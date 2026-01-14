Tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng tiến hành tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội. Chủ trì buổi tổng duyệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá các bước thực hiện công việc, trong đó công tác an ninh an toàn được đảm bảo rất tốt.

Buổi tổng duyệt được tiến hành tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (nơi Đoàn đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Đại hội) và Trung tâm Hội nghị Quốc gia (nơi diễn ra các phiên họp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm sau khi tổng duyệt. (Ảnh: Khổng Hà)

Sau khi tiến hành các bước tổng duyệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm với các thành viên Tiểu ban phục vụ Đại hội. Báo cáo về việc triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ, an toàn tuyệt đối như phương án đã được duyệt. Trong ngày khai mạc Đại hội, tất cả các tuyến đường sẽ được phân luồng nghiêm ngặt hơn, để đảm bảo cho các đoàn xe chở đại biểu di chuyển thông thoáng hơn.

Về công tác đảm bảo an ninh từ xa, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: “Tình hình an ninh trật tự chung trên cả nước không có vấn đề gì. Tại địa bàn Thủ đô vẫn được duy trì, thắt chặt. Các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm hội nghị và địa điểm ăn nghỉ của các đại biểu đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúng tôi đã thực hiện phân luồng giao thông. Những phiên Đại hội làm việc tại hội trường thì tuyến đường vành đai 3 sẽ cấm những phương tiện xe tải và xe chở khách số lượng lớn”.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tất cả những vấn đề cần rút kinh nghiệm được nêu tại buổi sơ duyệt đã được khắc phục tại buổi tổng duyệt: “Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho đại hội. Đặc biệt chúng tôi đã nâng cấp cho các khu vực bảo vệ biên giới, tăng cường các trận địa trực phòng không, tăng cường đài quan sát. Trong mấy ngày vừa qua, chúng tôi đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác này để đảm bảo an toàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV của Đảng”.

Những thành viên Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng cũng đã đóng góp nhiều ý kiến để các khâu tổ chức phục vụ Đại hội được diễn ra trang trọng, an toàn và thành công.

Phát biểu kết luận buổi tổng duyệt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá các bước thực hiện tại buổi tổng duyệt được đảm bảo rất tốt, không chỉ đúng lộ trình thời gian, tiến độ di chuyển mà còn đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. (Ảnh: Khổng Hà)

“Tất cả chương trình tổng duyệt đã hoàn thành. Chúng ta đã phối hợp rất chặt chẽ. Tất cả vì công việc chung. Tuy nhiên vẫn còn những công việc cần tiếp tục hoàn thiện cho tốt hơn. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, các đồng chí cố gắng phát hiện sớm những khó khăn để giải quyết hoàn thiện thật sớm. Chúng ta phải hoàn thiện toàn diện tất cả các công việc để phục vụ cho đại hội đảm bảo tốt nhất”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng quán triệt các đơn vị phục vụ tốt việc ăn ở theo đoàn, bố trí, sắp xếp khoa học, hợp lý các đoàn di chuyển đến Trung tâm hội nghị hàng ngày. Các thành viên Tiểu ban phục vụ Đại hội cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan thường trực tiếp tục đôn đốc kiểm tra, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh cần báo cáo Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư để xử lý kịp thời.