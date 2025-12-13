Hà Nội

Top 5 cây cảnh tăng vận khí mùa đông, gia chủ nên trồng

Kho tri thức

Top 5 cây cảnh tăng vận khí mùa đông, gia chủ nên trồng

Từ thủy tiên đến thiên điểu, những loại cây dễ chăm sóc này không chỉ tạo độ ẩm tự nhiên mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.

1. Thủy tiên vàng: Thủy tiên vàng được trồng bằng phương pháp thủy canh, giống như đặt một bát nước nhỏ trong nhà. Nước bốc hơi dần giúp tăng độ ẩm không khí, giảm khô da và tĩnh điện vào mùa đông.
Cây có lá dài xanh tốt, hoa trắng tinh khiết, hương thơm nhẹ nhàng. Trong phong thủy, thủy tiên tượng trưng cho may mắn, cát tường và tài lộc, rất được ưa chuộng trưng bày dịp Tết Nguyên đán.
Cách chăm sóc rất đơn giản: ngâm củ qua đêm, đặt vào đĩa nông có nước ngập gốc và để nơi có ánh sáng. Cây vẫn phát triển tốt ngay cả dưới ánh đèn trong nhà.
2. Lan hồ điệp: Lan hồ điệp là loại cây tạo độ ẩm tinh tế, thường được trồng trong rêu sphagnum không cần đất, giúp không gian luôn sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp với phòng ngủ hoặc phòng làm việc.
Hoa không mùi, nở bền từ 2–4 tháng, mang vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch. Trong phong thủy, lan hồ điệp tượng trưng cho sự giàu có, quý phái và may mắn.
Cây rất dễ chăm sóc: chỉ cần ánh sáng gián tiếp và tưới nước khi rêu khô hoàn toàn. Mùa đông có sưởi, tưới 7–10 ngày/lần; không có sưởi có thể tưới thường xuyên hơn.
3. Lan vũ nữ ngàn sao: Lan vũ nữ ngàn sao (Oncidium Twinkle) nổi bật với hương thơm ngọt nhẹ, lan tỏa dễ chịu. Chỉ cần trồng trong một cốc nhỏ rêu sphagnum, cây đã có thể giúp tăng độ ẩm không khí.
Hoa nhỏ li ti như bông lúa mì, gợi cảm giác mùa màng bội thu. Trong phong thủy, loài lan này tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn và thường được dùng trong các dịp khai trương, mừng nhà mới.
Cây có thể trồng nhiều năm, chăm sóc như lan thông thường: tưới khi rêu khô, đặt nơi sáng gián tiếp. Có thể thay rêu và tách chậu để nhân giống sau mỗi mùa hoa.
4. Thiên điểu: Thiên điểu (Strelitzia reginae) là cây lá to, thoát hơi nước mạnh, giúp tăng độ ẩm hiệu quả trong mùa đông khô hanh. Cây phù hợp với phòng khách rộng và không gian sang trọng.
Lá lớn, xanh bóng, hướng thẳng lên tạo cảm giác như mang rừng mưa nhiệt đới vào nhà. Ngoài tạo ẩm, cây còn giúp lọc bụi và cải thiện chất lượng không khí.
Cây nhạy cảm với sương giá nhưng dễ chăm sóc. Chỉ cần tưới nước đều và phun ẩm quanh lá để tránh nứt lá và duy trì độ ẩm ổn định.
5. Trầu bà thanh xuân: Trầu bà thanh xuân (trầu bà tay Phật) nổi bật với lá to, xẻ sâu như bàn tay. Lá lớn giúp thoát hơi nước mạnh, nhanh chóng làm không khí trong nhà trở nên ẩm hơn.
Cây có nhiều kích thước, phù hợp từ phòng ngủ đến phòng khách lớn. Trong phong thủy, trầu bà thanh xuân được cho là có tác dụng hút tài lộc, giữ trạch và tạo sinh khí cho ngôi nhà.
Cây chịu lạnh tốt, có thể sống ở nhiệt độ thấp. Tưới nước thưa vào mùa lạnh, lau lá thường xuyên để cây khỏe mạnh; sau vài năm thân hóa gỗ tạo vẻ đẹp rất độc đáo.
Theo Hải Yến/ Dân Việt
