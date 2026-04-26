Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Từ 7h, trong tiếng nhạc lễ vang vọng, đoàn dâng hương xuất phát từ sân Trung tâm lễ hội, tiến lên đền Thượng theo đội hình nghi lễ chặt chẽ. Đoàn lần lượt đi qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung trước khi đến điểm hành lễ chính.

Đoàn rước khởi hành lên các đền.

Dẫn đầu đoàn là đội tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ hội. Tiếp đó là 18 thiếu nữ trong trang phục áo dài đỏ truyền thống, tay nâng hương, hoa và lễ vật. Nổi bật là đoàn 100 con cháu Lạc Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, biểu trưng cho truyền thuyết “bọc trăm trứng” của mẹ Âu Cơ. Theo sau là đội nhạc hành lễ và đoàn kiệu rước lễ vật.

Đi đầu đoàn nghi lễ là đội tiêu binh mang vòng hoa với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ lễ, đọc Chúc văn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Chúc văn nêu bật ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, khẳng định truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong giờ phút thiêng liêng, người Việt Nam trong và ngoài nước cùng hướng về Đền Hùng, tưởng nhớ công lao dựng nước, giữ nước của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.

Nội dung Chúc văn ôn lại lịch sử dân tộc từ thời đại Hùng Vương với Nhà nước Văn Lang, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết được khẳng định là nền tảng giúp dân tộc vượt qua nhiều thử thách.

Chúc văn cũng nhấn mạnh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại thời gian qua; trong đó việc sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025 được đánh giá là bước chuyển quan trọng.

Tổng bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hương, hoa tại thượng cung.

Trước anh linh Tổ tiên, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện phát huy truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Sau phần đọc Chúc văn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu vào Thượng cung dâng hương, hoa tưởng niệm.

Lễ dâng hương diễn ra trong âm vang chiêng, trống, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần hướng về cội nguồn.

