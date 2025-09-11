Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhìn lại vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ 24 năm trước

Thế giới

Nhìn lại vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ 24 năm trước

24 năm trước, vụ khủng bố 11/9 kinh hoàng ở Mỹ đã cướp đi sinh mạng gần 3.000 người và khiến hơn 6.000 người khác bị thương.

An An (Theo UPI)
Vào ngày 11/9/2001, 19 tên không tặc đã cướp 4 máy bay thương mại của Mỹ rồi lần lượt tấn công các mục tiêu. Dưới đây là một số hình ảnh được UPI ghi lại về diễn biến vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ cách đây 24 năm. Ảnh: Xe cứu thương rời khỏi Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York sau khi hai máy bay bị cướp đâm vào hai tòa tháp ngày 11/9/2001. (Nguồn ảnh: UPI)
Vào ngày 11/9/2001, 19 tên không tặc đã cướp 4 máy bay thương mại của Mỹ rồi lần lượt tấn công các mục tiêu. Dưới đây là một số hình ảnh được UPI ghi lại về diễn biến vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ cách đây 24 năm. Ảnh: Xe cứu thương rời khỏi Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York sau khi hai máy bay bị cướp đâm vào hai tòa tháp ngày 11/9/2001. (Nguồn ảnh: UPI)
Người dân tại Công viên Quảng trường Washington chứng kiến ​​tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới bốc cháy trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.
Người dân tại Công viên Quảng trường Washington chứng kiến ​​tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới bốc cháy trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.
Tổng thống Mỹ George W. Bush phát biểu vào sáng ngày 11/9/2001 tại Trường Tiểu học Emma E. Booker ở Sarasota, bang Florida, sau vụ tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York.
Tổng thống Mỹ George W. Bush phát biểu vào sáng ngày 11/9/2001 tại Trường Tiểu học Emma E. Booker ở Sarasota, bang Florida, sau vụ tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York.
Một nhân viên của Lầu Năm Góc bế các con sau khi chiếc máy bay đâm vào đâm vào trụ sở Bộ Quốc phòng ở Arlington, Virginia, ngày 11/9/2001.
Một nhân viên của Lầu Năm Góc bế các con sau khi chiếc máy bay đâm vào đâm vào trụ sở Bộ Quốc phòng ở Arlington, Virginia, ngày 11/9/2001.
Lính cứu hỏa đi giữa đống đổ nát trước Trung tâm Thương mại Thế giới sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.
Lính cứu hỏa đi giữa đống đổ nát trước Trung tâm Thương mại Thế giới sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.
Một nhân viên EMS an ủi người phụ nữ bị thương gần Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9/2001.
Một nhân viên EMS an ủi người phụ nữ bị thương gần Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9/2001.
Cảnh sát yêu cầu người dân ra khỏi khu vực tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ 24 năm trước.
Cảnh sát yêu cầu người dân ra khỏi khu vực tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ 24 năm trước.
Người dân tại Dallas đọc báo viết về vụ tấn công khủng bố ở Mỹ ngày 11/9/2001.
Người dân tại Dallas đọc báo viết về vụ tấn công khủng bố ở Mỹ ngày 11/9/2001.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 hồi năm 2020 (Nguồn video: THĐT)
An An (Theo UPI)
#khủng bố 11/9 Mỹ #vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới #đổ nát sau vụ khủng bố 11/9 #tử vong vụ khủng bố 11/9 #ngày 11/9 lịch sử #nhân chứng vụ 11/9

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT