Toyota bắt tay Volvo và Daimler - thương mại hóa xe tải chạy hydro

Toyota đã hợp tác cùng Volvo và Daimler Truck trong liên doanh Cellcentric, đặt mục tiêu thương mại hóa xe tải chạy hydro và dẫn đầu công nghệ pin nhiên liệu.

Thảo Nguyễn
VIdeo: Lý do Toyota hợp tác cùng Volvo và Daimler làm pin hydro?

Sau ba thập kỷ đơn độc theo đuổi công nghệ pin nhiên liệu, Toyota Motor Corporation đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Volvo Group và Daimler Truck. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn trong ngành vận tải toàn cầu khi ba "ông lớn" cùng tham gia vào liên doanh Cellcentric nhằm mục tiêu sớm thương mại hóa các dòng xe tải hạng nặng chạy bằng hydro.

Liên doanh Cellcentric, vốn được thành lập bởi Daimler Truck và Volvo Group, nay có thêm sự góp mặt của Toyota với kỳ vọng trở thành nhà sản xuất pin nhiên liệu hydro lớn nhất thế giới. Sự kết hợp này mang tính bổ trợ cao khi tận dụng được kinh nghiệm vận hành xe thương mại dày dặn của hai hãng xe châu Âu và 30 năm nghiên cứu pin nhiên liệu trên xe du lịch của hãng xe Nhật Bản.

Theo thỏa thuận, các bên dự định cùng quản lý việc phát triển và sản xuất tế bào pin nhiên liệu cùng hệ thống điều khiển liên quan. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tối ưu hóa hiệu suất cho các dòng xe vận tải hạng nặng đường dài vốn đòi hỏi khả năng vận hành bền bỉ và thời gian tiếp nhiên liệu nhanh.

Bên cạnh việc phát triển phương tiện, Toyota cùng các đối tác cam kết hỗ trợ xây dựng hạ tầng và chuỗi cung ứng hydro ngay từ giai đoạn đầu. Việc hợp tác với các hiệp hội ngành nghề sẽ giúp giải quyết rào cản về trạm sạc và nguồn cung nhiên liệu, vốn là thách thức lớn nhất đối với xe chạy bằng hydro hiện nay.

Lãnh đạo Daimler Truck đánh giá việc hợp lực với Toyota là một đặc ân, đồng thời khẳng định đây là tín hiệu mạnh mẽ gửi đến thị trường. Sự liên kết này cho thấy hydro được xem là chìa khóa then chốt để đạt mục tiêu trung hòa carbon (net-zero) trong ngành vận tải, song song với sự phát triển của xe điện chạy pin truyền thống.

Trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu hóa thạch không ổn định do biến động địa chính trị tại Trung Đông, còn xe điện đang được nhiều hãng xe đánh giá lại về tính hiệu quả kinh tế, xe hydro nổi lên như một giải pháp thay thế tiềm năng. Việc ba tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới bắt tay nhau cho thấy một lộ trình rõ ràng hơn cho việc ứng dụng năng lượng xanh vào thực tế.

Dù quá trình nghiên cứu và phát triển vẫn cần thêm thời gian để phổ biến rộng rãi, nhưng sự xuất hiện của liên minh Toyota, Volvo và Daimler được dự báo sẽ đẩy nhanh tiến độ đưa xe tải chạy hydro vào vận hành thương mại. Đây không chỉ là cuộc đua về công nghệ mà còn là nỗ lực chung nhằm tái cấu trúc ngành vận tải theo hướng bền vững và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Cận cảnh Toyota Pixis Van BEV - xe tải điện siêu nhỏ chỉ 524 triệu đồng

Toyota vừa ra mắt mẫu xe Pixis Van BEV mới. Xe có giá 3.146.000 yên (tương đương 524 triệu đồng), với mục tiêu doanh số khiêm tốn khoảng 50 xe mỗi tháng.

Toyota Pixis Van BEV 2026 là phiên bản thuần điện của dòng xe van kei thương mại danh tiếng, được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu vận chuyển chặng cuối và phục vụ các doanh nghiệp nhỏ trong môi trường đô thị đông đúc.
Sự xuất hiện của mẫu xe tải điện cỡ nhỏ này không chỉ giải quyết bài toán kinh tế cho ngành giao vận mà còn góp phần giảm thiểu tiếng ồn và khí thải tại các khu dân cư. Xe sở hữu kích thước nhỏ gọn đặc trưng, cho phép xe luồn lách linh hoạt qua những con phố chật hẹp.
Hãng xe Toyota dẫn đầu doanh số bán ôtô điện tại Nhật Bản

Toyota đã vượt Nissan về doanh số ôtô điện tại Nhật Bản trong quý III/2025, khi SUV điện bZ4X bứt phá nhờ nâng tầm hoạt động, công nghệ và giá bán dễ tiếp cận.

Video: Giưới thiệu mẫu xe SUV điện Toyota bZ4X 2026.

Toyota vừa tạo dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu doanh số xe điện trong một quý tại thị trường Nhật Bản, chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài nhiều năm của Nissan. Trong quý III/2025, mẫu SUV điện bZ4X trở thành xe điện bán chạy nhất Nhật Bản với hơn 3.400 xe đến tay khách hàng, vượt qua các đối thủ nội địa như Honda N-One e và Nissan Sakura. Kết quả này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược điện hóa của Toyota tại thị trường vốn nổi tiếng bảo thủ với xe thuần điện.

Hơn 55.000 xe Toyota hybrid nguy cơ mất điện đột ngột và cháy nổ

Hãng xe Toyota mới đây đã thông báo triệu hồi khẩn cấp hơn 55.000 xe Hybrid và xe điện tại Mỹ do lỗi bu-lông biến tần gây nguy cơ mất điện đột ngột và cháy nổ.

Video: Xe Toyota Hybrid có đáng để "xuống tiền"?

Gã khổng lồ ngành xe Nhật Bản đang đối mặt với một thách thức lớn ngay trong những ngày cuối năm 2025. Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) công bố ngày 23/12/2025, Toyota đã chính thức phát lệnh triệu hồi 55.405 phương tiện do một lỗi lắp ráp nghiêm trọng. Sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín về độ bền vốn có của hãng mà còn gây lo ngại trực tiếp đến an toàn của người dùng khi giải pháp khắc phục triệt để vẫn đang còn là một dấu hỏi lớn.

