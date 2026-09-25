Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia

Sáng 25/9, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia.

Đoàn do ông Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia. Ảnh: Quang Vinh.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, ông Hun Many trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Samdech Techo Hun Sen - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Campuchia đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ông Hun Many cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của bà Men Sam An - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tới Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài trò chuyện cùng ông Hun Many. Ảnh: Quang Vinh

Chia sẻ về thành công của cuộc Hội đàm giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, ông Hun Many cho biết, từ thành công của Bản ghi nhớ đã được ký kết giai đoạn 2022 - 2027, với phương châm mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, hai bên thống nhất trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thông qua hoạt động giao lưu thanh niên, sinh viên của hai nước; tổ chức hội thảo, hội nghị bàn tròn thanh niên và các chương trình trao đổi văn hoá thanh niên Việt Nam - Campuchia; …

Ông Hun Many cho biết, nội dung phối hợp của thanh niên hai nước luôn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ hai nước; đồng thời khẳng định, Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia sẽ không ngừng học tập và tiếp thu những điều huấn thị của lãnh đạo cấp cao hai nước đã dành cho thanh niên, cùng vun đắp và trau dồi mối quan hệ của hai bên, đặc biệt là đối với thanh niên và thế hệ trẻ của hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tặng quà lưu niệm cho ông Hun Many và Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia. Ảnh: Quang Vinh.

Bày tỏ vui mừng khi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia khi đến chào thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn và khẳng định sẽ chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Samdech Techo Hun Sen - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Campuchia đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam; đồng thời trân trọng cảm ơn lời chúc sức khỏe của bà Men Sam An - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thời gian qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã duy trì phối hợp chặt chẽ, tích cực cụ thể hóa và triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất trong Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2026 -2031. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận quà lưu niệm từ ông Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia tại Việt Nam sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa thanh niên hai nước, qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt và phát triển tốt đẹp.

Chúc mừng thành công của Hội đàm giữa Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những nội dung, kết quả đạt được của Hội đàm. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, hai bên đã đề ra chương trình, kế hoạch chuẩn bị cho giai đoạn 2027 – 2031.

Nêu rõ năm 2027 là năm hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2027), Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Đảng, Nhà nước Việt Nam đang chỉ đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có sự tham gia của thanh niên Việt Nam, cùng hướng tới dịp kỷ niệm lần này.

Chúc mừng những thành tựu quan trọng Campuchia đạt được trong duy trì ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao vị thế quốc tế, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, đất nước Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trên các mặt kinh tế - xã hội và ổn định chính trị.

Thông tin về một số nét cơ bản tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã vượt qua khó khăn, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 8,18%; Kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế của Việt Nam vẫn được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên và kiểm soát được lạm phát.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi tiếp. Ảnh: Quang Vinh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, vừa qua, với quyết tâm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hệ thống chính trị Việt Nam đã tiền hành sáp nhập, hợp nhất các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương có chức năng tương đồng; đồng thời tiến hành sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng về cơ sở với mong muốn phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Sau một năm triển khai và tiến hành tổng kết, có thể khẳng định, bộ máy từ Trung ương đến địa phương đã vận hành theo đúng mục tiêu của Đảng đề ra là tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người dân và đất nước.

Bày tỏ sự đồng tình với việc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia sẽ tăng cường trao đổi hoạt động giữa hai cơ quan và trao đổi đoàn cấp cao, phù hợp chung với cái tinh thần của lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước của hai bên, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, hai bên tăng cường hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, luôn ghi nhớ truyền thống của thế hệ cha ông của hai đất nước, hai dân tộc đã dày công vun đắp, tiếp tục gìn giữ và phát triển, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Campuchia.

Nhân dịp Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027 và kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, thanh niên hai nước phối hợp xây dựng các hoạt động kỷ niệm thiết thực, có sức lan tỏa trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước; chú trọng công tác tuyên truyền lịch sử quan hệ hai nước, giao lưu văn hóa, nhân dân, qua đó truyền tải thông điệp về mối quan hệ gắn bó, không thể tách rời giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị, hai tổ chức cần tăng cường phối hợp giữa các tổ chức thanh niên hai nước tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN. Theo đó, hai bên cần chủ động phối hợp đề xuất các sáng kiến, hoạt động chung, qua đó lan tỏa tới bạn bè quốc tế hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam – Campuchia đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời góp phần quảng bá những giá trị tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị ông Hun Many trên cương vị công tác của mình sẽ chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân Việt Nam tại Campuchia có cuộc sống ổn định lâu dài và hòa nhập, có nhiều đóng góp tích cực cho đất nước Campuchia; đồng thời chúc ông Hun Many và Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy kinh nghiệm để lãnh đạo Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia và phát triển đất nước.

“Chúc cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.