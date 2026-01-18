Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Toàn cảnh nút giao Phú Thứ trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Xã hội

Toàn cảnh nút giao Phú Thứ trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Nút giao Phú Thứ trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.

Theo Trọng Tùng/Vietnamnet
Nút giao Phú Thứ nằm trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc địa phận phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình). Công trình được khởi công từ tháng 5/2023, khánh thành vào tháng 9/2025; tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương.
Nút giao Phú Thứ nằm trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, thuộc địa phận phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình). Công trình được khởi công từ tháng 5/2023, khánh thành vào tháng 9/2025; tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương.
Nút giao này được thiết kế liên thông 3 tầng, nhằm tăng cường khả năng kết nối và bảo đảm tổ chức giao thông thông suốt giữa các tuyến đường trong khu vực.
Nút giao này được thiết kế liên thông 3 tầng, nhằm tăng cường khả năng kết nối và bảo đảm tổ chức giao thông thông suốt giữa các tuyến đường trong khu vực.
Tầng 1 bố trí hầm chui, cho phép tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình đi qua nút giao.
Tầng 1 bố trí hầm chui, cho phép tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình đi qua nút giao.
Hầm có quy mô 6 làn xe, chiều dài hơn 640m, tốc độ thiết kế 120 km/h. Việc bố trí hầm chui cho cao tốc giúp các phương tiện lưu thông không bị gián đoạn, hạn chế xung đột giao thông và giảm nguy cơ ùn tắc.
Hầm có quy mô 6 làn xe, chiều dài hơn 640m, tốc độ thiết kế 120 km/h. Việc bố trí hầm chui cho cao tốc giúp các phương tiện lưu thông không bị gián đoạn, hạn chế xung đột giao thông và giảm nguy cơ ùn tắc.
Tầng 2 có vòng xuyến bán kính 40m, bố trí 4 nhánh ra vào cao tốc, kết nối với tuyến Vành đai 5 - vùng Thủ đô và đường địa phương.
Tầng 2 có vòng xuyến bán kính 40m, bố trí 4 nhánh ra vào cao tốc, kết nối với tuyến Vành đai 5 - vùng Thủ đô và đường địa phương.
Tầng 3 được quy hoạch cầu vượt của đường Vành đai 5, vượt cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Giai đoạn này tỉnh Ninh Bình chủ yếu dự trữ quỹ đất theo phương án quy hoạch để đầu tư xây dựng ở giai đoạn sau.
Tầng 3 được quy hoạch cầu vượt của đường Vành đai 5, vượt cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Giai đoạn này tỉnh Ninh Bình chủ yếu dự trữ quỹ đất theo phương án quy hoạch để đầu tư xây dựng ở giai đoạn sau.
Các trạm thu phí tại khu vực nút giao đã hoàn thành xây dựng.
Các trạm thu phí tại khu vực nút giao đã hoàn thành xây dựng.
Nút giao Phú Thứ có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện đồng bộ mạng lưới giao thông quốc gia, góp phần thực hiện quy hoạch vùng Thủ đô và quy hoạch tỉnh Ninh Bình.
Nút giao Phú Thứ có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện đồng bộ mạng lưới giao thông quốc gia, góp phần thực hiện quy hoạch vùng Thủ đô và quy hoạch tỉnh Ninh Bình.
Theo Trọng Tùng/Vietnamnet
vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/toan-canh-nut-giao-3-tang-1-400-ty-dong-tren-cao-toc-cau-gie-ninh-binh-2482353.html
#Ninh Bình #nút giao Phú Thứ #cao tốc #cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT