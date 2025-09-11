Nhìn lại vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ 24 năm trước

24 năm trước, vụ khủng bố 11/9 kinh hoàng ở Mỹ đã cướp đi sinh mạng gần 3.000 người và khiến hơn 6.000 người khác bị thương.
Mẫu xe sedan cỡ B - Skoda Slavia 2025 đã chính thức ra mắt Việt Nam. Xe được định vị trong cùng phân khúc với đối thủ Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City.
Mẫu xe sedan cỡ B - Skoda Slavia 2025 đã chính thức ra mắt Việt Nam. Xe được định vị trong cùng phân khúc với đối thủ Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City.
Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đời sau khi trúng đạn tại một sự kiện ở Đại học Utah Valley.
Chỉ sau 8 tháng sinh con, nữ diễn viên Diễm My 9X nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, thần thái rạng rỡ, khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ.
Không chỉ mạnh mẽ với hệ truyền động hybrid 1.5T kết hợp hai động cơ điện, BYD Fang Cheng Bao Tai 7 còn gây chú ý nhờ hệ thống kiểm soát lốp thông minh TSC mới.
Đồng chí Đồng An Thư, thuộc khối Nữ du kích miền Nam tham gia diễu binh 2/9, đã ủng hộ toàn bộ số tiền nhận được sau A80 vào quỹ của Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Vân Hugo - Hoàng Thùy Linh giữ được tình bạn đẹp trong hơn 20 năm qua. Mới đây, Vân Hugo vô tình để lộ hình ảnh Hoàng Thùy Linh bên Đen Vâu.
Chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào năm 2023 và trở về thi đấu tại quê hương bố cùng năm, Filip Nguyễn đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể.
Honda Việt Nam vừa hé mở kế hoạch trình làng loạt sản phẩm xe 2 bánh mới ra mắt trong năm nay. Theo thông tin ban đầu, sự kiện sẽ diễn ra ngày 13/9 tới đây.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vừa hoàn thành phân kỳ 1 cải tạo, mở rộng lên gần 1,4 ha thu hút sự chú ý của dư luận.
Gây ấn tượng với vẻ ngoài đĩnh đạc, nghiêm chỉnh khi làm nhiệm vụ A80, chàng "soái ca cảnh vệ" Phùng Thế Văn giao diện đời thường vẫn vô cùng thu hút.
Từ “Just the beginning” năm 2007 đến “Awe dropping” 2025, thư mời iPhone luôn là mồi lửa khơi gợi trí tò mò trước giờ Apple ra mắt sản phẩm mới.
Dưới đây là một số công trình bỏ hoang trên thế giới và những câu chuyện đằng sau có thể bạn chưa biết.
Với biệt danh 'nữ thần chạy bộ', Loan Barbie không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích thể thao mà còn bởi vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình chuẩn từng centimet.
Kaity Nguyễn chia sẻ loạt khoảnh khắc của bản thân cùng các diễn viên khác ở hậu trường phim Tử chiến trên không.
Quân Nga tiến vào thành phố Pokrovsk và giao tranh ác liệt trên đường phố. Hàng tấn bom đã được thả xuống mặt đất khi Lữ đoàn Azov giữ vững phòng tuyến Gorky.
Không chỉ tỏa sáng trên sân golf, Lily Muni He còn được mệnh danh là 'nữ thần golf' nhờ nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang đẳng cấp.
Cây cảnh này là một trong những loài cây độc lạ và thú vị nhất trong thế giới thực vật, có thân rễ khổng lồ, hình dáng cây cổ kính.
Một “phép thử” tại hội nghị Singapore khiến hàng chục chuyên gia phòng chống lừa đảo mắc bẫy QR, phơi bày sự tinh vi của tội phạm mạng thời AI.
Với mức giá lên đến 20 triệu đồng/kg, trà hoa vàng được giới sành trà và người yêu thích thảo dược săn lùng như một biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng.
Đồi hoa cánh bướm Tà Xùa đang nở rộ, rực rỡ giữa núi rừng Tây Bắc, trở thành điểm check-in lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên và sắc màu.