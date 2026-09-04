Tòa án nhân dân tối cao và VTV ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030

Tham dự Lễ ký kết, về phía TANDTC có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Hải Trâm; các Phó Chánh án TANDTC: Nguyễn Văn Tiến, Trung tướng Dương Văn Thăng - Chánh án TAQS Trung ương, Phạm Quốc Hưng, Nguyễn Biên Thùy; các Thẩm phán TANDTC và đại diện lãnh đạo Đảng ủy, các đơn vị thuộc TANDTC.

Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương có ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; các Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh, Đỗ Thanh Hải, Đỗ Đức Hoàng, Lê Quyền; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

TANDTC và VTV ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, trong nhiều năm qua, VTV đã đồng hành cùng ngành Tòa án thông qua sự phối hợp, tạo điều kiện và cung cấp thông tin kịp thời, trách nhiệm của TANDTC và hệ thống Tòa án nhân dân các cấp.

Từ các chương trình “Tòa tuyên án”, “Hồ sơ xét xử” dựng lại những phiên tòa và hành trình đi tới phán quyết; các bộ phim tài liệu nhân dịp 75 năm, 80 năm truyền thống ngành Tòa án nhân dân; đến bộ phim truyền hình dài tập “Lựa chọn số phận” tái hiện công việc và những trăn trở nghề nghiệp của các Thẩm phán, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung: không chỉ phản ánh hoạt động của Tòa án mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu đúng về hoạt động tư pháp, hiểu đúng về pháp luật và củng cố niềm tin vào công lý.

Trên cơ sở những nội dung hai bên đã thống nhất trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, VTV xin cam kết tập trung vào ba hướng lớn.

Thứ nhất, đa dạng hóa thể loại, nội dung và hình thức tuyên truyền về pháp luật và tư pháp. Không dừng lại ở tin tức và chuyên đề chính luận, VTV sẽ mở rộng sang các chương trình giáo dục pháp luật, phim tài liệu, phim truyện truyền hình và nhiều hình thức thể hiện sinh động khác, nhằm phản ánh sâu rộng công cuộc cải cách tư pháp, việc tổ chức Tòa án theo mô hình mới, công tác chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành trong giai đoạn 2026-2030.

Thứ hai, nâng cao chất lượng và trách nhiệm thông tin. VTV sẽ đồng hành cùng TANDTC trong việc truyền tải thông tin kịp thời, chính xác, có kiểm chứng, nhất là với những vụ việc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Thứ ba, mở rộng phương thức tiếp cận công chúng trên hệ sinh thái số. Các nội dung về pháp luật, tư pháp phải hiện diện thường xuyên trên VTVGo và các nền tảng số của VTV, với cách kể chuyện phù hợp với từng nhóm công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những công dân sẽ sống trọn đời mình trong một Nhà nước pháp quyền hiện đại và một không gian số toàn cầu.

"Một nền tư pháp mạnh cần được xã hội hiểu đúng. Một Nhà nước pháp quyền vững mạnh cần có những công dân hiểu, tin và tôn trọng pháp luật. Một nền báo chí có trách nhiệm phải góp phần đưa pháp luật đến gần với với cuộc sống để công lý không chỉ được thực thi mà còn được nhân dân nhìn thấy, hiểu được và tin tưởng", Tổng Giám đốc VTV nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cho biết, trong thời gian qua VTV đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ là cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực, trong đó có nhiệm vụ là cầu nối tin cậy giữa các hoạt động tư pháp, đặc biệt là công tác xét xử với đời sống xã hội.

Bên cạnh những thuận lợi từ quyết tâm chính trị cao, pháp luật ngày càng hoàn thiện và thành tựu chuyển đổi số, nhất là cấp ủy hai cơ quan đều trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chúng ta cũng đứng trước không ít thách thức: Yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện quyền tư pháp, trong đó trọng tâm là hoạt động xét xử; tính chất vụ việc ngày càng phức tạp; sự phát triển nhanh của công nghệ, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa nền tảng và vấn nạn tin giả, xấu độc cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch trên môi trường mạng.

Chánh án cho rằng, báo chí không thể là kênh duy nhất để đấu tranh với vấn đề này mà đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Trong đó, các cơ quan pháp luật và cơ quan của Tòa án phải song hành cùng với các cơ quan báo chí.

Sự phối hợp của hai cơ quan sẽ giúp những vấn đề pháp lý phức tạp được thể hiện dễ hiểu, gần gũi; giúp người dân hiểu đúng về vị trí, chức năng và hoạt động của Tòa án nói riêng và công tác tư pháp nói chung. Hiệu quả của Chương trình không chỉ đo bằng số lượng tin, bài hay thời lượng phát sóng, mà phải được đánh giá bằng chất lượng thông tin, giá trị giáo dục pháp luật, khả năng định hướng dư luận và mức độ củng cố niềm tin của Nhân dân.

Để Chương trình phát huy hiệu quả thiết thực, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị thuộc TANDTC, TAND các cấp phải quán triệt đầy đủ nội dung Chương trình, gắn trách nhiệm phối hợp tuyên truyền với trách nhiệm của người đứng đầu.

Chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; giới thiệu mô hình hay, bản án, vụ việc có giá trị giáo dục pháp luật; phối hợp kiểm chứng vấn đề dư luận quan tâm và tạo điều kiện để phóng viên tác nghiệp đúng quy định. Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử, bí mật nhà nước, quyền con người, quyền công dân theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm.

Với vai trò, trách nhiệm của TANDTC và VTV, phát huy truyền thống hợp tác giữa hai cơ quan, Chánh án Nguyễn Văn Quảng tin tưởng Chương trình giai đoạn 2026–2030 được triển khai thực chất, hiệu quả sẽ góp phần đưa công lý đến gần hơn với người dân, tăng cường niềm tin vào pháp luật và nền tư pháp; giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới.