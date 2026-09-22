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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với bạn bè quốc tế

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, tối 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ.

Theo Phạm Kiên/Quân đội nhân dân

Tham dự sự kiện có hơn 2.000 đại biểu, bao gồm các quan chức của Liên hợp quốc, bạn bè Hoa Kỳ, quốc tế và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ với gần 1.300 kiều bào. Đây là sự kiện gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Trong không khí thân tình, thắm đượm tình đồng bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động được gặp mặt kiều bào; vui mừng khi biết cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ngày càng phát triển về quy mô, năng động, hội nhập tốt và có nhiều đóng góp tích cực cho chính quyền sở tại, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin tới cộng đồng về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những năm qua; nhấn mạnh đất nước ta đã có những bước phát triển rất quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đất nước cũng đang chứng kiến những chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những động lực then chốt để phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đất nước đang tập trung phát triển những lĩnh vực chiến lược như xây dựng hạ tầng số, thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ xanh và kinh tế số; đồng thời xây dựng những cơ chế mới để giải phóng sức sáng tạo của người dân, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức. Đây là những lĩnh vực mà cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ có thế mạnh và có thể tham gia đóng góp.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Với Hoa Kỳ, quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và thực chất trên nhiều lĩnh vực. Từ thương mại, đầu tư, giáo dục đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng - an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh, hai nước ngày càng có nhiều lợi ích chung và không gian hợp tác. Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ, hai nước có quyền tự hào về những bước tiến rất dài. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần trượng nghĩa, hợp tác có thể thay thế đối đầu, lòng tin có thể được xây dựng từ những khác biệt và mong muốn hướng tới tương lai của hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tự hào về một cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động và giàu nghị lực, có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống Hoa Kỳ. Mỗi người bằng công việc và sự cống hiến của mình đều góp phần vào sự phát triển của Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội XIV và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại. Nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế phải được kết nối. Sức mạnh của hơn 100 triệu người Việt Nam trong nước phải được gắn với sức mạnh của 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới, có lịch sử hình thành gắn với những biến động sâu sắc của đất nước trong thế kỷ 20. Trong cộng đồng có nhiều thế hệ, nhiều hoàn cảnh và nhiều cách nhìn khác nhau về lịch sử. Tuy nhiên, “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, đó là chân lý không bao giờ thay đổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn, mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng bằng những việc làm cụ thể như mở rộng những mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu; kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp kiều bào tại Hoa Kỳ; tạo ra những cây cầu mới vun đắp quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước luôn hoan nghênh và trân trọng mọi đóng góp, kể cả trực tiếp hay từ xa của bà con. Cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương chính là tinh thần của “tình dân tộc - nghĩa đồng bào”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ gìn giữ tiếng Việt, truyền lại những giá trị văn hóa, phong tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thế hệ trẻ kiều bào bởi đây chính là sợi dây bền chặt kết nối mỗi người Việt Nam với quê hương, cội nguồn. Bên cạnh đó, đồng bào Việt Nam ở Hoa Kỳ cần phát huy vai trò là những “đại sứ văn hóa”, mang bản sắc Việt Nam tới gần hơn nữa với người dân Mỹ và bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã thưởng thức chương trình nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc”. Sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc biệt được tổ chức theo hình thức kết hợp điện ảnh và âm nhạc nhằm tái hiện hành trình từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới, hội nhập và phát triển.

#Tô Lâm #đại sứ văn hóa #cộng đồng Việt Nam #Hoa Kỳ #phát triển đất nước #kết nối kiều bào

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