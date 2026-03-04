Trực thăng gặp nạn tại Philippines, 5 người thương vong

Một chiếc trực thăng dân sự đã phải hạ cánh khẩn cấp ở tỉnh Rizal, phía đông thủ đô Philippines, khiến 5 người thương vong.

AP đưa tin, một chiếc trực thăng dân sự đã phải hạ cánh khẩn cấp tại bãi cỏ gần ngôi làng ở tỉnh Rizal, phía đông thủ đô Manila, Philippines, vào ngày 3/3, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp ở cách khu nhà dân gần nhất khoảng 50 mét, tại một ngôi làng thuộc thị trấn Pililla, tỉnh Rizal, dù trong điều kiện thời tiết tốt, theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines.

Chiếc trực thăng gặp nạn ở Pililla, Rizal, Philippines, vào sáng 3/3/2026. Ảnh: Văn phòng cảnh sát Rizal.

"Chiếc trực thăng Bell 505 cất cánh từ Manila và đang trên đường đến tỉnh Quezon, cách thủ đô hơn 400 km về phía đông nam, thì buộc phải hạ cánh", các quan chức hàng không thông tin.

Theo AP, một người tử vong ngay tại hiện trường do va chạm khi máy bay hạ cánh, người còn lại qua đời tại bệnh viện. 3 người khác, bao gồm cả phi công, đã được đưa đến bệnh viện với các vết thương trên cơ thể, Thị trưởng thị trấn Pililla, ông John Masinsin, cùng cảnh sát tỉnh thông tin với báo chí.

Thị trưởng Masinsin cho biết thêm, trên chiếc trực thăng gặp nạn có hai nạn nhân người nước ngoài, trong đó có một người đã tử vong.

“Những người sống sót vẫn còn hoảng loạn nên chúng tôi chưa thể lấy thêm thông tin từ họ. Chúng tôi đang ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho họ”, Thị trưởng Masinsin nói với phóng viên.

Các quan chức hàng không cho biết một cuộc điều tra về vụ tai nạn đang được tiến hành.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiêm kích F-15 của Mỹ rơi tại Kuwait