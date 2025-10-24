Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Chiều 24/10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) từ 24-25/10, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Đón đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc...Đây là lần thứ 2 ông António Guterres thăm Việt Nam trên cương vị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sau lần đầu tiên vào năm 2022.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sinh ngày 30/4/1949. Ông António Guterres đảm nhận cương vị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc từ năm 2017, là người thứ 9 giữ vị trí này từ khi Liên Hợp Quốc thành lập.

Ông António Guterres là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, từng xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trên cương vị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông António Guterres từng đến thăm Việt Nam vào năm 2022.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres luôn bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc trên mọi lĩnh vực.

Theo dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẽ dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, cũng như có các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Tại lễ mở ký Công ước Hà Nội, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres dự kiến sẽ đồng chủ trì sự kiện với Chủ tịch nước Lương Cường và có bài phát biểu quan trọng ở phiên khai mạc.