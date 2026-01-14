Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tiến hành tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội. Chủ trì buổi tổng duyệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá các bước thực hiện công việc, trong đó công tác an ninh an toàn được đảm bảo rất tốt.

Theo Văn Hải/VOV1

Buổi tổng duyệt được tiến hành tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (nơi Đoàn đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Đại hội) và Trung tâm Hội nghị Quốc gia (nơi diễn ra các phiên họp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV).

tong-duyet.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm sau khi tổng duyệt. (Ảnh: Khổng Hà)

Sau khi tiến hành các bước tổng duyệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm với các thành viên Tiểu ban phục vụ Đại hội. Báo cáo về việc triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ, an toàn tuyệt đối như phương án đã được duyệt. Trong ngày khai mạc Đại hội, tất cả các tuyến đường sẽ được phân luồng nghiêm ngặt hơn, để đảm bảo cho các đoàn xe chở đại biểu di chuyển thông thoáng hơn.

Về công tác đảm bảo an ninh từ xa, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: “Tình hình an ninh trật tự chung trên cả nước không có vấn đề gì. Tại địa bàn Thủ đô vẫn được duy trì, thắt chặt. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm hội nghị và địa điểm ăn nghỉ của các đại biểu đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúng tôi đã thực hiện phân luồng giao thông. Những phiên Đại hội làm việc tại hội trường thì tuyến đường vành đai 3 sẽ cấm những phương tiện xe tải và xe chở khách số lượng lớn”.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tất cả những vấn đề cần rút kinh nghiệm được nêu tại buổi sơ duyệt đã được khắc phục tại buổi tổng duyệt: “Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho đại hội. Đặc biệt chúng tôi đã nâng cấp cho các khu vực bảo vệ biên giới, tăng cường các trận địa trực phòng không, tăng cường đài quan sát. Trong mấy ngày vừa qua, chúng tôi đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác này để đảm bảo an toàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV của Đảng”.

Những thành viên Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng cũng đã đóng góp nhiều ý kiến để các khâu tổ chức phục vụ Đại hội được diễn ra trang trọng, an toàn và thành công.

Phát biểu kết luận buổi tổng duyệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá các bước thực hiện tại buổi tổng duyệt được đảm bảo rất tốt, không chỉ đúng lộ trình thời gian, tiến độ di chuyển mà còn đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn.

tong-duyet-2.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. (Ảnh: Khổng Hà)

“Tất cả chương trình tổng duyệt đã hoàn thành. Chúng ta đã phối hợp rất chặt chẽ. Tất cả vì công việc chung. Tuy nhiên vẫn còn những công việc cần tiếp tục hoàn thiện cho tốt hơn. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, các đồng chí cố gắng phát hiện sớm những khó khăn để giải quyết hoàn thiện thật sớm. Chúng ta phải hoàn thiện toàn diện tất cả các công việc để phục vụ cho đại hội đảm bảo tốt nhất”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng quán triệt các đơn vị phục vụ tốt việc ăn ở theo đoàn, bố trí, sắp xếp khoa học, hợp lý các đoàn di chuyển đến Trung tâm hội nghị hàng ngày. Các thành viên Tiểu ban phục vụ Đại hội cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan thường trực tiếp tục đôn đốc kiểm tra, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh cần báo cáo Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư để xử lý kịp thời.

#Đại hội Đảng #Đại hội XIV #tổng duyệt #công tác tổ chức #đảm bảo an ninh

Bài liên quan

Chính trị

Những dấu ấn nổi bật và tư duy phát triển mới của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Nhiệm kỳ Đại hội XIII đã có những Nghị quyết, quyết sách chiến lược, quan trọng, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ Đại hội XIV sắp tới.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng được đánh giá là một giai đoạn có nhiều dấu ấn đặc biệt, nhất là trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có tiền lệ.

Trước thềm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển vào ngày 19/1/2026, PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng đã có những chia sẻ với Báo Tri thức và Cuộc sống về những dấu ấn của nhiệm kỳ Đại hội XIII với những Nghị quyết, quyết sách chiến lược, quan trọng, tạo nền tảng cho nhiệm kỳ Đại hội XIV sắp tới.

Xem chi tiết

Chính trị

Đảm bảo tuyệt đối an ninh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Công an với tinh thần “chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình” để bảo vệ tuyệt đối an ninh Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

library-20260110122244-f3f2fa24-cd21-4524-8f65-b8bfd9174c98-deecfbad1d21927fcb30.jpg
Sáng 10/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng dự và chỉ đạo buổi Lễ.
library-20260110121937-e9dbd855-721a-4113-97bb-eb6fa8bdd14c-atx-2962.jpg
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo đảm tuyệt đối ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an, thời gian qua, Tiểu ban ANTT Đại hội XIV của Đảng/Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm ANTT Đại hội, với mục tiêu, yêu cầu cao nhất.
Xem chi tiết

Chính trị

Hà Nội treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 14/1/2026 đến hết ngày 25/1/2026.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 32/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc.

anh-chup-man-hinh-2026-01-10-luc-092802.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới