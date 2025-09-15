Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tội ác kinh hoàng của trùm phát xít Hitler khiến gần 6 triệu người chết

Kho tri thức

Tội ác kinh hoàng của trùm phát xít Hitler khiến gần 6 triệu người chết

Trùm phát xít Adolf Hitler và chính quyền Đức quốc xã đã gây ra cuộc diệt chủng đẫm máu khiến khoảng 6 triệu người Do Thái ở châu Âu bị sát hại tàn bạo.

Tâm Anh (theo Grunge)
Sau khi trở thành Thủ tướng và Quốc trưởng của Đức từ năm 1933, trùm phát xít Hitler đã âm mưu gây ra cuộc diệt chủng đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Y và bộ máy tuyên truyền của Đức quốc xã nỗ lực kiểm soát châu Âu, thiết học học thuyết chủng tộc thượng đẳng Aryan.
Sau khi trở thành Thủ tướng và Quốc trưởng của Đức từ năm 1933, trùm phát xít Hitler đã âm mưu gây ra cuộc diệt chủng đẫm máu nhất lịch sử nhân loại. Y và bộ máy tuyên truyền của Đức quốc xã nỗ lực kiểm soát châu Âu, thiết học học thuyết chủng tộc thượng đẳng Aryan.
Chính quyền của nhà Hitler đẩy mạnh tuyên truyền về việc nước Đức kiệt quệ sau Chiến tranh thế giới 1 (1914 - 1918) là do người Do Thái. Để thực hiện âm mưu tàn sát người Do Thái, 15 quan chức Đức Quốc xã họp tại một biệt thự ven hồ Wannsee ở tây Berlin vào ngày 20/1/1942.
Chính quyền của nhà Hitler đẩy mạnh tuyên truyền về việc nước Đức kiệt quệ sau Chiến tranh thế giới 1 (1914 - 1918) là do người Do Thái. Để thực hiện âm mưu tàn sát người Do Thái, 15 quan chức Đức Quốc xã họp tại một biệt thự ven hồ Wannsee ở tây Berlin vào ngày 20/1/1942.
Cuộc họp này được phát xít Đức tổ chức nhằm định đoạt số phận của khoảng 11 triệu người Do Thái ở châu Âu khi đó.
Cuộc họp này được phát xít Đức tổ chức nhằm định đoạt số phận của khoảng 11 triệu người Do Thái ở châu Âu khi đó.
Trong cuộc họp kéo dài 90 phút, các quan chức đã thảo luận chủ đề: "Những bước hoạch định về tổ chức, hậu cần và vật chất cho giải pháp cuối cùng với người Do Thái ở châu Âu".
Trong cuộc họp kéo dài 90 phút, các quan chức đã thảo luận chủ đề: "Những bước hoạch định về tổ chức, hậu cần và vật chất cho giải pháp cuối cùng với người Do Thái ở châu Âu".
Biên bản cuộc họp dài 15 trang giấy không trực tiếp đề cập đến hành vi giết người. Thay vào đó, quan chức phát xít Đức sử dụng những cụm từ như "sơ tán", "giảm thiểu" hay "điều trị" và phân chia nhiệm vụ giữa các cơ quan chính phủ khác nhau với "những chuyên gia thích hợp" để "loại bỏ" người Do Thái và các dân tộc thiểu số khác.
Biên bản cuộc họp dài 15 trang giấy không trực tiếp đề cập đến hành vi giết người. Thay vào đó, quan chức phát xít Đức sử dụng những cụm từ như "sơ tán", "giảm thiểu" hay "điều trị" và phân chia nhiệm vụ giữa các cơ quan chính phủ khác nhau với "những chuyên gia thích hợp" để "loại bỏ" người Do Thái và các dân tộc thiểu số khác.
Cuộc họp này đã đặt nền móng cho sự tham gia của toàn bộ bộ máy Đức Quốc xã trong các vai trò khác nhau nhằm thảm sát người Do Thái. Chủ nghĩa bài Do Thái ở Đức dưới thời Hitler nắm quyền phát triển mạnh mẽ.
Cuộc họp này đã đặt nền móng cho sự tham gia của toàn bộ bộ máy Đức Quốc xã trong các vai trò khác nhau nhằm thảm sát người Do Thái. Chủ nghĩa bài Do Thái ở Đức dưới thời Hitler nắm quyền phát triển mạnh mẽ.
Kể từ sau cuộc họp trên, Đức quốc xã đã tiến hành "Giải pháp Cuối cùng". Ngoài người Do Thái, chính quyền Hitler còn nhắm tới người đồng tính luyến ái, người khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần, các dân tộc thiểu số...
Kể từ sau cuộc họp trên, Đức quốc xã đã tiến hành "Giải pháp Cuối cùng". Ngoài người Do Thái, chính quyền Hitler còn nhắm tới người đồng tính luyến ái, người khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần, các dân tộc thiểu số...
Những nhóm người này bị quân Đức quốc xã bắt giữ, đưa tới các trại lao động hoặc trại tập trung. Tại đó, họ bị bắt lao động khổ sai, làm việc tới chết hay bị tra tấn, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, trở thành đối tượng thí nghiệm rùng rợn...
Những nhóm người này bị quân Đức quốc xã bắt giữ, đưa tới các trại lao động hoặc trại tập trung. Tại đó, họ bị bắt lao động khổ sai, làm việc tới chết hay bị tra tấn, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, trở thành đối tượng thí nghiệm rùng rợn...
Đặc biệt, hàng nghìn tù nhân Do Thái bị Đức quốc xã sát hại bằng cách đưa vào các phòng hơi ngạt tại các trại tập trung ở Đức và các nước chiếm đóng.
Đặc biệt, hàng nghìn tù nhân Do Thái bị Đức quốc xã sát hại bằng cách đưa vào các phòng hơi ngạt tại các trại tập trung ở Đức và các nước chiếm đóng.
Theo ước tính, khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị chính quyền Hitler sát hại. Con số này trở thành bằng chứng về tội ác kinh hoàng của trùm phát xít và chính quyền Đức quốc xã đã gây ra cho nhân loại.
Theo ước tính, khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị chính quyền Hitler sát hại. Con số này trở thành bằng chứng về tội ác kinh hoàng của trùm phát xít và chính quyền Đức quốc xã đã gây ra cho nhân loại.
Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Grunge)
#Giải pháp cuối cùng #Trại tập trung Auschwitz #trùm phát xít Hitler #người Do Thái

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT