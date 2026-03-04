Động thái của Pháp sau cuộc tấn công của Mỹ-Israel vào Iran

Tổng thống Pháp Macron đã chỉ thị điều động tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này rời khỏi biển Baltic để di chuyển đến Địa Trung Hải.

AP đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 3/3 đã chỉ thị điều động tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Pháp rời khỏi biển Baltic để di chuyển đến Địa Trung Hải, nhằm bảo vệ các tài sản của đồng minh trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông.

Tổng thống Macron cho biết tàu sân bay Charles de Gaulle sẽ được hộ tống bởi các tàu hộ vệ và phi đội máy bay trên tàu. Trong bài phát biểu được ghi hình trước và phát sóng trên truyền hình Pháp, ông Macron nói thêm rằng các tiêm kích Rafale, hệ thống phòng không và hệ thống radar trên không đã được triển khai tại Trung Đông.

“Và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực này chừng nào còn cần thiết,” ông Macron nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại căn cứ tàu ngầm hạt nhân Ile Longue ở Crozon, Pháp, ngày 2/3/2026. Ảnh: Yoan Valat/Pool/AP.

Trước đó, Pháp, Anh và Đức đều khẳng định không tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào Iran, nhưng sẵn sàng thực hiện các biện pháp phòng thủ để phá hủy khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Tuy nhiên, ông Macron cho biết lực lượng Pháp đã bắn hạ các máy bay không người lái “trong hành động tự vệ chính đáng ngay từ những giờ đầu của xung đột, để bảo vệ không phận của các đồng minh, những người biết rằng họ có thể tin tưởng vào chúng tôi”. Nhà lãnh đạo Pháp không nói rõ thêm chi tiết.

Giải thích về lý do cần điều chuyển tàu sân bay của Pháp, ông Macron dẫn lại vụ tấn công hôm 2/3 nhằm vào căn cứ không quân của Anh tại Síp, đồng thời nhấn mạnh Síp là thành viên Liên minh châu Âu (EU) mà Pháp vừa ký kết quan hệ đối tác chiến lược.

“Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ của chúng ta”, ông Macron nói.

Ông Macron cũng cho biết Pháp có các thỏa thuận quốc phòng ràng buộc giữa quốc gia EU với Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cùng với những cam kết mạnh mẽ đối với Jordan và Iraq.

Nhấn mạnh chiến sự đã lan sang Lebanon, ông Macron cho rằng lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã “mắc sai lầm nghiêm trọng khi tấn công Israel” và đặt người dân Lebanon vào tình thế nguy hiểm, đồng thời cảnh báo Israel không nên tiến hành chiến dịch trên bộ.

“Điều này cũng sẽ là một sự leo thang nguy hiểm và là một sai lầm chiến lược. Hezbollah phải lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công, và tôi kêu gọi Israel tôn trọng chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon”, ông Macron nói.

Phản ánh lập trường truyền thống của Pháp ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, ông Macron nhấn mạnh Pháp “không thể chấp thuận” các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhằm vào Iran vì chúng diễn ra ngoài khuôn khổ “luật pháp quốc tế”.

Ông mong muốn cuộc tấn công này sớm chấm dứt, khẳng định hòa bình bền vững tại khu vực chỉ có thể đạt được thông qua việc nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao.

“Tôi cũng muốn bày tỏ hy vọng rằng nhân dân Iran có thể tự do quyết định vận mệnh của chính mình”, ông Macron nói thêm.

Ông Macron cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Iran trong cuộc xung đột.

“Chính Iran đã phát triển chương trình hạt nhân nguy hiểm và năng lực tên lửa đạn đạo chưa từng có; đã vũ trang và tài trợ cho các nhóm vũ trang tại các nước láng giềng - Hezbollah ở Lebanon, lực lượng Houthi ở Yemen, các dân quân Shiite ở Iraq - và đã hỗ trợ Hamas, đồng thời luôn khẳng định mục tiêu xóa sổ Nhà nước Israel”, Tổng thống Pháp nói tiếp.

Trong bài phát biểu trên truyền hình về tình hình ở Iran và Trung Đông, Tổng thống Macron cho biết cuộc xung đột do chiến dịch của Mỹ - Israel gây ra hiện đang lan rộng khắp khu vực, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh.

Hôm 1/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin cho biết trên mạng xã hội rằng một nhà chứa máy bay tại căn cứ hải quân Pháp, nằm cạnh một căn cứ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã bị trúng bom trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào cảng Abu Dhabi. Thiệt hại chỉ giới hạn ở vật chất và may mắn không có thương vong.

