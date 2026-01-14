Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Sáng 14/1, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Cùng dự có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tham dự buổi lễ còn có đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Tổng cục HC-KT qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận: Cung cấp đủ súng, đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Hậu cần, Kỹ thuật (HC, KT) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các đơn vị chiến đấu giành thắng lợi. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, Tổng cục HC-KT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sáp nhập, tổ chức lại cơ quan, đơn vị HC, KT tinh gọn, đồng bộ, thống nhất từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân; xây dựng, triển khai hiệu quả nhiều đề án, dự án, chương trình kế hoạch có ý nghĩa chiến lược, củng cố, nâng cao tiềm lực, thế trận HC-KT quân sự, nâng cao sức mạnh chiến đấu, góp phần xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh, chính quy, hiện đại”…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Tổng cục HC-KT đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Định hướng một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Tổng cục HC-KT tập trung quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; 09 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị mới ban hành; tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách về công tác HC, KT cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm HC, KT phù hợp với chiến lược xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, nhất là các địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tham mưu triển khai hiệu quả các đề án, dự án, các chương trình phối hợp, đầu tư sản xuất, mua sắm, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, vũ khí, trang bị HC, KT cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… Đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm HC, KT trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, sản xuất vật chất hậu cần, vật tư kỹ thuật, nhất là các chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại các cơ sở nghiên cứu, các nhà trường trong Tổng cục và ngành HC, KT toàn quân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tại buổi lễ.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại các cơ sở nghiên cứu, các nhà trường trong Tổng cục và ngành HC, KT toàn quân. Trong “kỷ nguyên mới”, ngành HC, KT Quân đội phải đi đầu về đổi mới khoa học, công nghệ, về tiếp thu những thành tựu mới nhất, hiện đại nhất của trí tuệ nhân loại dễ ứng dụng vào sự phát triển HC, KT quân sự và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sản phẩm của Tổng cục và ngành HC, KT Quân đội phải là những sản phẩm chuyên ngành, những sản phẩm lưỡng dụng được nghiên cứu, phát triển, sản xuất trên tinh thần “Tự lực, tự tin, tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc” và đặc biệt nhấn mạnh về tự chủ chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Tổng cục HC-KT quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”: Chính trị vững; kỷ luật vững; công nghệ vững; nghệ thuật quân sự vững; đời sống bộ đội vững. Chú trọng quan tâm, chăm lo đời sống cho bộ đội, từ bữa ăn, nơi ở, sinh hoạt đến chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với những cán bộ, chiến sĩ ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo để bộ đội yên tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu, coi đây là trọng tâm công tác chủ yếu, thường xuyên của ngành HC, KT. Xây dựng cơ quan, đơn vị trong Tổng cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh, xuất sắc. Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong Tổng cục và ngành HC, KT. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành HC, KT, tạo sự lan tỏa sâu rộng, thiết thực.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh chung với các đại biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương luôn tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Quốc phòng, Tổng cục HC-KT sẽ ngày càng phát triển, lớn mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.