truck và Volvo Group, nay có thêm sự góp mặt của Toyota với kỳ vọng trở thành nhà sản xuất pin nhiên liệu hydro lớn nhất thế giới. Sự kết hợp này mang tính bổ trợ cao khi tận dụng được kinh nghiệm vận hành xe thương mại dày dặn của hai hãng xe châu Âu và 30 năm nghiên cứu pin nhiên liệu trên xe du lịch của hãng xe Nhật Bản.

Theo thỏa thuận, các bên dự định cùng quản lý việc phát triển và sản xuất tế bào pin nhiên liệu cùng hệ thống điều khiển liên quan. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tối ưu hóa hiệu suất cho các dòng xe vận tải hạng nặng đường dài vốn đòi hỏi khả năng vận hành bền bỉ và thời gian tiếp nhiên liệu nhanh.

Bên cạnh việc phát triển phương tiện, Toyota cùng các đối tác cam kết hỗ trợ xây dựng hạ tầng và chuỗi cung ứng hydro ngay từ giai đoạn đầu. Việc hợp tác với các hiệp hội ngành nghề sẽ giúp giải quyết rào cản về trạm sạc và nguồn cung nhiên liệu, vốn là thách thức lớn nhất đối với xe chạy bằng hydro hiện nay.

Lãnh đạo Daimler Truck đánh giá việc hợp lực với Toyota là một đặc ân, đồng thời khẳng định đây là tín hiệu mạnh mẽ gửi đến thị trường. Sự liên kết này cho thấy hydro được xem là chìa khóa then chốt để đạt mục tiêu trung hòa carbon (net-zero) trong ngành vận tải, song song với sự phát triển của xe điện chạy pin truyền thống.